Chantilly 2022 – Impressionnante exposition de modèles Bugatti

L’évènement Chantilly Arts & Elegance 2022 a été marqué par une démonstration de force de la part du constructeur automobile Bugatti. En plus de dévoiler en première européenne le nouveau roasdter W16 Mistral, Bugatti a exposé officiellement ses derniers modèles mais également de nombreuses EB110, des Chiron, des Type 55 ainsi que des Bugatti Baby II.

L’histoire légendaire de Bugatti est par excellence faite d’art et d’élégance mais repose aussi sur une ingénierie exceptionnelle et des performances hors du commun. Ces valeurs incontournables constituent le fondement de chaque modèle Bugatti depuis la révolutionnaire Type 10 jusqu’au tout nouveau roadster W16 Mistral limité à 99 exemplaires et tous réservés et vendus à un prix unitaire de 5 millions d’euros. Voilà pourquoi Bugatti a choisi le Chantilly Arts & Elegance 2022 pour présenter certaines des meilleures créations de la marque Bugatti.

Comme à chaque édition (la dernière datant de 2019), trois concours automobiles dédiés aux véhicules d’exception – le Concours d’Élégance, le Concours d’État et le Grand Prix des Clubs – se sont tenus au pied du Château.

La marque Bugatti a été fortement représentée dans les trois concours avec en véhicule star sa W16 Mistral qui a été rejointe plus tard par un défilé impressionnant de nombreux exemplaires d’EB110 et de Type 55 encadrant des Baby II.

Tout au long du weekend, les clients et amateurs de Bugatti ont également été accueillis sur le stand officiel de la marque. De nombreux véhicules exceptionnels – une Chiron, une Chiron Sport, une Chiron Pur Sport, deux Chiron Super Sport, une Divo, une EB110, une Type 57 Gangloff, une Veyron ainsi que la Veyron Grand Sport Vitesse détentrice du record du monde de vitesse – dont certains prêtés par des clients, y étaient exposés.

Six Bugatti Baby II ont également séduit petits et grands, exposé dans divers coloris.

Lors de la parade du dimanche, les voitures ont défilé aux côtés de mannequins élégamment habillés par les plus grandes maisons – le choix des tenues et la cohérence avec le véhicule présenté comptaient pour 25% de la note globale.

Pour cet évènement, Bugatti a choisi de s’associer à la maison de couture Dylan Parienty Paris. Créateur sans limite, Dylan Parienty était le partenaire idéal pour mettre en valeur l’avant-gardiste Bugatti W16 Mistral et habiller le mannequin qui allait l’accompagner lors du défilé. Une robe noire élégante et intemporelle, incrustée de cristaux jaunes Swarovski : un choix de tenue faisant écho à l’élégance de la W16 Mistral et au sentiment de liberté qu’elle inspire avec un clin d’œil à son design intérieur noir et jaune.

Autre temps fort de la journée de dimanche : le Concours d’État où de nombreux modèles Bugatti étaient également représentés. La marque sponsorisait deux classes : « Bugatti Type 55 » et « Bugatti, La Renaissance ».

Quatre voitures figuraient dans la première catégorie, dont deux d’une importance historique exceptionnelle. La Bugatti Type 55 Figoni, voiture unique en son genre, a couru au Mans en 1932 avec le légendaire pilote d’usine Louis Chiron et le comte Guy Bouriat, avec qui il partageait le volant. Malheureusement, une pierre coincée entre l’essieu arrière et le réservoir du carburant provoqua une fuite et priva la voiture de la fin de la course. Cela ne l’a cependant pas empêchée de remporter par la suite plusieurs concours dans toute l’Europe. Une Type 55 Roadster conçue par Jean Bugatti lui-même figurait également dans cette classe, l’un des 15 exemplaires construits et l’une des plus remarquables qui existe.

La classe « Bugatti, La Renaissance » a présenté quatre variantes de l’emblématique EB110 lancée en 1991 : une Bugatti EB110 GT de 1994, une Bugatti EB110 S Le Mans de 1994, une Bugatti EB110 S Sport Competizione de 1995 et une Bugatti EB110 S de 2000. D’autres versions de l’EB110 sont aussi jointes au défilé.

La Bugatti Type 55 Roadster Jean Bugatti (1932) et la Bugatti EB110 S Le Mans (1994) ont été toutes les deux couronnées « Vainqueur de Classe ». Leurs propriétaires ont reçu les prix directement de la main du Directeur des Ventes et du Marketing de Bugatti Automobiles, Hendrik Malinowski, et du Responsable des Ventes, Guy Caquelin.

Photos : 4Legend.com / Bugatti