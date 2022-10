Porsche 911 Carrera T Type 992 – Allégée et sportive

Porsche enrichit la gamme 911 avec l’arrivée d’une sportive optimisée en poids, la nouvelle 911 Carrera T. Dans l’univers Porsche, la lettre « T » fait référence à l’appellation « Touring » utilisée pour désigner les modèles de la marque conçus pour procurer une expérience de conduite sportive à l’état pur. De série, la 911 Carrera T est équipée d’une transmission manuelle à 7 rapports. La PDK 8 rapports est proposée en option. Elle est également proposée de série dépourvue de sièges à l’arrière (une option gratuite permet néanmoins de les ajouter en fonction des besoins). Ses garnitures d’insonorisation sont volontairement réduites au strict nécessaire. Doté d’un châssis sport PASM, avec un surbaissement de 10 mm, la nouvelle 911 Carrera T est un modèle au style épuré conçu pour créer une expérience de conduite riche en émotions. Sur les routes sinueuses de montagne comme sur les longues lignes droites des routes de campagne, la signature sonore du bloc six cylindres à plat rend le plaisir de conduire encore plus intense dans l’habitacle.



Châssis sport PASM et pack Sport Chrono de série

La nouvelle Porsche 911 Carrera T se positionne entre la 911 Carrera et la 911 Carrera S. Le modèle Carrera T est doté du moteur biturbo qui équipe les modèles Carrera. Avec sa puissance de 385 ch (283 kW) et son couple de 450 Nm, le bloc permet à la sportive d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes (4,0 secondes avec transmission PDK) et d’atteindre une vitesse de pointe de 291 km/h. Sur la version Carrera T, les équipements de série de la 911 Carrera S à boîte manuelle sont complétés par le système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière à glissement limité mécanique. La 911 Carrera T est également dotée de série du pack Sport Chrono et du châssis sport à suspension active PASM (surbaissement de 10 mm). À ce jour, seule la 911 Carrera T est proposée avec ces équipements de série associés au bloc de 385 ch. Sur la 911 Carrera S, cette combinaison d’équipements est disponible en option. Sur demande, la 911 Carrera T peut également être équipée de roues arrière directrices, un équipement normalement réservé à la 911 Carrera S et aux modèles positionnés plus haut dans la gamme.

Les jantes « Carrera S » en Gris Titane de 20 (à l’avant) et 21 pouces (à l’arrière), chaussées de pneumatiques en taille 245/35 ZR 20 à l’avant et en taille 305/30 ZR 21 à l’arrière, figurent parmi les équipements spécifiques au modèle T. De série, la 911 Carrera T est également dotée d’un volant sport GT en cuir, d’un échappement sport et de sièges sport (4 réglages, à commande électrique). Avec un poids de 1 470 kg, la 911 Carrera T à boîte manuelle est le modèle 911 le plus léger de la gamme parmi les modèles équipés du bloc six cylindres à plat biturbo. Son poids est inférieur de 35 kg par rapport à la 911 Carrera avec boîte PDK huit rapports de série. Sur la 911 Carrera, la boîte manuelle n’est plus proposée. L’absence de sièges à l’arrière, la réduction des garnitures d’insonorisation, le vitrage en verre allégé et le poids optimisé de la batterie contribuent à réduire les kilogrammes sur la balance.

Concept de modèles Touring au succès sans cesse renouvelé

La lettre « T » dans la désignation du modèle Porsche 911 Carrera T fait référence à l’appellation « Touring », dont l’histoire au sein de la marque remonte à 1968, avec l’homologation de la 911 T. La première 911 T a été proposée à la vente jusqu’en 1973. En 2017, Porsche a redonné une nouvelle jeunesse à son concept de modèle 911 épuré au caractère résolument sportif en proposant une déclinaison 911 Carrera T (génération 991 II). Depuis, le concept s’est étendu aux autres gammes de la marque, avec le lancement de modèles 718 Cayman T, 718 Boxster T et Macan T.

Raffinement des détails, à l’extérieur comme à l’intérieur

L’extérieur de la Porsche 911 Carrera T se distingue des autres modèles de la gamme par des éléments de contraste en Gris Quartz comme les rétroviseurs extérieurs, les nouveaux monogrammes sur les portes avant et à l’arrière, et les lamelles décoratives qui ornent le capot. Par ailleurs, le pare-brise teinté dégradé est intégré de série. Les sorties du système d’échappement sport sont en Noir (finition brillante). Ces détails stylistiques confèrent à la nouvelle 911 Carrera T une esthétique au caractère affirmé, résolument dynamique.

À l’instar du design extérieur, l’habitacle, doté de série de sièges sport à quatre réglages, témoigne du caractère sportif de la voiture. Des baguettes décoratives en Noir (finition satinée) et d’autres incrustations décoratives en Noir (finition brillante) complètent l’intérieur T. Avec le pack intérieur Carrera T, proposé en option, l’habitacle prend des accents encore plus contrastés. Avec ce pack intérieur, les ceintures de sécurité arborent une couleur de contraste (Gris Ardoise ou Vert Lézard), tout comme les coutures décoratives, le monogramme 911 en relief sur les appuie-têtes et la bande centrale sur les sièges. En outre, les tapis de sol sont ornés du logo et de coutures décoratives en couleur de contraste (Vert Lézard et Gris Ardoise), en option.

Une sélection ciblée d’options et de teintes

En option, la 911 Carrera T peut être équipée de sièges sport adaptatifs (18 réglages, à commande électrique) ou de sièges-baquets intégraux, offrant une assise encore plus sportive pour un poids optimisé, avec des bandes centrales en Race Tex. Le pack intérieur Carrera T est proposé en option avec des éléments additionnels en cuir. Les accoudoirs sur les panneaux de porte et sur la console centrale sont également habillés de cuir, comme la partie supérieure de la planche de bord et l’habillage intérieur des portières.

La nouvelle 911 Carrera T est disponible en quatre teintes unies (Noir, Blanc, Rouge Indien et Jaune Racing), mais aussi en quatre teintes métallisées (Noir Intense, Bleu Gentiane, Gris Glacé et Argent GT). Des teintes spéciales sont également proposées (Craie, Ruby Star Neo, Rouge Carmin, Bleu Requin et Vert Python). Les clients de la 911 Carrera T peuvent également personnaliser la teinte de leur voiture avec l’offre Paint to Sample, qui comporte plus de 110 nuances de couleur.

Disponibilité et prix

La Porsche 911 Carrera T peut être commandée dès aujourd’hui. Les premiers exemplaires seront disponiblesen Centres Porsche au 1er trimestre 2023. Elle est proposée à la vente à partir de 126 330 euros TTC avec des équipements spécifiques au marché français.

Photos – Vidéo : Porsche