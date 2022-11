Dakar 2023 – Les pilotes Audi Sport se prépare pour leur première victoire

Le Rallye Dakar 2023 débutera dans un peu moins de huit semaines. Audi continue de compter sur sa solide équipe composée de Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger, Mattias Ekström / Emil Bergkvist et Carlos Sainz / Lucas Cruz. Les six pilotes et copilotes sont impatients et se réjouissent de cette classique du désert, un peu plus détendus et mieux préparés qu’il y a un an.

Chaque kilomètre compte

En Octobre, lors du Rallye du Maroc 2022, les trois équipages ont eu l’occasion de retrouver le rythme de la compétition. Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger sont de loin ceux qui ont parcouru le plus de kilomètres cette année. Après le Rallye Dakar en Janvier dernier, ils ont participé ensemble à l’Abu Dhabi Desert Challenge où ils ont remporté la première victoire avec l’Audi RS Q e-tron. S’en sont suivis des tests en Europe et en Afrique puis le Rallye du Maroc. Mattias Ekström y a vu se confirmer une vieille expérience : « Les processus sont différents en course que lors d’un test où vous retournez sans cesse à votre garage. Dans le désert, vous êtes seul. Cela aide. » L’étape la plus récente est venue pour les deux Suédois lors du rallye du Maroc. « C’est là que le déclic s’est produit et que nous avons compris comment pensent ceux qui font le roadbook. Depuis, Mattias et moi comprenons mieux les tracés et la conduite en rallye est encore plus amusante. », a ajouté Emil Bergkvist.

Équipe expérimentée, bonne cohésion

Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz, ainsi que Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger connaissent déjà l’équipe Q Motorsport depuis qu’Audi a lancé son projet de rallye. L’équipe expérimentée de Sven Quandt participe à des rallyes dans le désert depuis près de trois décennies, a remporté six fois le Rallye Dakar et de nombreux titres en rallye tout terrain. Avec l’équipe Audi Sport, l’équipe de Trebur aligne les trois Audi RS Q e-tron E2. Une bonne relation dans le cockpit des trois prototypes est une condition préalable à la réussite. « Ma confiance en mon copilote est grande, ensemble nous avons gagné trois fois le rallye Dakar. Nous nous aidons mutuellement. », souligne Carlos Sainz, qui participe pour la onzième fois au Rallye Dakar avec Lucas Cruz. Son copilote ajoute : « La communication avec Carlos est vraiment bonne. Nous avons une relation forte et il y a un bon esprit. » Stéphane Peterhansel, concurrent régulier depuis 1988 et 14 fois vainqueur du Dakar, a remporté la classique pour la dernière fois en 2021 avec son copilote Edouard Boulanger. Mattias Ekström, pilote expérimenté, double champion DTM et champion du monde de rallycross, rencontre ses collègues pilotes avec respect et humour. « Je ne peux qu’apprendre d’eux », déclare le Suédois.

« Carlos est extrêmement ambitieux, passioné et plein d’énergie. J’apprends tout le reste de Stéphane : il a autant de succès, mais il est plus posé, plus calme et plus stratégique. Ce sont les deux coéquipiers les plus cool de ma carrière. » Son compatriote et copilote Emil Bergkvist ajoute : « Nous avons beaucoup appris d’Edouard et de Lucas. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Nous leur avons demandé tout ce que nous pouvions. Sans eux, nous ne serions jamais allés aussi loin. »

Maîtriser la technologie

Avec l’Audi RS Q e-tron, Audi a réalisé en très peu de temps un concept innovant pour la discipline la plus difficile du sport automobile. Carlos Sainz, en tant que double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar, fait l’éloge de son employeur : « Nous avons dit à Audi : Ne sous-estimez pas le Dakar. Et ils ne l’ont pas sous-estimé. Ils ont fait confiance en la direction dans laquelle nous, les pilotes, voulions développer le projet. Le succès rencontré jusqu’à présent nous donne raison. C’était la bonne approche pour les deux parties. » Audi Sport a posé ses premiers jalons sur cette voie : quatre victoires d’étape au rallye Dakar en Janvier, la victoire générale au Abu Dhabi Desert Challenge en Mars, et la deuxième étape de construction du prototype pour le désert en Septembre. « La nouvelle voiture est un grand pas en avant en termes de fiabilité. Mais il y a toujours des surprises dans notre sport, y compris sur le plan technique. », déclare Carlos Sainz. Les réparations restent donc quelque chose de parfois inévitable dans le dur sport qu’est le rallye tout-terrain – en commençant par les crevaisons et en poursuivant avec les dommages causés par les accidents et les éventuels défauts. « Lorsqu’il s’agit de réparations, je bénéficie d’un bon soutien de la part de Stéphane. Il vient de la compétition moto et sait comment utiliser les outils. En tant qu’ingénieur, j’ai un aperçu de base, mais Stéphane m’aide parfaitement.« , déclare Edouard Boulanger. Mais les deux Français ne sont pas les seuls à savoir comment s’attaquer aux tâches. Une formation technique approfondie chez Audi Sport pour les six pilotes et copilotes conclut les préparatifs.

De nouveaux défis

Parmi les changements apportés au Rallye Dakar pour 2023, il y a un nouveau mode de fonctionnement sur les étapes : les anciennes zones de neutralisation avec des pauses de 15 à 20 minutes seront désormais supprimées. « Sans ces étapes intermédiaires sur la route, nous ne savons plus exactement où nous nous situons par rapport à la concurrence. », souligne Mattias Ekström. Pour Carlos Sainz, c’est du déjà vu : « C’est comme un retour aux sources, parce que c’était normal avant. En fait, nous pouvons connaître le rythme de nos adversaires directs, qui ont trois minutes d’avance ou de retard sur nous, dès qu’une voiture rattrape ou non l’autre. » Autre défi : la proportion de passages dans les dunes augmentera considérablement en 2023. « Pour moi, conduire dans les dunes est plus facile. Je n’ai pas besoin de donner autant d’indications directionnelles à mon chauffeur. La navigation devrait également être plus facile. Mais d’un autre côté, l’effort physique augmente considérablement car la voiture rebondit beaucoup. », déclare Édouard Boulanger. Son pilote se réjouit également de retrouver les dunes de sable : « J’aime retourner dans le quartier vide, et pour quatre jours. Ce sera un Dakar très authentique. » Carlos Sainz souligne un autre aspect. « L’épreuve a beaucoup changé au cours des trois dernières années. Maintenant, les waypoints cachés sont supprimés et nous suivons de plus près la direction indiquée par la boussole. Le quartier vide sera difficile, mais Lucas et moi sommes préparés. », observe l’Espagnol. Cruz conseille : « Dans les dunes, cependant, les lignes de référence des autres concurrents sont également absentes. Et ce n’est pas vraiment facile de conduire en ligne droite à travers des chaînes de dunes comme l’exige une direction de boussole donnée. » Quelle que soit la difficulté des étapes, tout le monde s’accorde sur un point : « Les températures sont faciles à gérer avec un système de climatisation aussi puissant que celui de l’Audi RS Q e-tron. », déclare Stéphane Peterhansel, au nom de ses collègues.

Bien préparée pour le désert

Au Rallye du Maroc, les équipes de pilotes ont apporté la touche finale à l’Audi RS Q e-tron E2 avec sa propulsion électrique et son convertisseur d’énergie. « Le pédalier est maintenant situé plus favorablement, et le volant est aussi maintenant parfaitement positionné. », dit Stéphane Peterhansel. Edouard Boulanger est également satisfait : « Le logiciel de bord est plus efficace, les commandes de bord sont plus faciles et plus rapides à atteindre. » Le copilote Lucas Cruz fait également l’éloge de son nouveau poste de travail : « La position assise modifiée nous donne une meilleure vue d’ensemble et nous pouvons lire les instruments plus facilement. » Mattias Ekström, quant à lui, est impressionné par le savoir-faire tout-terrain de ses coéquipiers : « Carlos a élaboré un réglage de première classe pour le châssis. Depuis que Stéphane a effectué les derniers réglages, la voiture me donne encore plus confiance. Tout était déjà parfait dans les virages, mais désormais l’arrière ne se soulève plus autant qu’avant dans les sauts. »

Préparation personnelle et attentes

» Cette année, nous sommes bien préparés. Nous devons avoir une conduite cohérente et ne pas démarrer trop lentement, car sinon, on est à la traîne. D’un autre côté, j’ai conscience de tout ce qui peut se passer sur le Dakar. Nous avons une voiture compétitive, mais aussi une compétition difficile. », admet Stéphane Peterhansel. Carlos Sainz est d’accord : « Il faut respecter chaque jour. Je m’attends à un Dakar difficile avec des étapes plus longues et beaucoup de variété. » Edouard Boulanger ajoute : « Nous restons prudents sur la longueur des étapes. Nous avons une réserve d’énergie limitée avec notre voiture, et nous devons respecter notre rythme. » Lucas Cruz se souvient de l’époque où le rallye traversait l’Amérique du Sud : « Nous faisions des exercices de préparation physique supplémentaires à cause de la difficulté des étapes du quartier vide. »

Emil Bergkvist entamme le rallye avec beaucoup d’attentes : « C’est incroyable de faire partie de cette équipe. Si vous voulez quelque chose, ils le font faire pour vous. Cela nous donne une bonne énergie. » Son pilote Mattias Ekström met l’accent sur la préparation personnelle : « Je ne peux pas boire autant pendant la journée, mais je ne dois pas perdre de poids. C’est pourquoi j’emporte cette fois une balance pour vérifier mon équilibre hydrique. Avant le départ du rallye, la règle est la suivante : manger raisonnablement, dormir, boire suffisamment et faire un peu de sport. Et une fois le rallye commencé, nous essayons d’aligner notre rythme sur celui de Stéphane. Il y a peu de disciplines de sport automobile où la chance joue encore un rôle important. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Audi a exaucé tous nos vœux présents sur la liste du Père Noël. »

Photos : Audi