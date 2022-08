Porsche Cayenne S Transsyberia – Une version de course devenue un modèle de série

Dès le départ, le Cayenne devait offrir les performances typiques de Porsche, non seulement sur la route, mais aussi en dehors. Le constructeur de voitures de sport a fourni la preuve ultime de la capacité de son SUV à encaisser la punition du terrain accidenté entre 2006 et 2008 lors du Transsyberia Rally, une compétition longue distance exténuante. Un modèle de série en édition limitée a également été commercialisé en 2009 : le Porsche Cayenne S Transsyberia.

Tout a commencé en 2006 avec un doublé par une paire de modèles Cayenne S lors de la troisième édition du Rally Transsyberia. L’ingénieur Porsche Jürgen Kern et son copilote russe, ainsi qu’un autre équipage privé germano-espagnol, ont dominé le peloton de 28 équipes après une épreuve difficile de plus de 10 000 kilomètres depuis Berlin via Moscou, Novossibirsk, la Mongolie, Irkoutsk et le lac Baïkal. Jürgen Kern, dont le travail à temps plein consistait à tester et à développer le Porsche Cayenne de première génération, et ses collègues n’avaient apporté que des ajustements relativement mineurs aux deux Cayenne de production pour la compétition : la suspension pneumatique avec un ensemble de technologies tout-terrain comprenant une barre anti-roulis et le différentiel de verrouillage était disponible en option d’usine. À cela s’ajoutaient des pneus tout-terrain robustes, des panneaux de soubassement sur toute la longueur, un filtre à air de plongée avec une prise d’air au niveau du toit et des accessoires de rallye tels qu’un treuil et quatre phares auxiliaires.

Les performances impressionnantes des deux Porsche Cayenne S quasi standard lors des tests de navigation sur des terrains inconnus, de la conduite extrême hors route et dans l’eau dans le désert de Gobi et des contre-la-montre sur des pistes de terre en Mongolie ont envoyé un message sans équivoque à la direction de Porsche.

En conséquence, le constructeur de voitures de sport a élargi son programme sportif client pour inclure une série limitée exclusive de 26 modèles Porsche Cayenne S Transsyberia. Le tout-terrain sportif a été développé en utilisant le Cayenne S comme base et a été spécifiquement optimisé pour la participation à des rallyes longue distance. Des équipes privées devaient l’utiliser pour s’attaquer au Transsyberia Tour 2007 sur 6 200 kilomètres de Moscou à travers la Russie jusqu’à Oulan-Bator en Mongolie.

« Toutes les équipes étaient dirigées de manière indépendante, l’entretien étant organisé par Porsche. Un véhicule a atterri hors de contrôle après un saut de 20 mètres et a fait plusieurs tonneaux. La force de l’impact a arraché le moteur de la voiture et séparé la boîte de vitesses du moteur. Le conducteur et le passager avant sont sortis indemnes grâce au Transsyberia équipée d’un arceau de sécurité solidement boulonnée à l’habitacle, en plus de la carrosserie robuste du Cayenne de série et de ses montants A et B renforcés en acier à la plus haute résistance. », se souvient Jürgen Kern, dont les responsabilités consistaient notamment à s’occuper de ceux qui n’avaient pas atteint la ligne d’arrivée.

Étanche jusqu’à 75 centimètres de profondeur

En plus de l’arceau cage, les 26 Porsche Cayenne de rallye avaient un rapport de pont plus court pour une meilleure accélération. À cela s’ajoutaient des renforts au soubassement et un blocage de différentiel, qui était également disponible pour les véhicules de série dans le cadre du pack de technologie tout-terrain. De plus, la carrosserie et les portes ont été scellées contre les infiltrations d’eau jusqu’au niveau des vitres latérales, permettant de franchir un gué profond d’environ 75 centimètres au réglage High Level II de la suspension pneumatique. L’admission d’air pour le moteur se faisait via un tuba au niveau du toit. Des triangles avant renforcés ont augmenté la largeur de voie de 34 millimètres et les jantes de 18 pouces ont été équipées de pneus tout-terrain spécialisés 255/55 R18T, certifiés pour une vitesse maximale réduite de 190 km/h. Cependant, en raison de son rapport de pont raccourci, le Porsche Cayenne S Transsyberia n’a de toute façon pas atteint cette vitesse.

Le Porsche Cayenne Transsyberia a bénéficié de la première mise à jour du modèle du véhicule de base. Le moteur atmosphérique de 4,8 litres, inchangé pour la compétition, produisait 385 ch (283 kW) au lieu de 340 ch (250 kW), et le couple maximal était passé de 420 à 500 Newton mètres. Le V8 révisé avait une meilleure économie de carburant. Le Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) a également été intégré au concept de châssis.

Cette technologie anti-roulis a non seulement aidé le grand SUV à obtenir des virages plus stables et plus plats avec plus de traction, mais a également permis une plus grande articulation des essieux sur les terrains hors route. Avec sa base technique parfaite et des ajouts efficaces, le SUV Porsche a non seulement triomphé à nouveau au Transsyberia Rally 2007, mais a en effet largement surclassé la concurrence : les équipes de Cayenne ont raflé le podium. Au total, la flotte Porsche a pris sept des 10 premières places.

Avec ce succès, Porsche a souligné non seulement les performances tout-terrain du Cayenne, mais aussi sa fiabilité et sa qualité : « Les véhicules ont bien résisté au rallye, et la plupart d’entre eux ont même été utilisés pour faire le Transsyberia Tour une seconde fois. », a ajouté Jürgen Kern. En 2008, 19 équipes ont de nouveau participé avec les mêmes véhicules. « Nous n’avons pas construit de nouvelles voitures pour cela et nous n’avons même pas changé le châssis. », se souvient Kern. La seule innovation était un pneu tout-terrain encore plus robuste pour les longues sections de gravier en Russie et en Mongolie. Le triomphe de l’année précédente a même été dépassé cette fois après plus de 7 000 kilomètres parcourus entre Moscou et Oulan-Bator : parmi les 10 premiers, seul le septième véhicule n’était pas un Porsche Cayenne S Transsyberia. Cela a prouvé une fois pour toutes le potentiel sur route et hors route du Cayenne.

Un modèle spécial pour un usage quotidien

En 2009, Porsche a célébré le succès du Cayenne S Transsyberia en rallye en lançant une édition spéciale homologuée pour la route propulsée par le moteur V8 atmosphérique du Cayenne GTS sorti entre-temps, qui avait été porté à 405 ch (298 kW). Le rapport de pont du Cayenne GTS, qui avait été raccourci de 15%, a également été adopté, ce qui signifie que l’édition spéciale Transsyberia, lorsqu’elle est équipée de la boîte de vitesses manuelle à six rapports de série, accélère de 0 à 100 km/h en moins de 6,1 secondes, une demi-seconde plus rapide que le Cayenne S ordinaire. La boîte Tiptronic S était disponible en option. L’édition limitée comportait une suspension pneumatique de série, y compris le Porsche Active Suspension Management (PASM), ce qui lui donnait une garde au sol de 271 millimètres au High Level II – mais seulement jusqu’à une vitesse de 60 km/h, contrairement à la version rallye.

Visuellement, l’édition spéciale ressemblait beaucoup aux voitures de rallye, notamment en raison de sa palette de couleurs caractéristique. En plus des combinaisons familières noir/orange et argent Crystal métallisé/orange, les variantes un peu plus discrètes noir/gris Meteor métallisé et gris Meteor métallisé/argent Crystal métallisé étaient également disponibles. Des accents de couleurs contrastées complétaient le caractère exclusif de l’édition spéciale Transsyberia, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Bien qu’il ne soit pas aussi rare que les 26 véhicules de rallye clients, un total de seulement 285 modèles ont été construits.

Photos : Porsche