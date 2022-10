Gamme Continental Ultra – Des pneus offrant une forte longévité

Lors du salon Equip Auto 2022, le manufacturier allemand de pneumatiques Continental présentait sa gamme Ultra composée de 3 modèles : pneu été UltraContact pour les véhicules de tourisme, pneu été VanContact Ultra pour les véhicules utilitaires légers (camionnettes) et sa version toutes saisons VanContact A/S Ultra. Grâce à de nouvelles technologies, ces pneus offrent une durée de vie prolongée tout en offrant des performances optimales notamment en terme de sécurité.

Pneu Continental UltraContact

Le pneu tourisme été Continental UltraContact présente la caractéristique d’avoir une durée de vie prolongée, par l’intégration d’un nouveau composé de mélange de gomme très robuste développé pour la bande de roulement, connu sous le nom de YellowChili. Il contient un réseau de polymères hautement durables qui rend possible une moindre abrasion par rapport aux autres composés habituels. L’utilisation de matériaux de haute qualité et les plus récents garantissent un contact et une capacité de blocage accrus. Ainsi, le pneu « interagit » parfaitement avec la surface de la route pour une adhérence maximale, une direction précise et des distances de freinage optimisées. Aussi, le développement spécifique de la bande de roulement réduit l’usure et augmente la durée de vie du pneu. Le pneu offre par conséquent un bon niveau de rigidité pour un motif bien équilibré et une stabilité accrue grâce à la combinaison d’un nombre élevé de lamelles et de nervures solides. Ainsi la pression de l’empreinte au sol est répartie uniformément sur toute la surface de contact.

Le profil est doté d’un grand nombre de lamelles spécifiques permettant une bonne évacuation de l’eau hors de l’empreinte. Ces lamelles sont conçues avec des chanfreins (c’est-à-dire avec des rebords biseautés), ce qui augmente encore l’évacuation de l’eau et assure le contact avec la route, garantissant ainsi de courtes distances de freinage sur route mouillée.

De plus, de nombreuses dimensions du nouveau pneu UltraContact sont équipées de la nouvelle génération de rebord de protection de jante, qui offre une protection supplémentaire pour la zone inférieure du flanc. Ce dernier présente pour la première fois la nouvelle disposition en quatre sections des futures générations de pneus Continental. Le nom du produit est placé en face de la dimension ; un grand logo Continental apparaît également deux fois sur le flanc pour une meilleure visibilité de la marque. La sérigraphie en forme de briques rappelle le focus sur le haut niveau de performance en termes de robustesse et de durabilité. Autre nouveauté : le nom du produit est également visible dans les rainures de la bande de roulement (présent uniquement sur certaines dimensions).

Enfin, Continental a travaillé pour maintenir le bruit à un niveau bas en intégrant de petits éléments, appelés « réducteurs de bruit », dans les rainures de la bande de roulement. Inspirés des brise-vagues, ils réduisent les émissions sonores sans compromettre l’évacuation de l’eau.

Il est disponible dans plus de 100 dimensions, conçu pour des diamètres de jantes allant de 14 à 20 pouces, dans des largeurs comprises entre 155 et 245 millimètres, avec des sections transversales comprises entre 80 et 40%. Selon la dimension, les indices de vitesse se situent entre 190 et 300 km/h. Plusieurs pneus sont disponibles avec une capacité de charge lourde avec le marquage XL (Extra Load).

Pneu Continental VanContact Ultra

Conçu pour les véhicules utilitaires légers dont les vans (moins de 3,5 tonnes), le pneu été VanContact Ultra a été conçu pour durer quelque soit le nombre de trajets, notamment en zone urbaine où il permet une conduite économique.

Kilométrage très élevé, conception robuste de la carcasse, faible niveau sonore, faible résistance au roulement, excellente sécurité, notamment sur routes mouillées : autant d’avantages qui placent ce pneumatique parmi les meilleurs pour une mobilité plus durable.

En plus de faire de la sécurité une priorité absolue, Continental a mis la durabilité au cœur de ses préoccupations lors du développement des pneus de la gamme VanContact Ultra. Par exemple, Continental utilise la dernière génération de polymères combinant une sélection d’additifs supplémentaires, pour allier kilométrage élevé, faible résistance au roulement et robustesse.

La conception fermée de la bande de roulement caractérisée par son dessin contribue également à améliorer la durée de vie élevée du pneu, et limite le niveau sonore du pneu et de la route. Afin d’éviter l’endommagement des pneus par des pierres qui se coincent dans les rainures, des « éjecteurs de pierres » sont insérés dans ces dernières, protégeant le pneu des perforations et garantissant une meilleure sécurité. Les flancs extérieurs renforcés constituent un autre moyen de rendre le nouveau VanContact Ultra aussi robuste que possible. Cette nouvelle conception sous forme de blocs protège le flanc des dommages causés par les bordures de trottoirs, qui est souvent inévitable lors des livraisons dans les zones urbaines.

Continental propose 20 variantes de ce nouveau pneu (allant du 15 au 17 pouces / largeur de 185 à 235 / hauteur de 55 à 75 / indice de T à H). Il s’adresse principalement pour des véhicules fréquemment utilisés pour les services de livraison et les entreprises commerciales, tels que le Mercedes Sprinter, le VW Crafter et le Fiat Ducato, ainsi que sur des fourgonnettes plus petites comme le Mercedes Classe V ou VW T6/T6.1.

Pneu Continental VanContact A/S Ultra

S’adressant aux détenteurs de camionnettes et d’utilitaires toutes saisons, le pneumatique VanContact A/S Ultra promet des avancées significatives en termes de développement durable et de performances technologiques en termes de durabilité, de robustesse et de performances, quelle que soit la saison.

Pour atteindre ce haut niveau de progrès dans les propriétés des pneus, les ingénieurs de Continental ont développé un nouveau composé de caoutchouc, un nouveau profil et un nouveau flanc. De nouvelles charges ont été ajoutées au composé de caoutchouc qui réduisent la résistance au roulement – un facteur important pour une faible consommation de carburant et une réduction des émissions de CO2. Dans le même temps, les polymères fonctionnalisés de ce nouveau composé permettent un kilométrage élevé en été comme en hiver. Les « snow traps » – petites barres dans les rainures de la bande de roulement – sont également destinés à un usage hivernal, retenant la neige dans les rainures et offrant ainsi une bonne friction avec la neige sur la route.

Elles stabilisent également le profil et contribuent à une maniabilité précise et à un kilométrage élevé. La lamelle 3D intelligente a été développée pour obtenir une bonne adhérence lors de la conduite sur la neige et sur les routes mouillées, une conception spéciale qui stabilise les pavés de la bande de roulement, permettant ainsi des distances de freinage courtes. En hiver, cette conception permet aux lamelles de s’ouvrir largement lorsqu’elles roulent dans la zone de contact avec le sol, produisant ainsi une adhérence élevée sur la neige via les bords des lamelles. La combinaison de la conception du profil et du composé de caoutchouc atténue le conflit d’objectifs entre le kilométrage et la résistance au roulement ainsi que l’adhérence sur sol mouillé.

Pour s’assurer que la paroi latérale résiste de manière robuste à des chocs contre les trottoirs et autres bordures en zones urbaines, une nervure d’éraflure a été appliquée sur toute la paroi latérale. Son motif « brique » protège le flanc contre les dommages et contribue ainsi à rendre le pneu très robuste.

Les ingénieurs de Continental ont également développé un nouvel indicateur de profondeur de bande de roulement clairement visible qui affiche la profondeur de bande de roulement restante du pneu bien mieux que les petites barres dans les rainures. Quatre groupes de chiffres répartis sur la circonférence du pneu sur les blocs de la bande de roulement indiquent la profondeur de sculpture restante entre cinq, quatre et trois millimètres.

Le pneu Continental VanContact A/S Ultra est disponible en différentes tailles allant du 15 au 17 pouces (largeur de 195 à 235 / hauteur de 55 à 75 / indice de Q à H).

Excellentes notations

Les caractéristiques des nouveaux pneus de la gamme Ultra sont reconnues à l’échelle européenne avec des notations selon les certifications européennes allant du B pour la résistance au roulement et le niveau de bruit sonore (parfois A selon les dimensions) au A (la meilleure notation) pour le critère d’adhérence sur sol mouillé.

Photos : 4Legend.com