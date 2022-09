Chantilly 2022 – Bugatti W16 Mistral à l’honneur

Après trois années d’absence suite à la dernière pandémie, l’attendu Chantilly Arts & Elegance édition 2022 a eu lieu le dimanche 25 septembre 2022 au château de Chantilly au nord de Paris. Parmi les nombreuses voitures d’exception, la Bugatti W16 Mistral dévoilée l’été dernier à Pebble Beach a été l’une des stars du Concours d’élégance, faisant sa première en Europe.

Direction l’Oise afin de participer à l’un des plus beaux évènements automobiles français étant à la fois à un salon à ciel ouvert avec des concept cars et des nouveautés dévoilés dans un cadre raffiné et élégant. Le Chantilly Arts & Elegance a fait son grand retour suite à la dernière édition datant de 2019. Pour l’occasion, un grand soleil et des températures douces étaient au programme afin de ne rien gâcher à ce rassemblement de passionnés automobiles.

En 2022, Bugatti a mis le paquet (nous y reviendrons ultérieurement) avec un grand nombre de véhicules exposés allant de la gamme quasi-complète de Chiron, des EB110 à gogo et des Type 55 accompagnés des Baby II limitées à 500 exemplaires.

Mais la grande star de cette journée exceptionnelle était le dernier modèle de la gamme Chiron, limité à 99 exemplaires tous vendus avant sa présentation : la Bugatti W16 Mistral rendant hommage à la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid de 1934, un roadster sportif doté d’un design très élégant.

Ce roadster sans toit est le modèle ultime avant l’hybridation du futur modèle Bugatti : moteur W16 quadriturbo de 1 600 ch, feux arrière en X, vitesse de plus de 420 km/h, accélération démoniaque, construction légère, technologies de pointe, aérodynamique optimisée, …

La configuration de ce modèle de pré-série est incroyable : carrosserie noire en carbone apparent contrastant avec l’intérieur noir et jaune mettant en avant le savoir-faire français, étriers de frein jaunes rappelant la teinte intérieure, drapeau français présent de chaque côté, feux arrière en X avec le logo Bugatti en 3D, ouverture des portes électrique en appuyant sur le logo EB de chaque côté, sculpture en ambre de l’éléphant de Bugatti incrusté dans le pommeau de vitesse, …

Photos : 4Legend.com