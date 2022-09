A l’occasion des 50 ans de la Porsche 911 Carrera RS 2.7 – icône incontestée de l’histoire automobile avec sa légendaire « queue de canard », le musée Porsche lui rend hommage via une exposition spéciale – « Spirit of Carrera RS » – mettant en valeur les modèles 911 les plus sportives depuis le 20 septembre 2022. Direction la Porscheplatz de Stuttgart-Zuffenhausen afin de découvrir cette rétrospective valant le détour.

Un modèle unique et emblématique

Lorsque la Porsche 911 Carrera RS 2.7 a été dévoilée au Mondial de l’Automobile de Paris le 5 octobre 1972, c’était la première voiture de série au monde avec des spoilers avant et arrière, ouvrant la voie à de futurs modèles se démarquant extérieurement par leur touche sportive. Les exigences du véhicule de base – une Porsche 911 conçue pour la course et le rallye – étaient clairement définies : légèreté et rapidité étaient les mots d’ordre. Pour atteindre les objectifs, Hans Mezger et Valentin Schäffer ont développé le moteur boxer six cylindres de 2,7 litres avec injection de carburant à partir d’une feuille blanche.

Dans la version Sport, le Coupé de 210 ch et 960 kg passe de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de près de 245 km/h : impressionnant pour l’époque! L’aérodynamisme précis conçu à l’époque pour les voitures de course rend la Carrera RS unique aujourd’hui.

« C’est le transfert de technologie le plus direct du sport automobile à la production en série qui n’ait jamais eu lieu. Rien à ce sujet n’a changé à ce jour et cela fait partie d’une tradition de modélisme chez Porsche. », a déclaré Andreas Preuninger, responsable des véhicules GT chez Porsche.

Un modèle légendaire mis en avant

Le Porsche Museum raconte l’histoire de la RS et de sa cousine de course, la RSR, non seulement à travers des nombreuses voitures exposées mais également en mettant en avant de nombreuses anecdotes à découvrir entre les modèles.

Des films, des photos, des affiches de course et des fonctionnalités interactives sont également présentes, rendant cette exposition interactive.

Les visiteurs peuvent, par exemple, créer leur propre Porsche 911 Carrera RS 2.7 personnalisée en tournant le détail du modèle et la roue chromatique du kaléidoscope. Pour répondre au plus grand nombre de souhaits personnels, Porsche s’en est tenu au principe de personnalisation avec la Carrera RS 2.7. Les acheteurs pouvaient choisir parmi un large éventail de couleurs et d’options d’équipement. La forte demande a pris par surprise le constructeur de voitures de sport, qui n’avait initialement prévu que 500 voitures produites en série pour homologation.

Au centre de l’exposition spéciale se trouvent une Porsche 911 Carrera RS 2.7 jaune vif en spécification Touring, ainsi qu’un rare prototype en vert métallisé ayant servi au développement du véhicule. Entre ces deux modèles, des documents de développement, des brochures publicitaires, des listes de prix, le logo Carrera et un article du magazine client Christophorus décrivent le chemin du véhicule de développement à la Porsche prête pour la production.

Le grand espace accueillant normalement divers véhicules avec son mur animé n’expose qu’un seul modèle le rendant encore plus unique.

Une exposition des 911 les plus sportives et uniques

Cette exposition est complétée par d’autres voitures extraordinaires de la lignée familiale de la Carrera RS, couvrant cinq décennies d’histoire de Porsche. Avec le duo 911 (964) RS et 911 (993) RS, Porsche a élargi la famille RS pour y inclure des voitures de sport refroidies par air. L’ère du refroidissement par eau est représentée par les modèles 911 (996) GT3 RS, 911 (997) GT3 RS, 911 (991) GT3 RS et 911 (992) Sport Classic, une édition collector Heritage Design Series de Porsche Exclusive Manufaktur et disposant d’un aileron arrière fixe.

Le surnom de la voiture a été inspiré par la forme du becquet arrière. À grande vitesse, la queue de canard appuie la 911 au sol et réduit ainsi la portance pour atteindre l’équilibre idéal et permettre des vitesses de pointe plus élevées.

Avec la Porsche 911 Carrera RS 2.7 il y a un demi-siècle, le constructeur de voitures de sport a réalisé la synthèse parfaite entre poids, puissance, aérodynamisme et dynamique de conduite. Cette exposition temporaire lui rend parfaitement hommage, permettant également de découvrir des modèles rares et passionnants.

