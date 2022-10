Bentley présente le meilleur de l’ancien et du nouveau au salon Auto e Moto d’Epoca

Bentley Motors va présenter deux voitures très spéciales au salon Auto e Moto d’Epoca 2022 en Italie. La légendaire Bentley S1 Continental Flying Spur et la Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition 2021 clôturent l’histoire d’une berline à quatre portes au sommet du grand tourisme de luxe depuis près de 70 ans.

La S1 classique trouve ses racines dans la Type R Continental à deux portes de 1952. Ce modèle révolutionnaire est le fruit d’une collaboration entre le designer en chef de Bentley, J.P. Blatchley, et l’ingénieur Ivan Evernden. Leur projet non officiel a fait sensation au lancement, avec une carrosserie élégante et la possibilité de naviguer toute la journée à 160 km/h.

Le carrossier H.J. Mulliner a ensuite étendu la même formule Continental au modèle plus pratique S1 Continental Flying Spur de 1958 exposé à Padoue. Le S1 présenté provient du Bentley Heritage Garage récemment ouvert au siège social de Bentley à Crewe, en Angleterre. L’installation contient 34 voitures emblématiques en parfait état de marche et est ouverte aux employés, clients et invités.

Aux côtés de la S1 se trouve une édition limitée qui a dévoilé la nouvelle Flying Spur Hybrid en 2021 et depuis disponible sur tous les marchés européens. L’Odyssean Edition présente un contenu intérieur et extérieur exclusif et a été la première Bentley de production grand public à intégrer les influences de design du concept car EXP 100 GT.

Déclaration de conception durable, l’Odyssean Edition a été construite sans compromis sur le caractère et l’expertise renommés de Bentley. Il présente un savoir-faire exquis qui repousse les limites de la couture sur mesure en mettant en œuvre une broderie de siège graduée. Odyssean Edition a également été la première étape du parcours de Bentley pour introduire de nouveaux matériaux durables, dans le cadre de sa stratégie Beyond100, leader du secteur.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter deux Bentley spéciales lors du plus grand événement européen de voitures anciennes et de pièces détachées. Nos modèles S1 de 1958 et Flying Spur Hybrid Odyssean représentent le meilleur du grand tourisme de luxe d’époques très différentes. Nous espérons que les clients et les fans italiens apprécieront de les regarder de plus près ce week-end. »

Photos : Bentley