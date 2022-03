Découvrez la construction complète d’une Porsche 911 GT3 Paint to Sample

Ce n’est pas une mince affaire que de fabriquer une Porsche 911 : 1 500 ouvriers touchent chaque voiture pendant son assemblage de deux jours qui commence par une coque et se termine par un roulement sur une ligne. Maintenant, pour la première fois, une vidéo accélérée montre l’ensemble du processus, en se concentrant sur une Porsche 911 GT3 très spéciale, faisant partie du programme Paint to Sample.



Avec des dizaines d’options individuelles parmi lesquelles choisir, la gamme de combinaisons possibles signifie qu’il est particulièrement rare de voir deux Porsche 911 identiques. Le choix des couleurs joue un grand rôle dans la personnalisation. Pour répondre à la demande croissante et améliorer la facilité d’accès pour les clients, le populaire programme Paint to Sample proposé par Porsche Exclusive Manufaktur a été mis à jour fin 2021 pour étendre sa capacité. L’important investissement à long terme de Porsche souligne l’engagement de la marque à construire la voiture de rêve de chacun. Y compris les offres standard sur chaque gamme de modèles, plus de 160 options de peinture pré-approuvées sont désormais disponibles dans le catalogue actuel.

Dans l’usine de Zuffenhausen où les gammes de modèles 911, 718 et Taycan sont assemblées, une banque de mélange de couleurs supplémentaire a ajouté de la capacité pour compléter davantage de configurations Paint to Sample sans ralentir la production. « En réaction à la demande, nous avons fait un grand pas en avant et sommes passés de cinq voitures par jour à 20 voitures par jour, ce qui signifie 120 voitures par semaine civile, de la peinture à l’échantillon. », a déclaré Boris Apenbrink, responsable des véhicules chez Porsche Exclusive Manufaktur.

Fabrication complète d’une Porsche Paint to Sample

Avant son assemblage en 117 étapes, le châssis de la Porsche 911 a passé plus d’une journée à se préparer dans l’atelier de carrosserie et de peinture. L’un des défis de la peinture de véhicules et du développement de finitions de peinture consiste à travailler avec le mélange de matériaux des composants sous-jacents. Une carrosserie de véhicule se compose déjà de plusieurs matériaux différents en acier et en aluminium et peut également inclure de la fibre de carbone ou du polypropylène. Les lots de peinture doivent convenir à toutes les caractéristiques extérieures de la même manière et produire la même couleur.

Avant d’entrer dans l’atelier de peinture, la carrosserie est dégraissée, phosphatée et soumise à un procédé électrochimique principalement utilisé pour la protection contre la corrosion. Pendant le processus de revêtement, le corps est plongé dans un bassin rempli de peinture par immersion électrophorétique et d’eau déminéralisée. Pour obtenir une couverture optimale du corps, il est tourné autour de son propre axe dans le bassin.

À partir de là, un apprêt, une couche de base et une couche transparente sont appliqués sur le corps et les panneaux, avec une couleur standard utilisant environ 4 litres de liquide d’application entre les trois étapes. Les apprêts sont choisis en fonction de la couleur finale ; les couleurs claires nécessitent des apprêts clairs, les couleurs foncées ont besoin d’un apprêt foncé. La couche de base est la couche colorée qui fournit la teinte demandée et ne mesure que 30 micromètres d’épaisseur. Pour mettre cela en comparaison, un morceau de papier d’imprimante standard mesure environ 100 micromètres.

La couche finale de la voiture, la couche transparente, est la plus épaisse et est pulvérisée entre 30 et 50 micromètres, illustrant à quel point les couches de peinture individuelles sont fines. La voiture peinte est ensuite séchée à une température maximale de 200˚C pendant plus de deux heures et demie. « Beaucoup de clients veulent souligner leur personnalité avec leur voiture et apporter leur saveur dans le concept de voiture. Rien ne souligne la personnalité aussi bien que la couleur de la voiture car c’est ce qui raconte l’histoire. », a ajouté Apenbrink.

Les couleurs standard, métallisées et spéciales sont spécifiquement définies à l’avance pour chaque ligne de modèle de la série et, dans certains cas, même pour chaque dérivé pour chaque année modèle. La quantité de couleurs offertes est déterminée par le nombre de réservoirs de stockage et de lignes d’alimentation en peinture dans les ateliers de peinture des usines de production. Pour cette raison, pas plus de 17 couleurs extérieures standard peuvent être proposées d’un point de vue purement technique pour la 911.

Avec Paint to Sample, plus de 100 couleurs pré-approuvées supplémentaires en plus de l’offre standard sont disponibles en usine sur une nouvelle 911 ou 718. Les Taycan, Cayenne, Panamera et Macan ont plus de 50 choix supplémentaires disponibles. De nouvelles teintes peuvent également être envisagées via le programme Paint to Sample Plus si un client souhaite aller plus loin, un processus qui peut correspondre à presque toutes les demandes tant qu’il passe un test de faisabilité rigoureux.

Paint to Sample Plus n’est actuellement disponible que sur les véhicules produits à Zuffenhausen – 911, 718, Taycan – et le développement des couleurs à lui seul prend au moins cinq mois. Paint to Sample Plus offre aux clients la possibilité d’ajouter de manière permanente une autre couleur à la gamme de couleurs Porsche. Tous les clients qui demandent une couleur pour la première fois et paient le prix supplémentaire pour le développement de la couleur peuvent se considérer comme le créateur de cette couleur. Le client et la couleur sont enregistrés dans la base de données de couleurs Porsche, et la couleur est ajoutée aux options pré-approuvées dans le programme Paint to Sample aussi rapidement que possible afin que d’autres puissent également commander la couleur de peinture nouvellement créée. « Vous construisez une voiture sur mesure avec des processus d’artisanat individuels derrière elle. Vous pouvez avoir votre couleur sur mesure. », explique Apenbrink.

Le client final

Leh Keen a fait à peu près tout ce que vous pouviez dans une Porsche. Le pilote professionnel participe à la série monomarque Porsche Carrera Cup North America avec l’équipe 311RS Motorsport, a battu un record du monde de vitesse terrestre en salle dans un Taycan Turbo S et a construit des dizaines de voitures de sport 911 tout-terrain pour des sensations fortes par le biais du projet Keen.

Jusqu’à l’année dernière, cependant, il n’avait jamais commandé une nouvelle Porsche à l’usine pour lui-même. Keen savait que pour sa 911 GT3 2022, il s’appuierait fortement sur les options Paint to Sample.

« C’est l’une de mes choses préférées, je suis obsédé par les différentes couleurs. Toutes ces couleurs incroyables que Porsche a réalisées au fil des ans. Nous creusons vraiment profondément dans l’histoire de Porsche. Je voulais avoir cette 911 la plus récente et la plus moderne, mais recouverte d’une ancienne couleur très classique. J’ai dit à quelques personnes que j’allais me décider sur l’or. Les gens pensaient que c’était risqué, et cela a vraiment renforcé mon choix et je voulais voir comment ça se passerait. Je pense que beaucoup de gens ne pouvaient pas vraiment imaginer l’or dans leur tête. Lorsque le concessionnaire a retiré le couvercle, j’ai été un peu stupéfait de voir à quel point c’était beau. », a déclaré Keen.

Comme Keen, Apenbrink a vu sa juste part de teintes Porsche passer par l’atelier de peinture. Même lui était amoureux de la GT3 de Keen. « J’adore le choix de Gold Bronze Metallic pour cette voiture. Jusqu’à aujourd’hui, je peux vous dire que cette couleur n’avait été commandée que 24 fois, donc c’est vraiment rare. Vraiment spécial. C’est la première fois que la couleur est disponible sur le modèle 992, ce qui est également très excitant. », a déclaré Apenbrink. La couleur Gold Bronze Metallic est également disponible sur les gammes de modèles Macan et Panamera via Paint to Sample, et Apenbrink aimerait également voir un autre véhicule prendre cette couleur.

Photos – Vidéo : Porsche