Un toit vitré Porsche innovant avec un contrôle d’éclairage variable sur le Taycan

Avec le Variable Light Control, Porsche propose une option innovante sur la gamme Taycan : un toit vitré panoramique pouvant s’obscurcir sur demande, partiellement ou totalement. Afin de créer une ambiance de bien-être, des cristaux liquides réglables électriquement offrent de l’ombre et une fraîcheur agréable. Découvrons son fonctionnement.

Une option innovante

Au lieu d’un simple pare-soleil occultant s’enroulant dans le ciel de toit, prenant de la place et réduisant la hauteur sous plafond, Porsche a trouvé une solution innovante pour sa gamme de véhicules électriques Taycan : un toit panoramique en verre avec contrôle variable de la lumière, offrant également une protection efficace contre la chaleur.

Avec une configuration de test de haute précision qui simule 45 minutes de chaleur comparable à celle sous le soleil sud-africain un jour d’été, la hauteur libre reste de neuf degrés Celsius plus fraîche qu’avec le meilleur store à rouleau disponible. Et en mode Clear, le toit en verre Taycan laisse entrer beaucoup plus de lumière à l’intérieur que tous les toits panoramiques teintés précédents.

Ce toit panoramique est de couleur blanc mat par défaut lorsque la voiture est garée. Cette état permet d’éviter un réchauffement trop important de l’intérieur durant l’été et les fortes chaleurs. Au démarrage du Taycan, le toit reprend vie en activant le dernier réglage sélectionné via la fonction mémoire, puis attend de nouvelles commandes. L’écran tactile central permet de régler le toit via divers modes : Clear (100% transparent), Matt (mat), Semi (semi-transparent), Bold (teinté).

Porsche propose une autre fonctionnalité intéressante afin de personnaliser le degré de transparence à différents endroits du toit : la fonction de curseur masque la lumière d’avant en arrière comme avec un store à enroulement. Grâce à cela, la température perçue et réelle à hauteur de tête baisse considérablement malgré le soleil. En hiver, le revêtement à faible émissivité sur le dessous élimine la couche de froid désagréable juste en dessous de la surface du verre, un peu comme un bonnet en tricot, démontrant que cette caractéristique est capable de plus que son nom ne le suggère : polyvalent et plus efficace qu’un store enroulant à l’ombre, avec une consommation d’énergie inférieure à 20 watts.

Dix ans de recherche pour un fonctionnement parfait

Ce sont les résultats étonnants d’un développement passionnant. « En architecture, les couches de cristaux liquides sont utilisées depuis longtemps dans les vitres pour gérer la température. », explique Stephan Wetzel, spécialiste du vitrage automobile chez Porsche. Depuis une bonne dizaine d’années, il mène des recherches dans ce domaine et développe des solutions pour préparer la technologie intelligente aux demandes particulières du secteur automobile. Les défis : Des changements rapides de lumière, de nombreuses conditions climatiques différentes, des vibrations et une exposition à un rayonnement UV intense. Mais les résultats impressionnants sont maintenant là – et Porsche a assumé un rôle de pionnier dans le développement de cette option intelligente.

Technologie

La technologie de l’option Porsche Variable Light Control repose sur sept couches de verre composite (beaucoup plus léger qu’un toit comparable constitué d’une seule couche de verre) et un noyau comportant une matrice polymère avec une couche conductrice très fine des deux côtés, appelée oxyde d’indium et d’étain. Si aucune tension n’est présente entre ces couches, la matrice est mate. Si la tension alternative est active, les cristaux liquides se réarrangent et offrent une vision claire. Un film de sécurité et une couche de verre apparaissent de chaque côté de ce noyau innovant. Grâce à un revêtement en argent, la couche extérieure réfléchit la chaleur du soleil et la couche intérieure a un effet isolant. Les couches conductrices sont divisées en neuf segments avec des coutures laser presque invisibles. Le résultat est 40% mat en mode Semi et 60% mat en mode Bold.

« Au départ, nous avions prévu des rayures simples et droites. Mais ça avait l’air un peu bizarre. Mon collègue Markus Schulzki du Prédévelopment a travaillé avec le département Design pour développer un tout nouveau look. », explique Stephan Wetzel. La forme du troisième feu stop a servi d’inspiration pour le motif unique. « Et c’était tout ! Ce fut un énorme succès. » a ajouté Wetzel. Et c’est ainsi qu’une forme appropriée a été sélectionnée pour cette incroyable fonction.

Le verre composite offre une isolation exceptionnelle dans les gammes de fréquences musicales et des voix humaines. Les bruits restent à l’extérieur, offrant plus de confort à l’intérieur. Porsche annonce que des évolutions et des personnalisations sont à l’étude afin d’en offrir encore plus…

Photos : Porsche