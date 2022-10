Interview du PDG d’Audi – Markus Duesmann – sur la mobilité verte

Lors d’un panel organisé par le Bavarian Media Group, Markus Duesmann, PDG d’AUDI AG, a discuté de sa vision de la mobilité durable ainsi que des défis actuels. Aux côtés de Carsten Spohr (Lufthansa) et Joe Kaeser (Siemens Energy), Markus Duesmann a répondu aux questions du modérateur Gabor Steingart.

Voici les principales déclarations du PDG d’Audi :

Sur la transition énergétique

« La situation mondiale souligne la nécessité pour l’industrie et la société dans son ensemble de s’éloigner des combustibles fossiles encore plus rapidement que prévu. L’expansion des énergies renouvelables et la transition vers l’e-mobilité sont des étapes majeures sur notre chemin vers une société basée sur l’électricité. […] La tâche de notre génération est de s’assurer que les générations futures pourront se passer des énergies fossiles. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin dès maintenant d’innovations technologiques. »

Sur l’e-mobilité

« Qu’il s’agisse d’e-mobilité dans les transports, d’e-carburants dans l’aviation ou d’hydrogène dans les camions, nous devons définir des priorités technologiques claires. En d’autres termes, nous avons besoin d’une compréhension intersectorielle de la manière dont chaque secteur tirera parti de la technologie pour atteindre la neutralité carbone dans son ensemble. […] Les voitures électriques entrent dans la phase d’utilisation avec une empreinte carbone plus importante car leur production est plus énergivore. C’est là que nous nous concentrons sur la réduction des émissions de carbone tout au long du cycle de vie du produit. Par exemple, grâce à une production nette zéro ou à l’utilisation d’énergie verte dans la production de batteries. La disponibilité des énergies renouvelables est donc un autre facteur crucial pour déterminer à quel point l’e-mobilité est «verte». »

Sur le rôle de l’Allemagne en tant que place d’affaires

« Nous ne sommes pas forts parce que nous construisons les technologies en Allemagne, mais parce que nous les développons ici. Les technologies durables « made in Germany » nous permettent notamment de devenir des pionniers et d’affirmer notre force économique au niveau international. […] Bien entendu, nous poursuivrons la production sur nos sites en Allemagne. C’est un engagement ferme. »

Photos : Audi