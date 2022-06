Comment Lamborghini a relevé les défis de la chaîne d’approvisionnement, notamment avec la guerre en Ukraine ?

Depuis 2020, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont confrontées à des circonstances politiques, sociales et économiques exceptionnelles en raison de la pandémie, de la pénurie de semi-conducteurs et de la guerre russo-ukrainienne. La résilience de Lamborghini a permis à l’entreprise de rester extrêmement solide, car non seulement elle a relevé ces défis, mais elle a également obtenu des résultats record sur les plans des ventes et des finances. Quelle stratégie Lamborghini a-t-elle adoptée pour s’assurer que la production puisse continuer sans interruption ? Quelle approche adopte le constructeur de voitures de sport italienne alors qu’il prépare l’avenir? Tels ont été les sujets abordés avec Silvano Michieli, directeur des achats chez Automobili Lamborghini, ainsi que la coopération exemplaire avec le fournisseur de câblages ukrainien Leoni.

Comment Lamborghini réagit-elle aux défis de la chaîne d’approvisionnement présentés par la situation géopolitique actuelle ?

« D’abord le Covid, puis la question des semi-conducteurs, sans oublier le conflit en Ukraine et les politiques protectionnistes : dans ce contexte, Lamborghini prend des mesures de limitation des risques et de sécurisation de sa supply chain. L’une des principales initiatives que nous avons prises ici a été de tisser des liens encore plus étroits avec certains de nos fournisseurs stratégiques, en passant d’une relation plus traditionnelle « Fournisseur – Client » à une relation plus partenariale. Dans le même temps, nous révisons nos processus vers une approche analytique plus proactive. Cela nous permettra d’anticiper tout nouveau problème dans l’industrie. Aujourd’hui plus que jamais, nous croyons fermement qu’il est essentiel d’adopter une approche de résolution de problèmes dans un environnement international qui présentera de plus en plus de défis et de difficultés. »

Se référant spécifiquement à la guerre en Ukraine, Lamborghini est en contact étroit avec ses fournisseurs dans le pays grâce à un groupe de travail d’urgence mis en place par le Groupe Volkswagen qui est chargé de veiller à ce qu’un flux régulier de fournitures continue d’arriver. L’une des histoires qui a émergé concerne la coopération avec Leoni, qui produit le câblage pour le Huracán dans l’ouest du pays.

« Le personnel de Leoni doit faire d’énormes sacrifices pour maintenir ses processus de fabrication en mouvement et ainsi continuer à stimuler la capacité de production de son pays. Le temps qu’ils passent à travailler est entrecoupé de périodes de couvre-feu où ils doivent se réfugier dans les sous-sols de l’usine de production. Ils font preuve d’un courage héroïque, d’un dévouement à leur travail et d’un amour pour leur pays, et Lamborghini leur en est extrêmement reconnaissant. »

Si les activités de production de Leoni sont arrêtées, comment allez-vous gérer cela ?

« Notre approche est basée sur l’idée de dupliquer plutôt que de réallouer, avec une stratégie de « double production ». Grâce à notre aide, nos fournisseurs basés en Ukraine veillent à ce que certaines de leurs usines en Europe puissent compter sur les mêmes capacités de production. Cela signifie que notre relation avec nos fournisseurs établis restera inchangée. Ils poursuivront leur travail de production dans l’usine en Ukraine pendant que nous soutenons le processus de duplication de l’usine en dehors du théâtre de guerre. Même si nous espérons que cela n’arrivera pas, nous serons prêts si la guerre arrête à nouveau la production en Ukraine. C’est une façon de montrer notre confiance et notre gratitude envers le personnel de notre chaîne d’approvisionnement en Ukraine, qui s’efforce de maintenir la production au quotidien. »

Tout cela montre à quel point Lamborghini considère et traite ses fournisseurs comme des partenaires dans ses projets. Les rôles sont même parfois inversés : l’entreprise de Sant’Agata Bolognese fait souvent office de « consultant » dans l’approvisionnement en matières premières telles que le carbone et les micropuces. Cependant, pour être sélectionnées en tant que fournisseurs agréés, les entreprises doivent passer par un processus de notation assez strict.

Comment les fournisseurs Lamborghini sont-ils sélectionnés ? Quels sont les indicateurs nécessaires et autres exigences ?

« Nous accordons une grande importance à la vérification de la fiabilité financière et de la pérennité de nos fournisseurs et de leurs chaînes d’approvisionnement. Bien que l’aspect économique des choses doive être pris en compte, nous devons en même temps faire face à des tensions financières importantes causées par la série de crises mondiales que nous avons connues ces dernières années. Outre les marges, nous examinons désormais de très près la solidité de nos fournisseurs. Le caractère de plus en plus partenarial des relations que nous tendons à établir leur permet de connaître nos besoins dès le départ et d’optimiser les approvisionnements futurs en termes de délais et de coûts. Outre la stabilité financière, nous portons également une attention particulière aux performances de développement et aux innovations, à la qualité et à la logistique en termes de sécurité de livraison. »

