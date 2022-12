Vœux 4Legend / AudiPassion 2023 – Joyeuses fêtes de fin d’année !

En cette veille de Noël, toute les équipes de 4Legend.com et d’AudiPassion.com vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

En 2022, malgré nos activités professionnelles en parallèle, nous avons continué nos efforts autant sur la partie articles / reportages sur 4Legend.com que sur les entraides et le partage d’informations sur nos forums et notre actif groupe Facebook officiel de plus de 25 000 membres. L’année 2022 a été la meilleure de nos 21 années d’existence avec un très fort engouement à tous les niveaux et de nouveaux records d’audience. Un grand Merci pour votre soutien et votre fidélité ! Sans vous, ce projet de partages d’informations né en 2000 n’aurait jamais pu atteindre ce niveau malgré le manque cruel de support et d’intérêt des différents constructeurs automobiles.

En 2023, nous allons continuer sur cette lancée. Le temps étant notre ennemi, nous avons beaucoup de projets en tête et pas assez de bras pour les réaliser. Si vous souhaitez rejoindre l’aventure par une simple aide ou un investissement (forums, site, réseaux sociaux) ou nous soutenir en devenant partenaire, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact.

Avant de démarrer la nouvelle année, il est temps de se ressourcer en famille et en comité restreint afin de se protéger et ceux que l’on aime. Nous continuerons à vous proposer quotidiennement durant les congés de nouveaux articles avec des modèles du passé et quelques actualités pas encore traitées.

Passez de joyeuses fêtes et continuez à vivre votre passion via nos médias 4Legend et AudiPassion. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Portez-vous bien !

Photos : 4Legend.com