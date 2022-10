Bugatti Carbone Limited Edition : première montre connectée en fibre de carbone

Bugatti a dévoilé sa toute nouvelle montre digitale innovante créée en collaboration avec VIITA Watches. En plus d’être la première montre connectée produite en édition limitée au monde, la Bugatti Carbone Limited Edition est aussi la première montre livrée avec un coffret entièrement en fibre de carbone. Pour ce modèle de montre comme pour ses hypersportives, Bugatti a utilisé les meilleurs matériaux et le meilleur savoir-faire pour un design de pointe.

La fibre de carbone est un élément central du design de l’ère moderne de Bugatti. Incroyablement léger, dense et extrêmement résistant, ce matériau révolutionnaire est aujourd’hui utilisé pour la monocoque ainsi que la carrosserie de tous les véhicules Bugatti. Sans son incroyable résistance, les performances record de certaines voitures comme la Chiron Super Sport 300+ seraient tout simplement impossibles à atteindre. On retrouve la fibre de carbone et ses reflets bleus – couleur emblématique à jamais associée à la course automobile française et à la maison Bugatti – ici dans la montre connectée Carbone Limited Edition, fraisée avec précision à partir d’un seul bloc.

Selon Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International : « Chez Bugatti, l’utilisation de technologies de pointe et de matériaux innovants est aussi importante que le design en lui-même, la facilité d’utilisation et la fiabilité du produit. La smartwatch Carbone Limited Edition intègre tout ceci, non seulement par l’emploi de la fibre de carbone, mais aussi par sa beauté, sa rareté et sa précision. »

Par rapport au dernier modèle, la Bugatti Ceramique Edition One, la capacité de la batterie a été améliorée de 22% pour atteindre 540 mAh, et le poids de la montre a en même temps été réduit de 13% grâce à de nouveaux matériaux plus légers. En utilisation normale – sans le service GPS – la batterie peut tenir jusqu’à 15 jours. En mode « toujours actif », on peut compter sur une autonomie allant de 2 à 3 jours.

Tant par ses matériaux que par son design mais aussi par son utilisation innovante des technologies, la Carbone Limited Edition fait écho à la gamme de véhicules Bugatti. Tout comme les montres connectées Ceramique Edition One, elle est également dotée d’un capteur GPS – spécialement développé pour elle – qui se loge parmi plus de 1 000 composants complexes et offre un tout nouveau niveau de précision. Par exemple, sur circuits la montre peut enregistrer automatiquement le temps au tour et les données relatives aux accélérations.

Un double capteur mesure à la fois la fréquence cardiaque et son évolution et permet d’enregistrer des données de santé détaillées, et cela pour plus de 90 sports différents. Récupération cardiovasculaire, recommandations d’entraînement, âge biologique et niveau de stress : de nombreuses autres informations sont également générées et traitées. Des fonctions plus classiques, comme le comptage des pas et le suivi du sommeil, sont aussi incluses.

Étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur ou 10 ATM, la Bugatti Carbone Limited Edition est équipée d’un écran tactile AMOLED en verre saphir de 390*390 pixels avec 16,7 millions de couleurs. Les acquéreurs pourront choisir entre un bracelet en silicone/nylon gris et un bracelet en silicone noir, tous deux fournis avec la montre.

Comme preuve de qualité, une garantie de 5 ans accompagne chaque montre connectée Bugatti – une nouvelle exigence offerte uniquement par la marque de luxe française.

Seuls 2 500 exemplaires de la Bugatti Carbone Limited Edition seront produits et les 500 premiers seront livrés en décembre 2022. Chaque montre coûte 2 590 euros.

Photos : Bugatti