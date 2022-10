Calendrier de l’Avent Porsche Taycan avec miniature au 1:24 par Franzis

L’éditeur allemand Franzis a lancé en septembre 2022 un nouveau type de calendrier de l’Avant sur la thématique de l’automobile et plus haut de gamme : le Porsche Taycan incluant une miniature à l’échelle 1:24 et un plateau rotatif éclairé.

Un nouveau type de calendrier de l’Avent

Franzis s’est fait un nom en proposant des calendriers de l’Avent sur la thématique de l’automobile avec une miniature à assembler au fil des 24 premiers jours précédents Noël. Après les premiers modèles au 1:43, notamment Porsche et Volkswagen, l’échelle 1:24 a fait son apparition en 2020 avec une Porsche 911 Carrera RS 2.7 rouge sur un socle sonore et intégrant des projecteurs à LED.

En 2022, Franzis va plus loin avec un calendrier plus haut de gamme et un peu plus cher, dépassant le seuil de 100 euros. La marque automobile Porsche a été retenue par ce nouveau calendrier et notamment la thématique du véhicule électrique via le Taycan.

Présenté à l’IAA 2019, le Porsche Taycan a célébré sa première mondiale le 4 septembre 2019 simultanément sur trois continents en tant que première voiture de sport électrique de série de la marque Porsche. Le sommet de la gamme est représentée par le Porsche Taycan Turbo S. Et c’est justement ce modèle qui a été retenu par Franzis pour son calendrier.

Fidèle au fabricant de miniature bon marché Welly, Franzis a fait réalisé un modèle au 1:24 avec une teinte exclusive bleue. L’objectif est toujours de monter le modèle et ses accessoires sur 24 jours. Les différentes pièces sont logées dans 24 boîtes en carton. Elles sont accompagnées d’un livret présentant l’histoire du modèle tout en montrant comment monter le modèle réduit et son socle tournant exclusif.

Déballage

En ouvrant la boîte qui se coulisse latéralement, on découvre une photo d’un Porsche Taycan reproduite via les 24 boîtes contenant les différentes pièces de l’ensemble. Franzis a porté un soin particulier à inclure un support en carton pour le livret, offrant une touche de raffinement. Un second puzzle est possible en retournant chaque boîte, mettant en scène un autre photo d’un Taycan en mouvement.

Le déballage d’un coffret du calendrier de l’Avant est toujours une expérience excitante : on ne sait jamais quoi découvrir. Les 24 boîtes sont mélangées dans un rangement en carton les accueillant. Les boîtes seront ensuite vidées à mesure que Noël se rapproche, faisant avancer la construction de la miniature et de son présentoir rotatif.

Livret écrit par Peter Weidenhammer

Comme dans chaque calendrier, un livret (dimensions : 29,7 x 25,5 x 0,5 cm) accompagne la miniature afin de décrire l’historique du développement et les détails techniques du Porsche Taycan et propose des instructions de montage détaillées pour la reproduction ainsi que les autres contenus du calendrier. Cette notice permet un montage divertissant, facile et sans stress.

Au delà du récit passionnant et informatif de l’auteur Peter Weidenhammer (en anglais et en allemand), de nombreuses photos illustrent ce fascicule de 52 pages (à garder dans sa bibliothèque.

Montage simple

Chaque boîte numérotée est différente, avec une taille et un motif propre. Chaque numéro représenté sur les boîtes correspond à un jour spécifique du mois de décembre. Pour garder une part de mystère et de suspens, je ne vous dévoilerai pas le contenu des différentes boîtes.

La miniature Welly au 1:24 en métal s’assemble facilement et rapidement via des vis et un tournevis fourni en quelques étapes et via une vingtaine de pièces en plastique et en métal. En plus du livret, une aide en ligne est disponible si besoin.

En parallèle du Taycan, Franzis fournit pour la première fois un nouveau type de présentoir permettant à son calendrier de monter en gamme : un socle rond, rotatif via 3 piles de 1,5 V type AA (non fournies et logées sous le socle) ou via câble USB (USB-C sur le socle – USB 2.0 sur un ordinateur ou une batterie d’appoint).

Ce socle de 23 cm de diamètre inclut un moteur permettant de faire tourner dans les 2 sens la plateforme recouverte d’un film imitant le carbone. Un petite guirlande de LED collée sur le dessous du support apporte une ambiance lumineuse à la présentation de la miniature du Porsche Taycan Turbo S.

Celle dernière de couleur bleu ciel possède des ouvrants : portes avant, le capot du coffre avant. La direction via le volant est fonctionnelle, apportant plus de réalisme. Les roues sont aussi mobiles, laissant entrevoir la reproduction du système de freinage Porsche bien reproduit.

Franzis fourni quelques goodies avec le socle et la minaiture : un arrière-plan mettant en avant le logo Porsche de l’arrière du Taycan avec 3 supports en plastique transparent, un chiffon microfibre noir pour nettoyer la miniature, une petite boîte de rangement de la vis restante et un tournevis.

Avis

Ce nouveau gros calendrier de l’Avent Porsche était inattendu. Cette nouveauté 2022 est une belle surprise avec une montée en gamme. Le Porsche Taycan est tourné vers le futur avec une mobilité plus durable. Franzis a saisi l’image porté par ce modèle sportif et 100% électrique pour proposer un nouveau format de calendrier de l’Avent avec un socle qui pourra être réutilisé pour mettre en avant d’autres miniatures à différentes échelles.

La qualité et surtout l’originalité sont toujours au rendez-vous. Bien qu’ayant un prix assez élevé (119 euros), il représente un cadeau spécial pré-Noël dédié à tous les collectionneurs et fans de Porsche.

La miniature au 1:24 et le socle sont de bonne qualité, pouvant trouver une place de choix sur un bureau ou sur une étagère.

Il est dorénavant disponible sur le site de Franzis, au sein de la boutique du Porsche Museum, voire en Centre Porsche (référence MAP09680022).

Caractéristiques

Publication : Septembre 2022

Éditeur : Franzis

Livret : 29,7 x 25,5 x 0,5 cm – 52 pages

Dimensions coffret : 51,7 x 40 x 5,6 cm

Langues : Anglais & Allemand

Réf. Porsche : MAP09680022

ISBN : 40-19631-67203-2

Prix : 119 euros TTC

Photos : 4Legend.com