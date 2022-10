Audi au Greentech Festival 2022 à Londres

Dans sa tournée mondiale, le Greentech Festival, dont Audi est un partenaire fondateur, s’est tenu à Londres les 13 et 14 octobre 2022. La conférence invite à des discussions sur des sujets de durabilité et de protection de l’environnement. Le voyage du Greentech Festival dans la capitale britannique fait suite à des expositions à Berlin et à New York plus tôt cette année.

« Grâce à notre talent reconnu pour l’innovation, Audi est en train de subir une transformation radicale en vue de devenir le premier fournisseur mondial de mobilité haut de gamme durable. Le Greentech Festival nous offre une plate-forme idéale pour mettre en évidence les mesures que nous prenons en tant qu’entreprise pour atteindre la neutralité carbone, ainsi que pour en savoir plus sur d’autres initiatives de développement durable alors que nous nous efforçons tous d’atteindre un objectif commun. », a commenté Andrew Doyle, directeur d’Audi UK.

Au Greentech London, Audi a présenté plusieurs modèles et équipements qui démontrent l’accent mis par la marque sur la durabilité dans la chaîne d’approvisionnement et la production, ainsi que les mesures prises par les quatre anneaux pour devenir une entreprise à zéro émission nette de CO2 d’ici 2050. Une Audi RS e-tron GT, qui utilise des matériaux recyclés dans son habitacle, était exposée sur le stand de la marque, tandis que l’Audi skysphere concept, une vision de la mobilité haut de gamme durable, faisait ses débuts au Royaume-Uni.

Audi Urban purifier

Dans le cadre d’un projet pilote, Audi développe avec son fournisseur MANN+HUMMEL un filtre à poussières fines pour véhicules électriques, conçu pour améliorer la qualité de l’air dans les villes : l’Audi Urban purifier. Le filtre est intégré dans le flux d’air existant du véhicule devant le radiateur et collecte les particules de l’environnement causées par l’abrasion des freins, des pneus ou de la route.

À ce jour, le filtre a été utilisé dans les véhicules d’essai Audi e-tron. Pendant la conduite, il filtre passivement l’air en utilisant le mouvement du véhicule ; l’air circule à travers le système de filtre, qui capture les plus petites particules. Le filtre est également capable de capturer les particules pendant la charge stationnaire. Un ventilateur dirige l’air de refroidissement à travers le radiateur de l’e-tron où le système intégré peut activement filtrer l’air entrant. Cela signifie que les particules les plus fines sont absorbées même lorsque la voiture est à l’arrêt.

Le filtre est facile à entretenir et ne doit être remplacé que lorsque l’intervalle d’entretien régulier du véhicule est atteint. Une analyse du cycle de vie de l’ensemble du système de filtration a montré qu’il représentera 14,9 kg d’équivalents CO2. Le filtre lui-même est composé à 15% de matériaux recyclés et l’ensemble du système est recyclé à 60%.

Audi skysphere concept

Dévoilée pour la première fois en août 2021 dans le cadre de la Monterey Car Week, l’innovante Audi skysphere était la première d’une famille de nouveaux concept-cars qui démontrent le design et la technologie d’Audi pour une nouvelle génération – transformant le véhicule en une plate-forme pour des expériences passionnantes. Prenant la forme d’un roadster spectaculaire, le skyphere est un grand tourer à deux portes entièrement électrique équipé d’une technologie de conduite automatisée. Conçu pour une liberté maximale, il offre deux expériences de conduite intenses : la conduite sportive d’un roadster agile à empattement court et le confort de première classe d’un grand tourisme à empattement allongé.

L’accent est mis sur l’intérieur, ou la sphère, du concept-car qui, en mode grand tourisme, offre 25 cm d’espace supplémentaire pour que les passagers se détendent. Le design et l’agencement d’inspiration Art déco offrent un mobilier design élégant et des sièges recouverts de tissu en microfibre produit de manière durable, qui offrent un niveau de confort et de liberté habituellement réservé à l’aviation de première classe. Le bois d’eucalyptus certifié écologique et le similicuir synthétique sont d’autres matériaux fabriqués de manière durable qui ornent l’élégant habitacle.

Audi RS e-tron GT

Réinterprétation d’un gran turismo classique, l’Audi RS e-tron GT entièrement électrique est l’une des voitures les plus avancées techniquement de l’histoire d’Audi et a un œil sur la durabilité. Elle est construite dans l’usine neutre en carbone de Böllinger Höfe sur le site de Neckarsulm en Allemagne, qui utilise 100% d’éco-électricité. Les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées sont compensées par des crédits carbone provenant de projets certifiés de protection du climat. La moquette et les tapis de sol de l’e-tron GT sont généralement fabriqués en Econyl, un matériau composé à 100% de fibres de nylon recyclées. Ces fibres proviennent de déchets de production, de restes de tissus et de tapis ou de vieux filets de pêche.

Audi Mission:Zero

Le programme Mission:Zero d’Audi se concentre sur quatre domaines d’action : la décarbonisation, l’utilisation de l’eau, l’efficacité des ressources et la biodiversité. La réduction des déchets dans les processus de production et l’utilisation de matériaux secondaires chaque fois que cela est techniquement possible font partie de la stratégie d’économie circulaire d’Audi.

Dans le même temps, Audi se transforme d’un constructeur automobile en un fournisseur de mobilité haut de gamme neutre en carbone. D’ici 2025, l’objectif d’Audi est d’atteindre une production nette neutre en carbone dans toutes les usines et de réduire de moitié la consommation d’eau d’ici 2035.

Photos : Audi