Livraison des modèles Audi aux joueurs du FC Bayern à Munich

Trente employés d’Audi se souviendront longtemps de cette remise de véhicule : Ils ont eu l’occasion de convoyer les nouvelles voitures de société électriques du Forum Audi Ingolstadt au siège du FC Bayern Munich sur la Säbener Straße et de les remettre personnellement aux footballeurs professionnels du club. Il y a eu une rencontre avec les membres du conseil d’administration du FC Bayern, Oliver Kahn et Andreas Jung, au siège du Bayern. Giovane Élber a raconté quelques anecdotes en faisant visiter les terrains d’entraînement aux employés d’Audi.

Cette année, la remise officielle de la nouvelle flotte de véhicules n’a pas eu lieu à Ingolstadt comme d’habitude, mais dans la Säbener Straße à Munich. Trente employés d’Audi ont profité de l’occasion unique d’emmener 15 véhicules à Munich et de les livrer directement aux joueurs professionnels du Bayern – une première, même pour les joueurs et les officiels du club allemand champion. Les employés ont eu droit à une rencontre avec les membres du conseil d’administration du FC Bayern, Oliver Kahn et Andreas Jung. Giovane Élber leur a également fait visiter le terrain d’entraînement de 80 000 mètres carrés, donnant un aperçu des coulisses des champions d’Allemagne en titre. Pia Hackner (département du développement technique) a déclaré : « Mes amis et moi sommes souvent dans la tribune sud de l’Allianz Arena, mais voir les joueurs de près est une expérience unique dans une vie. Ce souvenir restera avec moi longtemps. »

Audi soutient le FC Bayern Munich depuis 2002

Les joueurs et les officiels du FC Bayern conduisent désormais l’Audi RS e-tron GT tout électrique ou les modèles Audi Q4 e-tron et Audi e-tron Sportback en tant que voitures de société. L’Audi RS e-tron GT FC Bayern concept a également fait son apparition lors de la remise, son design anniversaire unique marquant le 20ème anniversaire du partenariat. L’avant et le toit portent le design comme un « maillot d’anniversaire » – avec l’écusson du club du FC Bayern Munich comme touche finale à l’arrière.

Chaque saison est honorée comme un point culminant à part entière, encadrée sur une chronologie de style diamant en rouge contrastant sur un fond noir.

Audi soutient le club de football le plus titré d’Allemagne depuis 2002. La marque aux quatre anneaux est également actionnaire du FC Bayern München AG depuis 2011. En 2021, Audi a également commencé à soutenir l’équipe féminine du FC Bayern. Henrik Wenders, responsable de la marque Audi, a déclaré : « Ce partenariat montre comment deux marques fortes façonnent authentiquement l’avenir. Lorsque l’imagination et la passion se rejoignent, de grandes réalisations en résultent. C’est ce qui unit le FC Bayern et Audi. » Représentant Audi, Philipp Noack (Responsable de ventes pour l’Allemagne) et Christian Schüller (responsable Marketing pour le Football) ont remis les nouveaux véhicules aux joueurs du FC Bayern.

Oliver Kahn, PDG du FC Bayern Munich, a déclaré : « Le FC Bayern a de la chance d’avoir Audi à ses côtés en tant que partenaire fiable depuis plus de 20 ans maintenant. Nous sommes unis par la façon dont nous recherchons constamment la perfection et pensons toujours à l’avenir, par exemple en matière de mobilité. Notre objectif commun est de rester sur la voie du succès avec Audi à l’avenir. »

En route vers l’avenir électrique

Audi a annoncé son avenir électrique il y a environ quatre ans avec l’Audi e-tron. Depuis lors, la société a toujours suivi sa feuille de route et dispose désormais d’une gamme électrique de huit modèles. D’ici 2026, il y en aura plus de 20. À partir de là, Audi ne lancera que des modèles entièrement électriques sur le marché mondial.

En collaboration avec le FC Bayern, Audi sensibilise au concept de mobilité électrique tourné vers l’avenir. En septembre 2020, le FC Bayern et Audi ont lancé ensemble leur voyage vers la mobilité durable. Depuis, la flotte du club est continuellement électrifiée. De nombreux membres de l’équipe et de la direction du club sont désormais sur la route avec des véhicules entièrement électriques. Tout nouveau ici est l’Audi Q8 e-tron, qui a été dévoilé le 9 novembre de cette année. En tant que modèle haut de gamme du portefeuille de SUV électriques et crossover, il bénéficie d’un concept de conduite optimisé, d’un aérodynamisme amélioré, de performances de charge supérieures et d’une capacité de batterie étendue.

