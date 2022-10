Miniature Porsche 911 RSR Purple « Street Fighter » par Solido au 1:18

Solido lance une nouvelle version au 1:18 de sa Porsche 911 RSR 2.8 custom de 1973 et toujours en édition limitée : la Purple Street Fighter. La miniature de ce coupé sportif a été personnalisée via une teinte violette et des jantes noires.

Solido étoffe la gamme de ses véhicules personnalisés, dénommée « Street Fighter ». Après quelques modèles (BMW M3 E30, Mini Cooper Sport, Volkswagen Caddy Mk.1 Kamei tribute), c’est au tour de la Porsche 911 RSR de connaître une nouvelle personnalisation sur le thème « Outlaw » avec une superbe teinte violette Purple.

Ce modèle n’est pas une nouveauté mais une déclinaison des modèles précédents ayant remporté un grand succès auprès des collectionneurs. Cette nouvelle livrée apporte une touche supplémentaire à la vraie Porsche 911 RSR. Solido a apporté sa petite touche de personnalisation avec une nouvelle décoration, notamment au niveau des autocollants.

La vitre arrière gauche accueille l’inscription « Outlaw » (hors la loi), un terme utilisé depuis quelques années sur des Restomod sur base de Porsche 911, mise en avant via Magnus Walker. La vitre opposée met en avant les origines de la voiture, construite à Stuttgart via un autocollant « Straight outta Stuttgart » (tout droit sorti de stuttgart).

La plaque d’immatriculation arrière au format US rappelle le nom du véhicule « 911 RSR » dans une typologie personnalisée.

Concernant la carrosserie, on retrouve bien les proportions d’une vraie Porsche 911 RSR avec de nombreux détails caractéristiques au modèle. Même le lettrage Porsche est présent sur le capot moteur tout comme l’inscription Carrera RS en hommage à sa grande sœur de série.

L’avant se caractérise par le parechocs de la 911 Carrera RS 2.7 intégrant une grille pour le radiateur avant. Les sangles de fermeture du capot sont représentés tout comme à l’arrière.

Les jantes Fuchs sont peintes en noir mat et chaussées de pneus à flanc beaucoup plus épais donnant une impression de voir un véhicule conçu pour courir en drag race. En retournant la miniature en métal, la personnalisation du modèle avec des pneus assez larges est flagrante.

Le célèbre bandeau Carrera est présent sur les bas de caisses et les bas de portières.

Les phares ainsi que les feux sont assez bien reproduits avec un soin apporté aux détails. C’est notamment visibles à l’arrière.

Les portes s’ouvrent parfaitement, laissant entrevoir une grande partie de l’habitacle et sa personnalisation.

Ce véhicule est orienté compétition avec notamment la présence d’un demi-arceau cage peint en Purle (rappelant la teinte extérieur), un extincteur rouge à l’arrière du siège passager, des sièges baquet Recaro intégrant les harnais Sabelt représentés sommairement via des décalcomanies.

La planche de bord n’a pas été oubliée : la partie entourant les compteurs est également en violet tout comme le bas et le sol de l’intérieur. Il s’agit d’un clin d’œil à une voiture de course dépouillée à l’intérieur. Notez la reproduction des pédales moulées dans la masse et peintes façon aluminium.

Avec ce modèle personnalisé avec goût, Solido propose une nouvelle déclinaison attractive et exclusive de la Porsche 911 RSR. La qualité et l’originalité de la peinture permet de faire ressortir les lignes de la carrosserie et la démarque d’autres véhicules aux teintes plus fades.

Cette miniature bien réalisée va séduire les porschistes et amateurs de véhicules personnalisés, surtout avec un prix contenu pour une édition limitée.

Le petit détail

Contrairement aux autres miniatures présentées, un détail négatif est mis en avant. Cela concerne le rétroviseur extérieur en plastique dont la fixation très fine présente une grande fragilité. Même en faisant attention, il suffit d’un manque d’attention pour le frôler et le casser. Cet malheureux épisode nous est arrivé lors de la séance photo. Sa réparation est facile en lui appliquant un petit point de colle.

Disponibilité et prix

Commercialisée au printemps 2022 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1801114, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 911 RSR « Purple Street Fighter »de 1973 est proposée au prix recommandé de 44,95 euros. Elle pourra rejoindre notamment les miniatures Porsche 911 RSR Backdating de 2020 ou la Porsche 911 RSR Gulf de 2022.

Photos : 4Legend.com