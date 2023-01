Restauration de la Porsche 959 S de Nick Heidfeld par Porsche Classic

L’ancien pilote de course Nick Heidfeld possède un modèle rare et collector produit à seulement 29 exemplaires : une Porsche 959 S. La version Sport de la première supercar du constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen est motorisée par un moteur 6 cylindres à plat biturbo développant 515 ch et atteignant une vitesse de pointe de 339 km/h, une prouesse pour la fin des années 1980. Cette pièce de collection a une particularité : un très faible kilométrage de seulement 4 183 kilomètres au compteur lorsque Nick Heidfeld l’a amenée à Porsche Classic à l’été 2017 pour lui redonner une seconde jeunesse.

La Porsche 959 a marqué les esprits durant les années 80 par ses innovations technologiques incluant les 4 roues motrices et ses performances exceptionnelles. Produite à seulement 292 exemplaires, la grande majorité des modèles étaient des versions Confort avec une puissance du moteur de 450 ch. Une petite poignée (29 unités) de version Sport – la 959 S – avait été fabriquée afin d’offrir plus de performances avec une puissance de 515 ch.

Cette variante avait des turbocompresseurs plus gros qui fonctionnaient avec une pression de suralimentation plus élevée. La 959 S n’avait pas de suspension à nivellement automatique. La climatisation automatique, le système de verrouillage centralisé, les vitres électriques, le rétroviseur droit et les sièges arrière ont également été omis pour aider à gagner du poids.

Cette supercar est précieusement bichonnée par ses propriétaires qui n’hésitent pas à faire appel comme Nick Heidfeld au département Porsche Classic qui s’occupe de restaurer dans les règles de l’art les modèles classiques.

Bien qu’à peine rodée, la Porsche 959 S de l’ancien pilote allemand de Formule 1 avait déjà besoin d’une révision technique approfondie et l’a ainsi confiée au département spécialisé en 2017.

Uwe Makrutzki, responsable de la restauration d’usine chez Porsche Classic a déclaré: « Si une voiture aussi innovante sur le plan technologique n’est pas conduite régulièrement, les dommages de stockage sont malheureusement inévitables. Le groupe motopropulseur et le châssis doivent être entièrement révisés ; l’expérience a montré que toute réduction de l’étendue des travaux entraîne des problèmes sur la route. »

Comme tous les propriétaires d’une Porsche classique, ceux qui ont une 959 dans leur garage bénéficient du savoir-faire et de l’équipement uniques de ce département entièrement intégré de l’entreprise. Lorsque la production de la supercar a pris fin, Porsche Classic a pris possession de tous les outils de test et de restauration de tous les secteurs de l’usine.

Cette expertise permet à Porsche Classic de sauvegarder ce précieux patrimoine automobile : « Presque toutes les 959 ont été avec nous au moins une fois dans leur vie. Nous avons donc eu beaucoup d’entraînement. Grâce à la technologie très complexe, cependant, une révision 959 est toujours une mission très spéciale et merveilleuse. », a ajouté Uwe Makrutzki.

Pour que la réparation soit un succès à long terme, Makrutzki conseille des sorties régulières : « Parcourir environ 100 kilomètres en fonctionnement mixte au moins une fois par mois protège des dommages dus à l’immobilité. C’est aussi ce que montrent les retours de nos clients. »

Concernant la Porsche 959 S de Nick Heidfeld, Porsche Classic a diagnostiqué, entre autres, que le système de gestion du moteur avait été modifié. Il a ainsi été décidé en accord avec le propriétaire, de restaurer la calculateur moteur Motronic dans son état d’origine.

En décembre 2021, la voiture a été livrée à Nick Heidfeld qui a déclaré : « J’ai eu le privilège de piloter de nombreuses voitures performantes, mais piloter cette légende de la haute technologie est quelque chose de spécial pour moi. J’étais un adolescent fan de voitures à la fin des années 1980 et pour moi, cette Porsche a toujours été extraordinaire. À l’époque, la 959 était la voiture de série la plus rapide au monde et de loin la plus avancée. Donc, même aujourd’hui, elle ne se conduit pas comme une voiture de 30 ans, mais comme un véhicule beaucoup plus moderne. »

Photos : Porsche