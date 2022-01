Dakar 2022 – Victoire de Mattias Ekström avec son Audi RS Q e-tron à l’étape 8

Le pilote Audi Sport – Mattias Ekstrom – signe avec son copilote Emil Bergqvist sa première victoire d’une étape au Dakar 2022 et un deuxième succès Audi après celui de Carlos Sainz à l’étape 3.

Après une première semaine de course où les voitures Audi RS Q e-tron prenaient leurs marques et étaient victimes de quelques déboires mécaniques, la seconde semaine du rallye Dakar 2022 s’annonce passionnante avec une très belle remontée des équipages Audi.

Les deux leaders du classement, Sébastien Loeb terminant troisième et Nasser Al-Attiya, ont été victimes de crevaison et pour le dernier d’ennuis mécaniques.

Cette première victoire de Mattias Ekström et de son copilote Emil Bergqvist montre les performances et le potentiel de l’Audi RS Q e-tron. Il a déclaré à l’issu de sa victoire du jour : « Nous avons connu un bon début de spéciale, ensuite j’ai fait attention dans les dunes où je n’avais pas un bon rythme du tout. Après la première neutralisation, j’étais bien plus confiant et on a rattrapé Yazeed. Après qu’il m’ait laissé passer, j’ai imprimé un gros rythme et je me suis régalé. Emil a fait une superbe navigation, sans commettre la moindre faute. Pour moi, c’est une très bonne journée. C’est toujours bon d’avoir du succès, mais on apprend tous les jours, nous sommes encore « rookies » et on prend nos précautions. On commence à prendre nos marques et à trouver les réglages qui me plaisent beaucoup, il faut encore que l’on développe la voiture qui est toute jeune. »

Les performances de l’équipe Audi Sport se poursuit à la seconde marche du podium avec l’équipage Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger qui montre enfin son expertise avec une voiture en meilleure santé que la semaine passée. Stéphane Peterhansel a déclaré : « On a bien tourné à mon avis cinq minutes sur la fin et je sais que Mattias Ekström n’était pas loin derrière. Avant, on a tapé une dune et perdu le capot, on a dû nous arrêter pour déconnecter des câbles durant deux minutes. Plus la dernière erreur de nav’, cela ne donne pas la spéciale parfaite, mais en tout cas on est dans le rythme, ce qui est plutôt pas mal. C’est aussi bien d’avoir des journées à peu près clair, sans gros problèmes techniques. Des crevaisons, se perdre, c’est normal, mais la première semaine a été quand même compliquée, j’espère que la deuxième sera meilleure. Théoriquement on a réglé les soucis de suspensions mais on est jamais à 100% sûr, même si pour l’instant cela a l’air de bien se passer. »

Le dernier équipage Audi – Carlos Sainz / Lucas Cruz termine l’étape du jour longue de 830 km au pied du podium à la 4ème place. Cette journée était la meilleure de la course pour la marque aux quatre anneaux.

Le classement général est ainsi perturbé par de très belles remontées des trois équipes Audi.

La 9ème étape se tiendra le mardi 11/01/2022 entre Wadi Ad Dawasir et Wadi Ad Dawasir, sur une distance de 491 km : 204 km de liaison et 287 km de spéciale.

Classement de l’étape 8 (temps, écart, pénalité)

1 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h43’21

2 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h44’10 / +00h00’49

4 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 03h46’32 / +00h03’11

Classement général

11 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 30h26’21 / +02h40’29 / 00h15’00

18 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 31h37’32 / +03h51’40 / 00h17’00

28 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 96h12’06 / +68h26’14 / 46h17’00

Résumé de l’étape 8 en vidéo

Photos : Audi / Red Bull Content Pool / Florent Gooden pour ASO – Vidéo : France tv sport