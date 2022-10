Continental PremiumContact 7 – Un nouveau pneu plus technologique

A l’occasion du salon Equip Auto 2022, Continental a dévoilé la septième génération de la gamme PremiumContact intégrant de nouvelles technologies et un nouveau design de sa bande de roulement permettant une meilleure maniabilité, des distances de freinage plus courtes, un confort de conduite accru et une plus grande durabilité. Le nouveau pneu Continental PremiumContact 7 améliore les performances déjà excellentes de son prédécesseur – le PremiumContact 6 – et est destiné au marché de la seconde monte pour un grand nombre de véhicules et notamment les modèles électriques avec une gamme adaptée se reconnaissant par le marquage EV.

Un évolution plus sécuritaire et plus performante

Après plusieurs années de développement, Continental propose la septième génération de la gamme PremiumContact, avec le pneu PremiumContact 7. Pour ce nouveau pneu été, les ingénieurs se sont concentrés spécifiquement sur l’exigence des clients, à savoir une sécurité maximale.

Denise Sperl, directrice de la recherche et du développement des pneus tourisme EMEA chez Continental Tires, a déclaré : « La nouvelle génération est le fleuron de notre marque. Notre objectif était de développer le pneu le plus sûr du marché, qui offre à nos clients une conduite confortable et sereine. Avec le PremiumContact 7, nous offrons la tranquillité d’esprit à toute la famille. »

Continental a amélioré le pneu pour véhicules de tourisme dans tous les domaines liés à la sécurité. Le prédécesseur, le PremiumContact 6, a remporté 34 tests dans des magazines professionnels internationaux renommés pendant toute sa durée de vie. Selon Denise Sperl, Continental reste convaincu de poursuivre cette histoire à succès avec le PremiumContact 7. Trois technologies ont permis des avancées significatives en matière de sécurité dans le PremiumContact 7 : une construction spécifique en fonction de la dimension, le composé innovant RedChili pour la bande de roulement et le design adaptatif de la bande de roulement.

Conception individuelle pour chaque type de véhicule

Comme le SportContact 7, le pneu Continental PremiumContact 7 est taillé sur mesure pour un large éventail de concepts de véhicules – en fonction du poids, de la taille et du type de motorisation du véhicule (thermique, hybride et électrique). Les spécifications du PremiumContact 7 ont ainsi été adaptées à chaque classe de véhicules et notamment pour les véhicules lourds nécessitant des solutions pneumatiques différentes de celles des véhicules plus légers.

« Nous avons eu de si bonnes expériences en termes de conception personnalisée avec le SportContact 7 que nous déployons à nouveau cette technologie pour le PremiumContact 7. », a ajouté Denise Sperl. Avec l’essor des véhicules électriques à l’autonomie particulièrement longue et aux performances élevées, le facteur sécurité ne cesse de gagner en importance dans ce segment. En plus des améliorations de la résistance au roulement et du kilométrage, le nouveau pneu PremiumContact 7 offre une adhérence élevée et de faibles distances de freinage pour tous les véhicules, quels que soient leur type et leur motorisation ; ce, grâce à sa construction ajustée.

Composé RedChili permettant un grip optimal, même à basse température

Une autre nouvelle caractéristique du Continental PremiumContact 7 est le composé innovant RedChili : le mélange de caoutchouc des pneus est généralement composé de caoutchouc naturel et de composants synthétiques. Comme chaque élément nécessite une température spécifique pour atteindre une performance optimale, l’adhérence du pneu peut également être influencée par une sélection et une composition ciblées des matériaux. Avec le nouveau mélange de gomme du PremiumContact 7, Continental a réussi à obtenir des performances optimales sur une plage de température du pneumatique beaucoup plus large. Cela permet au pneu de développer une adhérence élevée même à basse température – sans phase de réchauffement préalable. Les clients en profitent particulièrement pendant les mois de transition du printemps et de l’autonome. Pour la saison hivernale, il est très fortement recommandé d’être équipé de pneus hiver.

Design adaptatif de la bande de roulement pour plus de stabilité et de confort

Le design adaptatif de la bande de roulement du pneu Continental PremiumContact 7 assure une stabilité et un confort de conduite encore plus grand sur les routes sèches et humides. De larges ouvertures latérales dans les zones d’épaulements extérieurs de la bande de roulement assurent un drainage optimal lors de la conduite en ligne droite, la surface de contact au sol se trouvant précisément au point d’ouverture le plus large. Dans les virages, la surface de contact au sol se déplace vers l’extérieur et les ouvertures latérales se referment, offrant ainsi une plus grande surface de contact au sol et une meilleure adhérence.

De cette manière, le manufacturier allemand de pneumatiques a résolu le compromis entre l’évacuation optimale de l’eau et la parfaite tenue de route sur sol sec. Le résultat est une excellente stabilité de conduite sur les surfaces mouillées, lors du freinage, des virages et lors des accélérations.

Les nouvelles technologies ont été testées à la fois virtuellement à travers des simulations de bandes de roulement et des structures des pneus, ainsi qu’en laboratoire, et bien sûr sur des pistes d’essais dans le sud de la France, en Allemagne, en République Tchèque et aux États-Unis. Le kilométrage du PremiumContact 7 a été testé sur une distance de 150 000 kilomètres et optimisé en permanence. Les ingénieurs ont ainsi pu augmenter cette valeur de 10% par rapport au modèle précédent, le pneu PremiumContact 6. La tenue de route sur sol mouillé a été améliorée de 5%, le freinage sur sol mouillé de 7% et l’aquaplaning réduit de 2%. Le PremiumContact 7 obtient désormais une valeur de classe “A” pour le critère d’adhérence sur sol mouillé du label européen pneumatiques. La tenue de route et le freinage sur sol sec ont tous deux été améliorés de 3 points.

Disponibilité et dimensions

Le pneu Continental PremiumContact 7 est disponible dès à présent en tant que pneu de seconde monte dans un certain nombre de dimensions allant du 16 et 21 pouces, avec une largeur de pneu comprise entre 205 et 315 mm, une indice de vitesse entre H et Y ainsi qu’une section de pneu de 35 à 65. Le choix des tailles sera étendu d’ici fin 2022 et 2023. Ce pneu est destiné à un grand nombre de véhicules, de la compacte à la berline en passant par des SUV. Citons notamment les Audi A1, A3, A4, A6 et les Volkswagen Golf, Passat, Arteon.

Photos : 4Legend.com / Continental