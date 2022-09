Réunion d’entreprise Audi à Neckarsulm – Le cap est fixé

Lors de la deuxième réunion d’entreprise après une pause due au coronavirus, le vice-président du comité d’entreprise – Alexander Reinhart – et le membre du conseil d’administration en charge de la production et de la logistique – Gerd Walker – se sont entretenus avec environ 2 800 employés d’Audi.

Alexander Reinhart a expliqué au personnel les effets de la situation mondiale tendue actuelle : « Bien sûr, les crises dans notre monde continuent d’influencer notre style de conduite et notre travail dans toute l’usine. En raison du manque de gaz, nous pourrions bientôt être menacés par le prochain chantier. L’entreprise s’y prépare déjà. Nous ne pouvons donc que remercier toutes les personnes impliquées pour leur engagement. »

Modèles électriques pour Neckarsulm

Dans le contexte des décisions du Groupe Volkswagen sur l’attribution des véhicules et l’occupation des installations, qui sont traditionnellement dues à la fin de l’année, le comité d’entreprise a réitéré son appel à d’autres modèles électriques pour Neckarsulm : « Malheureusement, l’occupation des installations n’est toujours pas complètement complet. C’est pourquoi nous ne nous reposerons pas tant que nous ne saurons pas quels véhicules électriques nous produirons sur le site au cours des prochaines années afin de maintenir une utilisation constante des capacités. Nous avons besoin de cette réponse au plus vite ! », a déclaré Alexander Reinhart. Un modèle était particulièrement important pour lui et les habitants de Neckarsulm : « Le successeur électrique potentiel de l’A8 n’appartient clairement qu’à une seule usine – ici à Neckarsulm ! »

Transformation pour tous

Le vice-président du comité d’entreprise a salué le nouvel accord d’entreprise sur le travail hybride, qui donne plus de liberté aux salariés en termes d’horaires de travail et de localisation. Cependant, il a averti de ne pas oublier les zones de production en matière de flexibilité et de numérisation : « Les premiers résultats doivent être disponibles ici d’ici la fin de l’année au plus tard. Nous nous engageons sur une plus grande flexibilité du travail posté, la création de points informatiques dans les halls et l’amélioration de la qualité de séjour dans l’usine. »

L’emplacement du centre de technologie des batteries, tant au niveau du développement technique que de la production, était sans aucun doute la bonne et importante étape. « Nous devons continuer à travailler à tous les niveaux pour apporter des arguments de vente uniques et de nouveaux domaines de compétence à Neckarsulm.« , a déclaré Reinhart.

Renforcement du site Audi de Neckarsulm

Gerd Walker, membre du conseil d’administration en charge de la production et de la logistique d’AUDI AG, a remercié les employés d’Audi sur le site de Neckarsulm pour leur engagement et leur flexibilité. Le Coronavirus, l’approvisionnement en semi-conducteurs et les goulots d’étranglement causés par la guerre en Ukraine auraient exigé beaucoup de l’équipe. La crise énergétique à venir apportera de nouvelles charges. Dans le même temps, le directeur de la production a souligné : « Nous ne laissons pas la situation économique générale nous déstabiliser. Avec la nouvelle construction du bâtiment de développement technique multifonctionnel, nous jetons les bases de l’implantation à long terme des activités de développement sur le site de Neckarsulm. » Et la décision d’installer un centre technologique de batteries commun pour le développement et la production à Neckarsulm est un étape et un signal clair pour le site. « Nous développons davantage la technologie et acquérons des compétences essentielles afin de pouvoir également les appliquer à la production à grande échelle à l’avenir. »

Informations générales sur la réunion d’entreprise

Des réunions d’entreprise ont lieu chez Audi quatre fois par an et font donc partie intégrante du programme annuel. Les réunions d’entreprise servent à fournir aux salariés une information complète sur les activités du comité d’entreprise et à informer le personnel sur la situation de l’entreprise.

Photo : Audi