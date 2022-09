Chantilly 2022 – Première européenne de la Bentley Mulliner Batur

Bentley Motors était présent à l’évènement Chantilly Arts & Elegance 2022 en tant que partenaire et exposant. Ce concours d’élégance automobile a été l’occasion de dévoiler pour la première fois en Europe le coupé grand tourisme à deux portes limité à seulement 18 exemplaires dans le monde : la Bentley Mulliner Batur.

En association avec Balmain, Bentley a profité du cadre exquis du Château de Chantilly au nord de Paris afin de présenter la Bentley de production la plus puissante de l’histoire.

Les deux marques Bentley et Balmain partagent un accent sur un design unique et des valeurs authentiques. La Bentley Mulliner Batur était chaperonnée pendant le défilé par des mannequins hommes et femmes vêtus de costumes sur mesure signés Balmain.

Photos : 4Legend.com