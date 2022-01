Des pneus Pirelli P Zero Corsa en première monte sur le Porsche Cayenne Turbo GT

Les nouveaux pneus Pirelli P Zero Corsa qui ont été spécialement développés pour la dernière Porsche Cayenne Turbo GT en tant qu’équipement d’origine se caractérisent par la performance, la sportivité et le contrôle.

Ces pneus été UHP ont été conçus à la fois pour la conduite sur piste et sur route, en utilisant un composé directement issu de la vaste expérience de Pirelli dans le sport automobile, suivant la stratégie « perfect fit » de la firme italienne, dans le but de répondre aux exigences de performance de Porsche, grâce à une étroite collaboration.

Les pneus P Zero Corsa ont été développés en collaboration avec Porsche pour offrir une expérience de conduite parfaite sur toutes les surfaces. La structure et le composé de la bande de roulement offrent une maniabilité optimale dans toutes les conditions de conduite ainsi qu’une traction et un freinage parfaits sur les surfaces humides et sèches. Grâce au double composé et à la conception asymétrique de la bande de roulement, il existe un bon équilibre entre vitesse et adhérence, ainsi qu’une forte résistance aux charges énergétiques élevées générées par les fortes performances du Cayenne Turbo GT. Les pavés proéminents sur l’épaulement du pneu et la rainure centrale continue offrent des performances élevées dans les virages, gardant la voiture sur la bonne ligne.

La Porsche Cayenne Turbo GT est équipée de pneus P Zero Corsa en 285/35ZR22 XL (106 Y) à l’avant et en 315/30ZR22 XL (107 Y) à l’arrière avec le marquage NO qui identifie les pneumatiques dédiés développés pour Porsche .

Photos : Porsche