Calendrier de l’Avent miniature VW Coccinelle bleue au 1:43 – Edition Franzis

L’éditeur allemand Franzis propose un second calendrier de l’Avent (apparu en 2020) de la Volkswagen Coccinelle, dans une teinte bleue ciel. Elle diverge légèrement de sa sœur rouge présentée précédemment. La miniature à monter les 24 premiers jours de décembre est toujours à l’échelle 1:43, livrée avec divers accessoires dont un socle sonore exclusif permettant de fixer le modèle réduit.

Un second calendrier de l’Avent de la Cox

Franzis propose deux calendriers de l’Avent mettant en scène une réplique d’une VW Coccinelle de 1970. Cette voiture incarne non seulement une histoire automobile réussie, mais est également un symbole du miracle économique allemand.

Le miracle économique allemand des années 1950 et 1960 n’a vraiment été rendu possible que par la Coccinelle VW. L’animal rampant de Wolfsburg a rendu des millions de personnes mobiles – et, accessoirement, a aidé à explorer le monde. Sa simplicité et sa forme unique en font aujourd’hui la voiture classique la plus populaire sur le marché allemand.

Ce kit d’une VW Beetle dans une nuance de bleu contemporaine reprend les mêmes éléments que la version rouge, la différence étant la présence des 2 sorties d’échappement, un socle permettant d’y maintenir par 2 vis la miniature de marque Welly et les décors de fond.

Tout le reste est identique : accessoires, moule du modèle, contenu du livret, …

Le montage reste très simple via des vis et des pièces clipsées. Le nouveau socle gris ajouré pour laisser passer l’une des 2 vis de fixation de la miniature abrite toujours un module sonore réaliste (fonctionnant sur piles) et s’activant via un bouton rond bleu, accordé à la teinte de la Cox.

Deux nouveaux décors de fond interchangeables sont fournis tout comme des stickers à coller sur la carrosserie de la voiture afin de la personnaliser.

Le déballage du coffret du calendrier de l’Avant est toujours une expérience excitante : on retrouve les 24 boîtes mélangées dans un socle en carton (pouvant être accroché au mur). Ce dernier permet d’exposer les deux photos constituées par les 24 boîtes du calendrier. Un livret informatif mis à jour est aussi présent et constitue un bon point de ce calendrier complet.

Les différents éléments à monter sont présents dans 24 boîtes de différentes tailles.

Au fil des jours, les boîtes sont vidées, faisant avancer la construction du diorama et de la miniature. Pour garder une part de mystère et de suspens, je ne vous dévoilerai pas le contenu des différentes boîtes.

Sur le dos des boîtes, un autre motif important est établi au cours des 24 jours. Il suffit de retourner chaque boîte après l’ouverture pour réaliser un puzzle représentant un dessin d’une Baja Bug. Le socle des boîtes possède un système permettant l’exposer sur une étagère et non de l’accrocher.

Un livret sur l’histoire de la Coccinelle

Franzis fournit comme dans chacun calendrier de l’Avent un livret complet de 50 pages décrivant l’histoire du modèle et son évolution, illustrée de nombreuses photos provenant des archives de Volkswagen.

Le montage de la miniature est également illustré via des photos montrant l’avancée de la construction. Hormis les photos de la reproduction bleue, le contenu du livret est strictement identique à celui de la VW Cox rouge.

Avis

Pour les passionnés de la VW Coccinelle, ce calendrier leur est dédié. Après les déclinaison de celui de la Porsche 911, Franzis réitère avec le modèle emblématique de Volkswagen. Disponible depuis 2020, ce calendrier de l’Avent est le tout premier de la série dédié à la Cox et une nouvelle teinte pourrait faire son apparition en 2023 après le modèle rouge apparu en 2021.

Comme ce fut le cas auparavant avec les autres éditions, ce calendrier de l’Avent Volkswagen est une belle réussite et présente l’originalité de son socle en gris et la fixation du modèle. C’est un cadeau spécial pré-Noël dédié à tous les collectionneurs et fans de Volkswagen. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas trop, les stocks étant limités à quelques semaines du mois décembre!

Caractéristiques

Publication : Août 2020

Éditeur : Franzis

Dimensions livret : 29,7 x 25,5 x 0,4 cm – 50 pages

Dimensions coffret : 33,8 x 29 x 4 cm

Langues : Anglais & Allemand

ISBN : 40-19631-67098-4

Prix : 64,95 euros TTC

Photos : 4Legend.com