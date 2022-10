Calendrier de l’Avent Trabant Chute du mur de Berlin – Miniature au 1:43 – Edition Franzis

Franzis propose une édition spéciale de son calendrier de l’Avent avec la miniature au 1:43 de la Trabant P 601 sur le thème de la chute du mur de Berlin : « Fall der Mauer ». Découverte de cet objet automobile collector…



Une édition spéciale

Peu de temps après la chute du mur de Berlin en 1989, la graphiste Birgit Kinder a illustré cet événement bouleversant en mettant en avant la Trabant comme symbole du retrait pacifique de cette structure qui avait séparé des millions de personnes pendant des décennies. Cette image a été reprise par l’éditeur allemand Franzis afin d’illustrer sa boîte.

La Trabant, voiture typique de l’Allemagne de l’Est, était produite en Saxe sur les anciennes terres de Horch et Audi. Quiconque voit la Trabant pense immédiatement à la chute du Mur et à l’ouverture de la frontière germano-allemande en novembre 1989. A cette époque, des milliers de citoyens de la RDA pouvaient enfin passer en République Fédérale d’Allemagne dans la voiture motorisée par un petit deux temps et sans prendre le risque de se faire tirer dessus et mourir.

Avec une miniature en kit à monter (de marque Welly) à l’échelle 1:43 d’une Trabant P 601 dans une couleur beige classique avec un toit bleu, chacun peut revivre la fascination – et construire son propre monde d’expérience Trabant pendant la saison de l’Avent, juste avant Noël.

Franzis propose dans un emballage élégant un ensemble de pièces à découvrir durant les 24 premiers jours du mois de décembre, un livret complet sur le montage et l’histoire du modèle, quelques goodies (chiffon microfibre, tournevis, boîte de rangement des vis restantes, mini bloc notes, marque page magnétique) ainsi qu’un puzzle à faire à partir des boîtes vides.

Afin de mettre en valeur le modèle, Franzis inclut un présentoir en plastique blanc intégrant un module sonore fonctionnant avec 2 piles de 1,5 V Type AA (non fournies), délivrant sur la simple pression du bouton jaune la sonorité du moteur 2 temps de la Trabant. Deux décors sont fournis sur la thématique de la ville de Berlin : une photo de la porte de Brandebourg et l’illustration d’une Trabant ayant franchi le mur.

Le déballage du coffret du calendrier de l’Avant est toujours une expérience excitante : on retrouve les 24 boîtes mélangées dans un socle en carton (pouvant être accroché au mur ou posé sur un meuble via un support arrière se dépliant). Ce dernier permet d’exposer les deux photos constituées par les 24 boîtes du calendrier.

Un livret sur l’histoire de la Trabant

Le livret de 52 pages, sorte de petit livre aux dimensions de 29,7 x 25,5 x 0,4 cm, propose chaque jour de décembre une double page sur les origines du véhicule en débutant par August Horch ayant fondé la marque automobile portant son nom mais aussi Audi qui a célébré son centenaire en 2009. Tout a eu lieu en Saxe et notamment à Zwickau, berceau allemande de l’automobile.

Ce fascicule sert également d’instructions de montage détaillées pour le modèle en plusieurs parties et tout autre contenu du calendrier. Cela rend le montage facile et sans stress. Une double page à la fin permet de suivre les différentes étapes du montage.

L’auteur Franck Rönicke partage avec le lecteur des informations de qualité, accompagnées de photos illustrant parfaitement l’histoire de cette voiture légendaire et son évolution à travers les décennies.

Avis

Ce calendrier de l’Avent Trabant est assez original avec une thématique qui a marqué les esprits à la fin des années 1980. La chute du mur de Berlin est un moment fort dans l’histoire, marquant la réunification d’un pays longtemps divisé par les communistes et le retour de la liberté pour les habitants de l’Allemagne de l’Est. L’un des symboles forts de l’ex RDA était la Trabant. Cette voiture au même titre que le Volkswagen Coccinelle et la Porsche 911 se devait d’avoir un calendrier de l’Avent dédié. La thématique du mur de Berlin est ainsi judicieusement adaptée à cette édition spéciale. Le décor est assez original tout comme l’entrée gratuite au Horch Museum de Zwickau qui met en valeur ce modèle et son histoire via une exposition dédiée.

Caractéristiques

Publication : Août 2021

Éditeur : Franzis

Dimensions livret : 29,7 x 25,5 x 0,4 cm – 52 pages

Dimensions coffret : 33,8 x 29 x 4 cm

Langues : Anglais & Allemand

ISBN : 40-19631-55106-1

Prix : 64,95 euros TTC

Photos : 4Legend.com