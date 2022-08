Un nouveau look by Vexx pour la Porsche Vision Gran Turismo au Gamescom 2022

Le Gamescom, le plus grand salon public mondial des jeux vidéo, a débuté à Cologne le 24 août 2022. Et, pour la première fois, Porsche y était. Dans un salon moderne spécialement conçu à cet effet, le constructeur de voitures de sport et la marque mondiale de sport Puma se sont concentrés sur leur partenariat dans le domaine des jeux vidéo.

La pièce maîtresse était le concept car Porsche Vision Gran Turismo, dont l’apparence a changé au cours du spectacle car l’artiste Vexx l’a peinte en direct dans son style d’art de rue. Le véhicule est le premier concept-car de Porsche à être développé spécifiquement pour être utilisé dans un jeu vidéo. Sa première mondiale a eu lieu en novembre 2021 et depuis mars 2022, il est possible de découvrir le véhicule exclusivement dans le nouveau Gran Turismo 7 sur PlayStation 4 et 5. L’artiste belge Vexx est l’un des artistes visuels les plus connus au monde sur médias sociaux et illustre le design moderne des jeunes. Il documentera la réinvention de la Porsche Vision Gran Turismo sur ses réseaux sociaux.

Les visiteurs ont également pu se réjouir de découvrir l’espace de jeu sur le stand Porsche et Puma, où ils ont pu tester leurs compétences sur des pistes virtuelles dans des simulateurs de course Porsche. La Porsche Vision Gran Turismo conçue par Vexx est également pilotable dans le jeu Gran Turismo 7 au salon. De plus, les visiteurs auront l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire et le processus de conception de la voiture d’exposition. Un coin du salon invitera les visiteurs à s’attarder. Dans le même temps, Vexx exposera certaines de ses œuvres NFT actuelles.

« Porsche n’a cessé d’étendre son engagement envers la communauté des jeux et des sports électroniques ces dernières années – notre présence à la Gamescom le souligne. Nous avons franchi une étape importante avec la Vision Gran Turismo en tant que première voiture de sport développée uniquement pour un espace virtuel. En la peignant, Vexx a également donné au véhicule un tout nouveau look. C’est une autre façon pour Porsche de montrer son enthousiasme pour les collaborations avec les créatifs et la scène artistique, que le constructeur automobile considère comme mutuellement enrichissantes. », a déclaré Robert Ader, directeur marketing de Porsche AG.

« Pour moi, en tant qu’artiste, c’était une occasion unique de créer un tout nouveau design pour Porsche. Le look puise à la fois dans l’identité de la marque Porsche et dans les thèmes du jeu. Je suis ravi que la communauté des joueurs puisse désormais conduire virtuellement le véhicule, donnant vie à mes graphismes et les rendant tangibles. », a déclaré Vexx.

Accompagnant le véhicule, Porsche et Puma ont présenté sur le stand une collection de mode conçue par Vexx. La collection comprend des baskets, des t-shirts et des sweats à capuche, entre autres articles. Les vêtements se caractérisent par la silhouette du véhicule peint comme élément de design récurrent, ainsi que par d’autres motifs de jeu dans le style coloré de la marque de l’artiste. Dans le même temps, la « Porsche Vision Gran Turismo Vexx » redessinée à l’échelle 1:18 est disponible dans le Porsche Shop.

Photos : Porsche