Mondial Auto 2022 – Lamborghini Sián FKP 37 en LEGO à l’échelle 1:1

A l’occasion du salon automobile de Paris – le Mondial de l’Auto 2022, la Lamborghini Sián FKP 37 unique à l’échelle 1:1 – composée de plus de 400 000 pièces LEGO Technic – était exposée, mettant en avant de nombreux détails et fonctionnalités.

Ce n’est pas la première réalisation officielle de LEGO d’une reproduction d’un véhicule existant à l’échelle 1:1. Après divers véhicules dont une Bugatti Chiron exposée en 2018 au Mondial de l’automobile de Paris, le fabricant de jouets danois a apporté sa dernière œuvre composée de plus de 154 types différents de pièces LEGO, pour un total de plus de 400 000 pièces utilisées.

Après le lancement de la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic à l’échelle 1:8 en 2020, ce modèle grandeur nature de 2 200 kg recrée le design visionnaire de la voiture de sport italienne en édition limitée à une échelle beaucoup plus grande, respectant exactement les dimensions du modèle original : 4 980 mm de longueur, 2 101 mm de largeur et 1 133 mm de hauteur. Sa miniature commercialisée était d’ailleurs exposée à côté tout comme la Lamborghini Countach de la collection LEGO Speed Champions.

Ce projet incroyable et très réaliste est le résultat d’une solide coopération entre de talentueux designers, ingénieurs et techniciens des deux sociétés expertes dans leur domaine respectif.

Ce modèle a exactement les mêmes dimensions que la Lamborghini Sián FKP 37 originale. Le châssis parfaitement proportionné est recouvert de pièces LEGO Technic hexagonales sur-mesure qui sont interconnectées et forment une coquille qui est composée de bandeaux de lumières LED permettant de donner vie au modèle et notamment au niveau des feux arrière hexagonaux et les phares avant incluant la signature lumineuse en Y.

Le design hexagonal des pièces formant la carrosserie rend hommage à la forme à six côtés qui joue un rôle clé dans l’approche de Lamborghini, rappelant les feux arrière hexagonaux emblématiques et la forme de l’échappement de la voiture de sport italienne.

La teinte des pièces est identique à celle de la reproduction LEGO au 1:8. Pour ce faire, la couleur verte a été appliquée par l’atelier de peinture Lamborghini pour s’assurer que la voiture de sport ait une finition appropriée. Le revêtement de couleur UV pour la peinture contribuera prolonger la durée de vie du modèle.

Les disques de frein ainsi que les étriers ont également été reproduits en LEGO. Les jantes supportant le véhicule et lui permettant d’être déplacé sont d’origine Lamborghini.

L’intérieur n’a pas été oublié avec un habitacle en grande partie reproduit : sièges, volant avec palettes incluant le célèbre badge Lamborghini et même le drapeau italien, console centrale avec différents boutons dont le capuchon du bouton de démarrage moteur, cluster, …

Un panneau de contrôle tactile permet de commander différentes fonctions du véhicule : démarrage du moteur, différentes lumières (feux de détresse, feux arrière, signature lumineuse, phares, …).

Une boutique LEGO (aux tarifs prohibitifs) est accolée à la Lamborghini Sián FKP 37 afin de se procurer sa version au 1:8 et d’autres réalisations en briques en plastique.

Photos : 4Legend.com