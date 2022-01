Miniature Porsche 935/78-81 JR-002 Moby Dick des 24H du Mans 1982 de Solido au 1:18

Et de 3 ! La marque française de miniatures Solido a reproduit le troisième et dernier modèle de la Porsche 935 Moby Dick à l’échelle 1:18. Il s’agit du châssis JR-002, engagé par John Fitzpatrick Racing aux 24 Heures du Mans 1982, terminant 4ème au classement général.

La troisième et dernière Porsche 935 Moby Dick

Créée à 1 seul exemplaire (avec un second châssis pour pièces), la Porsche 935/78 Mobydick est la Porsche 911 la plus extrême créée par Porsche pour la course automobile. Son nom fait référence au célèbre cachalot blanc du roman de l’écrivain américain Herman Melville paru en 1851, en raison de sa taille et notamment sa largeur hors-norme (il suffit de se pencher à l’arrière de la voiture pour découvrir la « petite » largeur de la carrosserie de Porsche 911 d’origine servant de base aux véhicules de course.

Conçus pour des vitesses élevées pou des circuits comme celui du Mans, la voiture de course de 845 ch (Flat 6 turbo de 3,2 l) se différencie par ses éléments aérodynamiques spécifiques et sa ligne si particulière.

En 1981, Joest Racing a construit deux nouveaux modèles de cette voiture de course (châssis JR-001 & JR-002) avec l’accord de Porsche, en se basant sur les plans d’origine de la 935/78 Moby Dick. Baptisée Porsche 935/78-81 (935/81) en référence à son année de construction en 1981, Reinhold Joest a opté pour un moteur Flat 6 biturbo de 3,3 l, développant jusqu’à 800 ch ; la motorisation du véhicule d’origine n’étant pas disponible.

Suite à la construction du premier châssis JR-001 en 1981 par Reinhold Joest, ayant l’apparence de la célèbre Porsche 935/78 Moby Dick, un second châssis (JR-002) a été réalisé en 1982. Ce sera le deuxième et le dernier.

Construit pour la saison 1982, ce deuxième véhicule a été mis à la disposition de John Fitzpatrick via son écurie britannique John Fitzpatrick Racing. Ce modèle diffère du premier par des portes plus larges incorporant une immense entrée d’air type NACA pour les premières courses. Sous les couleurs bleues du sponsor principal JDAVID, John Fitzpatrick l’a piloté avec David Hobbs aux 24 Heures du Mans 1982, terminant à la quatrième place au classement général et premier de la catégorie IMSA GTX face aux nouvelles 956 très performantes. Elle a ensuite été engagée au DRM Norisring le 27/06/1982, ne terminant pas la course à cause d’une collision. Elle a participé par la suite participé aux 6 heures de Kyalami le 6 novembre 1982. Le 28 novembre, elle a terminé à la 2ème place aux 3 heures de Daytona pour la finale de l’IMSA. Elle est apparue avec des portes pleines sans prise d’air et avec de nouvelles prises NACA en haut des ailes avant.

En 1983, les participations de ces deux 935 Moby Dick créées par Reinhold Joest étaient plus faibles aux États-Unis. Les deux Porsche 935/81 ont participé aux 6 heures de Riverside. Ce fut la fin tragique du châssis JR-002 : le pilote Rolf Stommelen (avec comme second pilote Derek Bell) se tua au volant du véhicule suite à une sortie de piste le 24 avril 1983. La cause était une rupture de l’aileron provoquant le décollage de la voiture suivi de tonneaux et d’un début de feu. Il n’avait pas survécu à ses blessures. La JR-001 y participait également, terminant sur le podium à la 3ème place.

Cet épisode tragique a scellé le sort des Porsche 935/81 Moby Dick construites pas Reinhold Joest. Moretti a arrêté l’engagement de son châssis JR-001 quelques mois plus tard après avoir pris livraison d’une nouvelle voiture de course. La nouvelle Porsche 956 était commercialisée, rendant la 935 Moby Dick obsolète.

Une miniature fidèle complétant le trio de Moby Dick

Après avoir reproduit le châssis JR-001 aux couleurs de Momo et la Moby-Dick originale de 1978, Solido s’est attaquée au châssis JR-002 avec succès. La voiture réutilise de nombreux éléments des deux autres modèles avec tout de même quelques pièces spécifiques.

Chaque modèle a ses spécificités, notamment au niveau des portes. Sur le châssis JR-002, les portes sont en grande partie pleines avec l’intégration d’une longue entrée d’air. Solido a réussi à bien la reproduire tout comme l’espace dans l’aile arrière.

La face avant n’a plus la grille de la version Momo mais les différentes aérations du capot et des ailes avant sont bien présentes tout comme les différents bouchons de liquides et les coupe-circuits.

A l’arrière, peu de changement, hormis la nouvelle décoration bleue et blanche avec les logos des divers partenaires dont JDAVID. Les autres différences se trouvent au niveau des jantes BBS à rayons dorés sur fond noir.

Le dessous du véhicule est de nouveau partiellement reproduit, mettant l’accent sur le moteur Flat 6 Biturbo avec l’embout de l’échappement. L’arrière montrant la limite de la carrosserie d’origine de la 911 est bien mis en valeur avec les feux et la structure de la carrosserie.

L’intérieur est également reproduit avec une teinte argentée permettant de l’éclaircir et mettre en valeur les différents équipements comme les cadrans, les boutons, l’extincteur, le levier de vitesse, le siège baquet ainsi que le harnais reproduit partiellement. Pour une miniature grand public à un prix contenu, le détail est assez présent rendant ce modèle très attractif.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier retient notre attention. Cette fois-ci, direction l’habitacle pour admirer les nombreux détails mis en avant par Solido : compteurs, équipements, arceau, … Dans cette version, l’intérieur est argenté permettant d’observer différents éléments qui accentuent le réalisme de cette reproduction.

Disponibilité et prix

Commercialisée à la fin de l’automne 2021 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1805402, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 935-81 Moby Dick des 24 Heures du Man 1982 est proposée au prix recommandé de 49,95 euros. Elle pourra rejoindre les deux précédents modèles Moby Dick de Solido.

Photos : 4Legend.com / DR