Brose Sitech – Création d’une joint-venture entre Volkswagen et Brose pour les systèmes de sièges

Brose Sitech opère sur le marché mondial en tant que fournisseur indépendant de systèmes de sièges depuis le 1er janvier 2022. Les partenaires Brose et Volkswagen détiennent chacun une participation de 50% dans la joint-venture. Le siège social est situé à Polkowice, en Pologne. Quelque 5 000 employés sont répartis sur huit sites en Pologne, en Allemagne, en Chine et en République tchèque. Brose Sitech prévoit de doubler son volume d’affaires pour atteindre 2,8 milliards d’euros d’ici 2030. Le nombre d’employés devrait passer à environ 7 000.

Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge de l’ingénierie et membre du Conseil de Surveillance de Brose Sitech, est convaincu du formidable potentiel de cette joint-venture : « La période de planification et de préparation a été particulièrement intense. Je me réjouis que Brose Sitech se lance sur le marché en tant que fournisseur indépendant de systèmes de sièges complets. La fusion est toujours soutenue par Volkswagen et ouvre également de nombreuses nouvelles perspectives. Brose Sitech devient une entreprise solide et pérenne. »

La joint-venture entre les partenaires Brose et Volkswagen est parfaitement positionnée pour relever les défis d’une industrie automobile en pleine mutation. Les « mégatendances » que sont l’électro-mobilité et la conduite autonome se traduisent par une évolution des exigences en matière d’espace intérieur automobile. Le véhicule devient un espace de vie mobile, et l’importance de l’habitacle et des sièges comme élément de différenciation s’accroît.

« Brose Sitech possède l’expertise et le savoir-faire pour répondre aux demandes actuelles et futures en matière de confort intérieur, de sécurité et de flexibilité. Offrant des solutions innovantes en phase avec les nouvelles exigences du marché, la joint-venture a toutes les cartes en main pour séduire les clients et réussir sur un marché hautement concurrentiel », a déclaré Ulrich Schrickel, PDG du Groupe Brose et Président du Conseil de Surveillance de Brose Sitech. Brose reprendra la direction industrielle de la joint-venture et consolidera entièrement ses opérations.

Thomas Spangler, précédemment Vice-président Exécutif des Opérations du Groupe Brose, est à la tête du Conseil Exécutif de Brose Sitech. L’équipe de direction se compose également de Tomasz Lewandowski, Directeur Financier, et de Stefanie Wangemann, Directrice des Ressources Humaines. « La joint-venture marque le début d’un nouveau chapitre prometteur sur le marché des sièges. Les compétences de Brose et de Sitech se complètent à merveille. L’opportunité nous est donnée d’exploiter nos synergies en matière de développement et fabrication de produits, d’ouvrir ensemble de nouveaux marchés dans le monde entier et de conquérir de nouveaux clients. », a déclaré Thomas Spangler.

Brose Sitech entend développer ses activités avec le Groupe Volkswagen et fournir également d’autres constructeurs automobiles en systèmes de sièges. Outre les sites de développement et de production existants en Europe de l’Est, en Allemagne et en Chine, il est prévu d’étendre les activités en Europe, en Amérique et en Asie. À long terme, le portefeuille de la joint-venture devrait s’enrichir de solutions innovantes pour l’habitacle des véhicules. « Grâce au solide partenariat entre Volkswagen et Brose, nous pouvons réaliser d’importants investissements pour l’avenir et ouvrir la voie à la croissance dans les années à venir. », a ajouté Tomasz Lewandowski.

Stefanie Wangemann salue l’engagement sans faille des employés en Pologne, en Allemagne et en Chine, lesquels ont rendu possible le lancement de la joint-venture dans les délais prévus en début de l’année, malgré un environnement de marché difficile : « Je tiens à remercier nos employés pour leurs efforts. Grâce au dévouement et à la volonté de réussir dont l’équipe a fait preuve ces derniers mois, Brose Sitech sera en mesure d’être solide face à la concurrence mondiale. Cela signifie également que nous serons en mesure de proposer des emplois attractifs et porteurs d’avenir à long terme. »

En tant que fournisseur leader de systèmes de sièges, Brose apporte à la joint-venture ses nombreuses années d’expertise dans les structures de sièges manuels et électriques et leurs composants de réglage. Par ailleurs, l’équipementier automobile associe ses produits mécatroniques à des systèmes intelligents utilisant des logiciels et des capteurs. Sitech possède une vaste expertise dans le développement, l’assemblage et la logistique de systèmes de sièges complets et de structures métalliques.

Photo : Volkswagen