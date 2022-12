Bugatti Chiron Profilée – Un modèle unique mis aux enchères

La Bugatti Chiron Profilée est un véhicule unique créé en 2022. Résolument à part dans la lignée Chiron, elle est née d’une réinterprétation moins radicale de la Chiron Pur Sport. Son caractère singulier, son design et tous ses détails en font un véhicule exclusif. Toutes les Chiron ayant déjà été réservées, la vente aux enchères de la Profilée à Paris le 1er février 2023 représente une chance exceptionnelle d’acquérir l’une des toutes dernières créations sorties de l’Atelier Bugatti de Molsheim et équipées d’un moteur W16.



En 2020, avec le dévoilement de la Chiron Pur Sport, le monde découvrait la Chiron la plus extrême jamais produite jusque-là. Avec son aileron arrière fixe d’1,83 mètre de large, des rapports de vitesses plus courts, des roues en magnésium à la pointe de la technologie et une foule d’autres innovations, la Pur Sport a été pensée et conçue pour titiller les virages. Bien que tous les exemplaires aient rapidement été vendus, certains clients ont exprimé leur souhait de voir naître un véhicule qui intègrerait certaines des caractéristiques de la Chiron Pur Sport tout en conservant l’élégance intemporelle de modèles comme la Chiron ou la Chiron Sport. De cette idée est née la Chiron Profilée.

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles : « Tenant compte de la demande de nos clients pour une version moins radicale de la Chiron Pur Sport, nous avons débuté la conception et le développement de la Chiron Profilée à l’automne 2020. Lorsque le prototype de pré-série est sorti de la chaîne de production, tous les créneaux de production prévus pour les 500 exemplaires Chiron avaient déjà été réservés. Nous savions cependant que ce que nous avions créé était trop beau pour être gardé secret. Il s’agit – dans tous les sens du terme – d’un véhicule tout à fait unique dans l’histoire de Bugatti, d’une vraie pièce de collection et nous voulions pouvoir offrir à tous les amateurs de Bugatti une chance de devenir l’heureux propriétaire de ce modèle à part. Nous avons donc décidé de nous associer à RM Sotheby’s pour le proposer aux enchères. »

Il est très rare de voir des constructeurs consacrer autant de temps et d’efforts à la mise en production d’un véhicule qui ne peut être produit qu’en un seul exemplaire. Mais, comme toute autre Bugatti, la Profilée a fait l’objet d’un développement complet et de toute une batterie de tests, qu’elle a passés avec brio. Elle a répondu à toutes les normes de qualité – les plus exigeantes soient-elles – que Bugatti applique à chacun de ses modèles et a obtenu une homologation de type individuelle pour l’Europe.

La Profilée offre un design sur-mesure avec son large aileron fixe à l’arrière, qui remplit deux fonctions essentielles. Premièrement, l’aile assure la stabilité et la maîtrise du véhicule jusqu’à la vitesse de pointe fixée à 380 km/h, et cela, en augmentant la déportance sur l’essieu arrière, et deuxièmement, elle utilise la pression négative pour aspirer l’air chaud du compartiment moteur via deux conduits intérieurs situés dans l’aile haute température en carbone. L’air circule à la fois sur le dessus de l’aile pour générer une force d’appui, mais aussi sous l’aile pour aspirer l’air du compartiment moteur.

Frank Heyl, Directeur Adjoint du Design de Bugatti Automobiles : « En gardant à l’esprit la demande de nos clients, nous avons incorporé un aileron fixe – large mais élégant – optimisé à la fois d’un point de vue aérodynamique mais aussi thermodynamique pour offrir des performances incomparables tout en apportant grâce et intemporalité au design du véhicule. Cet aileron remplace l’aileron fixe à déploiement hydraulique de la Chiron ou celui bien connu de la Pur Sport. Le nom « Profilée » s’inspire de la Bugatti Type 46, qui compte parmi les premières créations de Jean Bugatti et qui présentait également une poupe élégamment retroussée. »

À l’avant, cette hypersportive unique, se dote d’entrées d’air et d’une calandre en fer à cheval élargies afin de canaliser davantage d’air de refroidissement vers les radiateurs. Un nouveau splitter avant fonctionne en tandem avec le soubassement aérodynamique pour augmenter encore plus l’appui et maximiser le flux d’air. Comme pour toutes les Bugatti, la maîtrise des flux d’air – qui a un impact à la fois sur le refroidissement, la réduction de la traînée et la déportance – est primordiale pour obtenir des performances si extraordinaires. C’est même aujourd’hui la marque de fabrique des Bugatti modernes.

La Profilée emprunte à la Pur Sport sa pureté : tout comme elle, elle a été pensée pour l’adhérence latérale et l’accélération ultime. Elle est propulsée par les mêmes 1 500 ch du moteur W16, avec des rapports de transmission 15% plus courts que ceux de la Chiron Sport. La Profilée avale le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et le 0 à 200 km/h en 5,5 secondes. Elle atteint 380 km/h de vitesse de pointe, contre 350 km/h pour la Chiron Pur Sport.

Les ajustements sur le châssis comprennent une modification des angles de carrossage des roues à l’avant et à l’arrière, ainsi que des ressorts plus durs qui permettent de déporter une partie du poids sur l’avant du véhicule. Ces derniers sont 10% plus rigides que sur la Chiron Sport, tandis que l’essieu arrière porte 50% de carrossage négatif en plus, offrant une meilleure adhérence dans les virages, sans compromettre le confort de conduite. La Profilée reprend le meilleur de la Pur Sport dans un design tout en élégance.

La Profilée arbore une carrosserie en « Argent Atlantique », couleur exclusivement développée pour cette voiture. Aucune autre Chiron n’a été configurée dans cette nuance. La partie inférieure de la voiture revêt une fibre de carbone visible teintée en « Bleu Royal Carbon », couleur déjà existante dans le nuancier Bugatti. Les roues sont – elles aussi – uniques, spécialement conçues, fabriquées et testées pour la Profilée et finies dans une couleur nommée « Le Patron », créée pour s’accorder avec le carbone qui habille la moitié inférieure de la carrosserie. Les éléments en aluminium poli font ressortir la célèbre calandre en fer à cheval Bugatti.

L’habitacle de la Profilée, monté à la main dans l’Atelier de Molsheim, s’appuie sur le design intérieur de la Chiron cher aux clients Bugatti. Chaque composant, conçu à partir de matériaux de grande qualité comme le cuir, le carbone ou l’aluminium massif, est le fruit de longues heures de travail manuel pour atteindre la perfection. Le design lui-même se veut minimaliste, réduisant chaque composant à sa forme la plus simple et la plus belle.

La Profilée devient la première Chiron présentant une finition en cuir tissé sur le tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale. Au total, plus de 2 500 mètres de bandes de cuir ont été nécessaires pour créer ce rendu complexe. La Profilée est équipée de sièges confort en cuir « Gris Rafale » et « Deep Blue », présentant le motif matelassé nommé « Air Parade ». Un cadre noir anodisé incrusté dans la console centrale porte également la signature « Profilée », touche finale à cette création absolument unique.

La Bugatti Chiron Profilée sera vendue aux enchères chez RM Sotheby’s le 1er février 2023. Un pourcentage des ventes sera reversé à des œuvres caritatives.

Photos – Vidéo : Bugatti