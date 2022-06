Mythes sur la conduite autonome – Réponses d’Audi

La voiture autonome sera-t-elle bientôt une réalité ? Et comment l’attitude des gens devra-t-elle changer pour que la conduite autonome soit largement acceptée ? L’étude &Audi « SocAIty », compilée avec l’aide d’experts renommés, se penche sur ces questions, entre autres. Il clarifie également certains des mythes répandus entourant le sujet. Qu’est-ce qui est vrai? Et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Mythe n°1 : Les voitures autonomes seront comme des voitures normales, juste sans chauffeur.

L’aérodynamisme en particulier est un facteur clé en ce qui concerne l’autonomie des voitures électriques, c’est pourquoi il continue de jouer un rôle majeur dans la conception. L’apparence des voitures et autres moyens de transport avec une automatisation croissante ne changera pas radicalement à cet égard. Ce qui est clair, cependant, c’est que le design se concentrera sur l’intérieur à l’avenir. Le confort des passagers sera une priorité, c’est pourquoi leurs sièges ne seront plus nécessairement orientés dans le sens de la marche dans certains cas d’utilisation. Cette liberté de conception intérieure offrira aux passagers un large éventail d’options pour des expériences personnalisables individuellement : communication ou détente, travail ou repos. L’espace pour les passagers sera maximisé en permettant à tout ce qui n’est plus nécessaire – les pédales, le levier de vitesses et le volant – d’être temporairement rétracté.

« La digitalisation nous permet de rendre la mobilité encore plus sûre, plus personnelle et surtout plus intelligente. L’objectif est que nos véhicules s’intègrent parfaitement dans la vie quotidienne de nos clients. Nous créons ainsi une véritable valeur ajoutée, en leur redonnant du temps pour des choses qui leur tiennent à cœur. », explique Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi en charge du développement technique.

Mythe n° 2 : Une fois le logiciel développé et disponible, les voitures autonomes pourront conduire n’importe où.

Mettre des voitures autonomes sur la route nécessitera un logiciel entièrement fiable et sûr, non seulement pour la voiture, mais pour l’environnement tout entier. Cela changera progressivement l’apparence de nos villes : à cette fin, l’infrastructure doit être étendue pour inclure des feux de circulation intelligents et des capteurs routiers. Les villes deviendront plus numériques, offrant un écosystème adapté à un nombre croissant de voitures automatisées. Cela rendra les villes plus sûres et plus détendues, où, idéalement, le trafic pourra circuler sans perturbations ni embouteillages.

« Il ne s’agit pas d’une révolution, mais plutôt d’une évolution. Pas à pas dans une direction qui se précise déjà. », a déclaré Eric Hilgendorf, expert SocAity.

Mythe n°3 : Les voitures autonomes rendront la conduite moins amusante.

Ce mythe est une source évidente d’angoisse pour les amoureux de l’automobile : être condamné au rôle de passager inactif. Certains craignent que leur voiture ne les empêche de traverser le pays et de goûter au plaisir de sentir leur pied sur la pédale et leurs mains sur le volant. Mais le contraire est vrai : les voitures autonomes ne mettront pas fin au plaisir que nous avons au volant. Aucun constructeur n’empêchera ses clients de conduire leur propre voiture s’ils le souhaitent. À l’avenir, les propriétaires de véhicules auront toujours le choix de conduire eux-mêmes la voiture ou de céder le contrôle à la voiture lors de situations désagréables telles que des arrêts et départs sur l’autoroute.

« Nous devons déplacer les gens mais pas les voitures. », a déclaré Torsten Gollewski, expert SocAité.

Mythe n° 4 : Les voitures autonomes sont un handicap pour le piratage.

Ce n’est pas vrai. Les voitures autonomes ne seront pas plus vulnérables que les voitures conduites à la main. Cela étant dit, l’impact d’une attaque de pirate informatique sur les systèmes liés à la sécurité d’une voiture autonome peut être plus grave. Pour cette raison, les constructeurs développent constamment des mesures de protection contre les cyberattaques et améliorent les mécanismes de protection, tant à l’intérieur du véhicule qu’à l’extérieur dans la partie arrière. À mesure que les voitures deviennent de plus en plus connectées à leur environnement, les efforts nécessaires pour garantir une cybersécurité fiable et toujours à jour augmentent également. Dans le même temps, les véhicules automatisés augmenteront la sécurité routière – en plus d’une meilleure efficacité et d’un plus grand confort, un avantage pour la société dans son ensemble.

« L’industrie prend vraiment cela au sérieux maintenant, mais il est important pour elle d’intégrer la sécurité dès la phase de conception initiale tout au long du processus et à travers tous les aspects de l’entreprise. », explique Sam Abuelsamid, expert SocAité.

Mythe n°5 : Les voitures autonomes nécessiteront moins de places de stationnement.

Les voitures autonomes ne nécessiteront pas moins d’espace de stationnement. Mais elles l’utiliseront beaucoup plus efficacement. De plus, la densité de véhicules pourrait chuter dans les zones métropolitaines si une proportion croissante de voitures est utilisée conjointement via des modèles de partage. À titre d’information : selon l’Agence allemande pour l’environnement, les voitures particulières ne roulent aujourd’hui qu’une heure par jour en moyenne.

Mythe n° 6 : La technologie est déjà développée, mais les lois sur la conduite autonome font encore défaut.

Il est vrai que le développement technologique dans des pays comme les États-Unis ou la Chine semble progresser plus rapidement qu’en Allemagne et en Europe. Cependant, il est également vrai que les législateurs allemands ont créé très tôt un cadre juridique qui place la sécurité au premier plan dans le développement et l’introduction de la technologie de conduite autonome. À cet égard, l’Allemagne est même considérée comme un pionnier au regard des normes internationales. Depuis 2017, les systèmes de conduite autonome ont été autorisés, dans certaines circonstances, à prendre en charge des actions qui relevaient auparavant de la responsabilité exclusive de l’homme (SAE niveau 3). En juin 2021, un cadre juridique a été établi permettant aux véhicules autonomes, de niveau 4 et plus, de circuler régulièrement dans le trafic public, mais uniquement dans des zones définies (par exemple, le trafic de navettes A-to-B et les bus « de transport de personnes » sur des itinéraires désignés). Cette loi est un premier pas vers une réglementation plus complète, qui fait actuellement l’objet d’un travail intensif. Le fait est donc que les autorités qui appliquent les lois ne bloquent pas le développement. Ils suivent simplement le principe légalement établi selon lequel la sécurité passe avant tout.

« Les législateurs allemands sont à la pointe dans le monde en matière de réglementation des fonctions de conduite automatisée, établissant ainsi un cadre juridique initial permettant aux fabricants de développer ces technologies. », a déclaré Uta Klawitter, responsable des services juridiques du conseil général chez Audi AG.

Mythe n° 7 : Dans les cas extrêmes, les véhicules autonomes devront prendre des décisions de vie ou de mort.

En ce qui concerne la conduite autonome, le facteur décisif du point de vue actuel est : ce n’est pas la voiture elle-même qui décide, mais les humains qui programment le véhicule. Le véhicule ne peut refléter que ce que le logiciel spécifie. Et toutes les recherches précédentes le montrent : les voitures sont nettement moins sensibles aux erreurs humaines que les humains – par exemple, en raison de leur immunité à la fatigue, même pendant les longs trajets.

De nombreuses personnes sont troublées par la question de savoir si une machine peut faire le bon choix dans une situation dangereuse. Mais la conduite autonome n’est pas la première fois que cette question se pose. En fait, c’est un sujet de discussion en éthique depuis des décennies, comme l’illustre le « problème du chariot ». Cette expérience de pensée nous demande d’imaginer une situation dans laquelle un individu pourrait détourner un chariot en fuite sur une voie latérale où une personne se trouve immobile, sauvant ainsi la vie de cinq personnes attachées sur la voie d’origine. Serait-ce un acte criminel ? La personne devrait-elle plutôt ne pas agir du tout ? Ou l’individu a-t-il délibéré correctement et agi pour atténuer le plus grand mal possible ?

Avec la conduite autonome, cette discussion a connu une résurgence : dans l’étude, les experts disent que le point central du débat est qu’une voiture autonome ne prendrait pas sa propre décision dans une situation dangereuse, mais refléterait plutôt le logiciel choix dont ses créateurs l’ont dotée. Il ne peut et ne veut qu’assumer les décisions éthiques et les valeurs des personnes qui le conçoivent – et les appliquer sans sa propre interprétation.

« Nous devons passer de la situation de dilemme plus théorique pour aborder les problèmes réels qui affectent les entreprises, tels que les questions de responsabilité et d’évaluation des risques. », a déclaré Christoph Lütge, expert SocAity.

Mythe n° 8 : En tant que technologie, les voitures autonomes seront si chères que peu de gens pourront se le permettre.

Le développement de voitures autonomes est une entreprise lourde en investissements. A court et moyen terme, bien sûr, cela impacte les coûts des produits. Mais à long terme – c’est-à-dire lorsqu’ils seront prêts pour la production en série et que les coûts de développement auront été amortis en conséquence – les prix baisseront à nouveau. De plus, l’augmentation prévue de la sécurité routière réduira considérablement les dommages subis par une voiture autonome. Cela réduira probablement encore les coûts de réparation et d’assurance. Un autre facteur important est l’évolution attendue de l’utilisation de la mobilité : dans les zones métropolitaines, certains véhicules autonomes appartiendront à des fournisseurs de mobilité plutôt qu’à des particuliers. Ou ils seront partagés par plusieurs personnes grâce à des concepts de partage. Cela augmente également l’efficacité de l’utilisation et aura un impact positif sur les coûts.

« Je pense qu’il y aura plus d’options à l’avenir. Il sera plus fracturé qu’il ne l’est aujourd’hui. Et évidemment, il y a une plus grande variété de modes disponibles qui viennent tout juste d’être mis en avant. », explique Pete Bigelow, expert SocAité.

Une étude dédiée

Dix-neuf experts renommés du monde entier ont contribué à la création en 2021 de l’étude &Audi, intitulée « SocAIty – Autonomous Driving on the Road to Social Acceptance », qui couvre des sujets tels que le droit, l’éthique et les données. Cliquez ici pour télécharger l’étude de 76 pages.

