Puma x Porsche Suede RS 2.7 – Une chaussure célébrant les 50 ans de la Porsche 911 Carrera RS 2.7

Porsche et Puma rendent hommage à l’héritage d’une véritable icône de la route et du sport automobile – la Porsche 911 Carrera RS 2.7 – avec une version en édition spéciale strictement limitée du modèle de chaussure classique de tous les temps, la Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition.

Il y a 50 ans, Porsche a commencé le développement de la 911 Carrera RS 2.7 et a initialement construit 500 exemplaires afin d’homologuer la voiture pour les règlements de course du groupe 4 pour les voitures Special GT. Célèbre pour ses débuts au Salon de l’Automobile de Paris en 1972, la Porsche 911 Carrera RS 2.7 a été un succès instantané. Quelques semaines seulement après le salon, les 500 véhicules s’étaient vendus. De même, la Puma Suede est une pièce emblématique de l’histoire de Puma – faisant ses débuts à l’origine avec seulement 307 paires pour célébrer le numéro de compétition de l’olympien Tommie Smith.

La Porsche 911 Carrera RS 2.7 est alors devenue un véhicule homologué pour les clients souhaitant également participer à des courses automobiles. Ce fut la première 911 à être baptisée « Carrera » – le couronnement de la gamme Porsche. Le suffixe fait référence au succès de Porsche lors de la course sur route classique Carrera Panamericana en 1954. Alors que le « RS » indique clairement que la voiture a été conçue pour la course et le rallye, le « 2.7 » représente la cylindrée du moteur. Un mélange homogène entre style et performance, le RS 2.7 avec ses spécifications spartiates a été construit avec la vitesse à l’esprit dès le départ. La caractéristique la plus distinctive de la voiture de production allemande la plus rapide de son époque (vitesse maximale de 245 km/h) est le becquet arrière, populairement connu sous le nom de « queue de canard ».

C’est un héritage auquel Puma rend fièrement hommage avec la nouvelle version d’une collection de chaussures classiques de tous les temps limitée à 500 paires (par coloris). L’indémodable Puma Suede rejoint désormais la ligne Puma x Porsche. Arborant la police de caractères emblématique RS 2.7, conçue pour la vitesse et strictement limitée – tout comme la Porsche 911 Carrera RS 2.7 originale elle-même – la Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition est la célébration ultime de la chaussure pour cette icône de l’automobile.

La sneaker est disponible dans dix coloris différents que les clients de la Porsche 911 Carrera RS 2.7 pouvaient choisir à l’époque. Deux des coloris – Orange/Noir et Blanc Grand Prix/Noir – sont exclusivement disponibles respectivement aux Pays-Bas et au Japon.

Les propriétaires de la Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition bénéficieront également d’une entrée gratuite au Musée Porsche jusqu’à la fin de 2022 pour découvrir l’héritage légendaire de Porsche.

Ces baskets ont été très rapidement vendues en ligne. Un nombre limité est encore disponible à la boutique du Porsche Museum à Stuttgart.

Photos : Porsche