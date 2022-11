WEC – Dernière course à Bahreïn pour les Porsche 911 RSR spécialement décorées

Pour ses adieux à son engagement officiel en GTE-Pro, Porsche est déterminé à remporter les titres des constructeurs et des pilotes dans cette catégorie lors de la dernière manche du Championnat du monde d’endurance FIA ​​2022. En raison de la durée de course plus longue de huit heures à Bahreïn, la victoire sera récompensée par 38 points au lieu des 25 points habituels. Cela facilite le calcul du championnat du monde : si l’une des deux Porsche 911 RSR d’usine remporte la course et que la deuxième voiture franchit la ligne d’arrivée, Porsche remportera le titre du constructeur. Si la voiture n°92 réalise la pole position et termine la course finale à la première place, Kévin Estre (France) et Michael Christensen (Danemark) décrocheront le titre pilotes pour la deuxième fois depuis 2018/2019.

Gianmaria Bruni a encore une chance de remporter le championnat des pilotes avec la Porsche 911 RSR n°91 : l’Italien n’est qu’à 14 points des leaders du classement général. Son coéquipier Richard Lietz d’Autriche n’est pas en lice pour le titre après avoir raté la course de Monza en raison de problèmes de santé et avoir perdu la chance de gagner des points. La course de Bahreïn est également la dernière épreuve de l’équipe d’usine avec la RSR. Les deux Porsche 911 RSR d’usine arboreront un design unique, qui mettra en valeur les grands succès, les pilotes, les lieux et les livrées particulières de ces dix dernières années. Dans la catégorie GTE-Am, trois équipes de clients alignent cinq Porsche 911 RSR de 515 ch.

« Les équipes, les pilotes et toutes les personnes impliquées chez Porsche Motorsport sont très motivés. La classe GTE-Pro est très disputée depuis des années, et maintenant, lors de la toute dernière course, tout est en jeu dans cette catégorie. », explique Thomas Laudenbach, décrivant le suspense avant la finale de la saison à Bahreïn.

Le vice-président de Porsche Motorsport a ajouté : « Nous avons encore un compte à régler à Bahreïn. L’année dernière, nous nous sommes fait voler le titre ici dans les derniers tours de la saison sans que ce soit de notre faute. Nous sommes déterminés à renverser la vapeur cette année et à quitter la scène avec cette équipe d’usine en tant que champions du monde. Gagner les titres des constructeurs et des pilotes serait la cerise sur le gâteau après dix ans avec la 911 RSR de l’équipe d’usine. »

« Nous assistons à la fin d’une époque dans le sport automobile d’usine Porsche à Bahreïn. Nous sommes très conscients de ce fait et cela motive l’équipe à faire de son mieux. Nous aimerions décrocher un autre doublé et remporter les grands trophées pour avoir remporté les titres de champion du monde. Cependant, ce sera une course difficile pour nous. Nous ne voulons pas répéter ce qui nous est arrivé l’an dernier lorsque nous avons raté le titre dans les derniers mètres. Les deux courses précédentes à Monza et Fuji ont mis une chose en évidence : la compétition n’a pas été équilibrée. Nous espérons que la FIA le reconnaîtra également et ajustera l’équilibre des performances en conséquence pour la manche finale. Si tel est le cas, alors nous sommes confrontés à une course passionnante, très intense et difficile de huit heures sur un circuit exigeant. », explique Alexander Stehlig, Directeur Factory Motorsport FIA WEC.

La course

Le WEC a été disputé pour la première fois sur le circuit international de Bahreïn de 5,412 kilomètres près de la capitale Manama lors de sa saison inaugurale 2012. La seule fois où la course d’endurance n’a pas eu lieu à Sakhir, c’était lors de la saison 2018/2019. Des températures diurnes élevées, des températures en baisse au crépuscule et du sable fin recouvrant parfois l’asphalte font de la course un énorme défi pour les équipes, les ingénieurs et les pilotes. L’usure des pneus est une considération majeure sur le circuit du Grand Prix avec ses 15 virages. Un rythme constant sur un relais complet est considéré comme la clé du succès. Pour la course de huit heures à Bahreïn, les points seront multipliés par un facteur de 1,5 et arrondis (38-27-23-18-15-12-9-6-3-2). De plus, réaliser la pole position avec le tour de qualification le plus rapide rapporte un point supplémentaire vers le championnat du monde.

Les pilotes de la Porsche GT Team

Les deux vainqueurs ayant participé aux 24 Heures du Mans – Gianmaria Bruni et Richard Lietz – unissent leurs forces dans la Porsche 911 RSR de 515 ch portant le numéro 91. L’Italien occupe actuellement la troisième place du championnat des pilotes, avec son coéquipier autrichien en quatrième position. Leurs collègues de marque Kévin Estre et Michael Christensen se classent deuxièmes au classement général. Les deux pilotes de la voiture n°92 ont remporté la manche d’ouverture de la saison 2022 à Sebring (USA). Porsche n’est qu’à un point du leader du classement des constructeurs.

Les équipes clientes

Dempsey-Proton Racing fait courir deux pilotes Porsche 911 RSR lors de la manche du WEC à Bahreïn. Le propriétaire de l’équipe, Christian Ried, partage les fonctions de pilotage de la voiture n°77 avec les deux pilotes britanniques Harry Tincknell et Sebastian Priaulx. La voiture sœur n°88 est partagée par les Américains Fred Poordad et Patrick Lindsey avec le soutien du Belge Jan Heylen.

La Porsche n°46 de Project 1 est pilotée par le Suisse Nicolas Leutwiler, le Danois Mikkel Pedersen et l’Italien Matteo Cairoli. Les Américains Gunnar Jeannette et PJ Hyett unissent leurs forces dans la voiture n°56 alignée par l’équipe cliente allemande avec Ben Barnicoat du Royaume-Uni. La voiture n°86 de GR Racing est pilotée par les pilotes britanniques Michael Wainwright et Ben Barker ainsi que l’Italien Riccardo Pera.

Photos : Porsche