Volkswagen continue d’améliorer la sécurité de son modèle Golf

Volkswagen a une fois de plus reçu la meilleure note de cinq étoiles pour la Golf lors du test de sécurité Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). L’institution européenne de protection des consommateurs a attribué des notes très élevées dans tous les domaines examinés. Le modèle compact de Volkswagen était particulièrement impressionnant en ce qui concerne la sécurité des occupants adultes, des enfants et des usagers de la route vulnérables, ainsi qu’en termes de systèmes d’assistance. Son équipement de série comprend désormais également l’airbag central pour les sièges avant. La dernière Golf est ainsi équipée d’un concept de sécurité complet qui satisfait à la nouvelle procédure de test plus stricte. À ce titre, la VW Golf demeure parmi les meilleures de sa catégorie.

La Golf a passé haut la main son dernier contrôle technique de sécurité. Après que le modèle le plus réussi de Volkswagen ait déjà obtenu cinq étoiles en 2019 conformément à la norme Euro NCAP en vigueur à l’époque, son niveau de sécurité impressionnant a également été vérifié dans la version modifiée de la procédure de test, qui est en place depuis 2020. Même si son classement précédent aurait été valable encore trois ans, Volkswagen a décidé de mettre à jour le niveau de sécurité de son modèle le plus performant et de le faire tester selon les nouvelles normes nettement plus strictes. Sur les 21 tests au total, 14 ont été nouvellement effectués selon la procédure mise à jour – et avec un grand succès.

Le secrétaire général d’Euro NCAP, Michiel van Ratingen, a déclaré : « La plupart des constructeurs automobiles ont tendance à s’en sortir, certains peuvent même envisager des réductions de sécurité pour maintenir leur compétitivité. Il est donc excellent de voir Volkswagen améliorer continuellement la sécurité de la Golf, se tenir au courant des derniers développements et suivre le rythme de ses concurrents. »

Une caractéristique de sécurité importante ici est son nouvel airbag central pour les sièges avant, qui est désormais inclus dans l’équipement standard de la Golf. En cas de collision latérale, cela permet d’éviter un éventuel contact entre la tête des personnes assises dans la première rangée de sièges. Un tendeur de ceinture sous-abdominale supplémentaire de série pour la rangée de sièges avant améliore encore la sécurité. Dans la catégorie « Protection des occupants adultes », le modèle compact à succès a obtenu un score exceptionnel de 88% sur les points possibles disponibles.

La VW Golf a obtenu un résultat de 87% pour la « Protection des enfants ». Cette note est basée sur trois aspects importants : outre la protection offerte par les systèmes de retenue pour enfants en cas de choc frontal ou latéral, l’accent est également mis ici sur les possibilités d’installation en toute sécurité des sièges pour enfants de différentes tailles, ainsi que sur l’équipement qu’offre un véhicule pour le transport sécuritaire des enfants.

Dans la catégorie « Systèmes d’assistance », la Golf a impressionné avec 79% du score maximum. Entre autres choses, le système de freinage d’urgence autonome (AEB) s’est bien comporté lors d’essais impliquant une réponse à d’autres véhicules. Le système d’avertissement du conducteur (Driver Alert) et la fonction de freinage du véhicule venant en sens inverse dans les virages, tous deux de série, ont également contribué positivement au résultat.

Outre la protection des occupants des véhicules, Euro NCAP examine également dans quelle mesure les systèmes de freinage d’urgence automatique peuvent protéger les usagers de la route vulnérables tels que les piétons et les cyclistes en cas de collision imminente. Dans cette catégorie, la Golf – qui est équipée de série du freinage d’urgence autonome Front Assist – a obtenu un score de 74%.

Volkswagen souligne donc ses hauts standards de sécurité et poursuit sa série de succès à l’Euro NCAP : en mars 2022, l’ID.5, la Polo et la Taigo ont toutes reçu cinq étoiles. Auparavant, l’ID.4 et l’ID.3 compact ont obtenu les notes les plus élevées de l’Euro NCAP en avril 2021 et octobre 2020 respectivement. En 2019, le T-Cross a également reçu les meilleures notes aux côtés de la Golf.

Le programme d’évaluation Euro NCAP est une référence rigoureuse pour le niveau de sécurité des nouveaux modèles de véhicules en Europe depuis 1997. Il fournit aux acheteurs de voitures des informations à jour sur la sécurité des nouveaux modèles populaires. Les procédures de test et les exigences pour l’assistance standard systèmes et la sécurité passive sont renforcés à intervalles réguliers – environ tous les deux ans.

Photos : Volkswagen