Dakar 2022 – Bilan positif à mi-course avec un podium pour chaque Audi RS Q e-tron

Six podiums dans les résultats quotidiens, des systèmes d’entraînement électriques fonctionnant de manière fiable, une compétitivité totale dès ses débuts et une fascination pour la mobilité électrique lors du rallye le plus difficile au monde : Audi a montré ses forces et sa compétitivité lors la première moitié du rallye Dakar 2022.

« Ce que j’ai vu de notre équipe jusqu’au jour de repos du rallye Dakar m’a impressionné. Notre équipe a développé l’Audi RS Q e-tron en un temps record. Dès le départ, nous sommes forts sur le plan sportif. Nos pilotes, copilotes et toute l’équipe affichent une belle performance d’équipe. Et notre technologie de pointe répond aux attentes placées en elle. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique.

Carlos Sainz & Lucas Cruz ont suscité une grande émotion et une grande attention médiatique dès le quatrième jour de la compétition : les triples vainqueurs du Dakar ont remporté la première victoire d’étape de l’Audi RS Q e-tron sur la spéciale de 338 kilomètres au départ d’Al Artawiya jusqu’à Al Qaisumah dans le désert d’Arabie Saoudite. Dans la foulée, les deux Espagnols ont atteint une moyenne de 138 km/h – un chiffre impressionnant sur pistes non goudronnées. L’ensemble du Team Audi Sport a ensuite reçu les deux vainqueurs d’étape avec jubilation au bivouac.

Le décompte intermédiaire d’Audi après sept jours de course comprend une première, deux deuxièmes et trois troisièmes places dans les résultats de l’étape. Outre Sainz/Cruz, le vainqueur à quatorze reprises du Dakar – Stéphane Peterhansel – avec son copilote Edouard Boulanger ainsi que Mattias Ekström/Emil Bergkvist, qui disputent seulement leur deuxième Dakar, ont contribué à ce palmarès.

« L’esprit qui règne dans l’équipe me rend fier. La cohésion tout au long de la première moitié du rallye montre à quelle vitesse cette jeune équipe est devenue une unité. Même la phase de préparation a été extrêmement intensive afin d’être ‘prêt pour la course’. De la feuille de papier blanche au désert, nous n’avons eu qu’un an de développement pour le véhicule le plus complexe de l’histoire d’Audi Motorsport. Pour moi, la cohésion au sein de l’équipe est cruciale pour les succès déjà obtenus, qui dépassent ce que les nouveaux arrivants peuvent attendre de leur premier Dakar. », a déclaré Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi.

La complexité des trois prototypes est extrêmement élevée : pour la première fois, le concept de propulsion alternative combine un groupe motopropulseur électrique avec une batterie haute tension et un convertisseur d’énergie très efficace. Malgré une phase de test très courte, les systèmes des trois voitures fonctionnent sans se plaindre dans les dures conditions quotidiennes du désert.

Malgré tous ses succès, Audi a également dû faire face entre-temps à des défis spécifiques au Dakar sur près de 4 700 kilomètres. En plus des difficultés de navigation le deuxième jour, des dommages de suspension ont privé l’équipe de toutes ses chances. Stéphane Peterhansel a vraisemblablement endommagé une jante et le triangle inférieur de la suspension arrière gauche sur une pierre le deuxième jour, entraînant des dommages indirects. Le Français a dû attendre le camion de course pour la réparation. Le trajet direct qui a suivi jusqu’au bivouac, ce qui est habituel dans de tels cas, et les points de contrôle manqués en conséquence ont en outre valu à l’équipe 16 heures de pénalité. Par la suite, les vainqueurs de l’an dernier se sont mis entièrement au service de l’équipe et ont aidé à plusieurs reprises Carlos Sainz à changer les amortisseurs sur les sixième et septième étapes. « C’était de première classe et montre les qualités et l’esprit d’équipe de nos pilotes. », a ajouté Julius Seebach.

Alors que l’équipe intègre déjà des améliorations dans de nombreux domaines de la voiture sur place, Stefan Dreyer, responsable du développement d’Audi Sport racing, a une liste de points d’optimisation à moyen et long terme qui se remplit chaque jour du rallye. « Nous avons été surpris de constater que les seuls obstacles jusqu’à présent se trouvaient dans des domaines conventionnels comme la suspension. Il est impressionnant de constater que notre concept de conduite innovant et très sollicité a fonctionné parfaitement jusqu’à présent et que les performances du véhicule sont également correctes. En même temps, nous savons que le rallye a encore un long chemin à parcourir. Notre objectif reste d’arriver à Djeddah dans une semaine avec les trois voitures. », a déclaré Stefan Dreyer. Après plus de 8 000 kilomètres, les participants atteindront la destination du rallye dans la ville portuaire de la mer Rouge le 14 janvier 2022. Actuellement, Mattias Ekström en tant que meilleur pilote Audi est à la 14ème place du classement général, Carlos Sainz est 25ème et Stéphane Peterhansel 71ème.

Photos : Audi