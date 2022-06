Lamborghini Esperienza Avventura : un nouvel événement expérientiel en Islande

Onze Urus, cinquante clients et plus de cinq mille kilomètres parcourus pour apprécier la polyvalence du Lamborghini Super SUV en Islande : Automobili Lamborghini vient de conclure un programme de nouveaux événements sous la bannière « Esperienza Avventura ». Créé pour les clients les plus désireux de vivre des expériences inattendues et remarquables, le concept est né de la volonté de combiner la convivialité et la beauté de l’Urus avec les environnements les plus aventureux et authentiques.

Pendant un mois, une cinquantaine de clients et invités venus d’Europe et du Moyen-Orient ont pu apprécier la polyvalence du super SUV Lamborghini Urus. Avec des étapes quotidiennes d’environ 300 kilomètres, traversant certains des endroits les plus emblématiques de la côte sud de l’Islande, les participants ont savouré une expérience unique dans la poursuite de l’aventure.

« C’était extraordinaire de voir autant d’Urus tous ensemble dans un cadre comme l’Islande, avec autant d’itinéraires et de revêtements routiers différents sur lesquels les mettre à l’épreuve. Unlock Any Road, le concept de positionnement que les clients reconnaissent dans l’Urus, s’est exprimé ici plus que jamais : non seulement en raison des différents paysages traversés par les voitures et de l’ambiance résolument aventureuse de l’événement, mais aussi en raison des multiples configurations Ad Personam proposées à bord de la voiture, où l’offre presque illimitée de couleurs et de personnalisations devient le reflet de la personnalité du propriétaire de l’Urus. », a commenté Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini qui, avec Federico Foschini, Responsable des ventes et du Marketing, a participé à l’une des étapes.

De la coulée de lave du nouveau volcan apparu en 2021 dans la vallée de Geldingadalir sur la péninsule de Reykjanes, à la cascade de Kvernufoss ; du glacier Katla à la lagune glaciaire de Jokursarlon, les voitures ont été mises à l’épreuve sur tous types de terrains. Tout au long de l’itinéraire, caractérisé par les conditions météorologiques les plus diverses, le convoi de Lamborghini Urus garantissait une conduite facile en ville ; le plus grand confort lors des étapes les plus longues ; dynamique super sportive sur la route; et des capacités hors route le long des différents itinéraires. Tirant le meilleur parti du moteur V8 biturbo de 650 chevaux et 850 Nm de couple maximal à 2 250 tr/min, particulièrement bénéfique sur les sections hors route les plus difficiles, les participants ont exploré la polyvalence du Super SUV de Lamborghini .

Photos : Lamborghini