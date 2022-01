Inauguration d’un nouveau design de showroom Lamborghini à Miami

Automobili Lamborghini a dévoilé sa nouvelle esthétique de design avec la réouverture du showroom Lamborghini Miami. L’installation rénovée affirme l’engagement de la marque et la nouvelle direction du design pour l’avenir. En commençant par des extérieurs accrocheurs, Lamborghini brise le moule de la vitrine standard et offre un design pur, moderne et à la pointe de la technologie qui est conforme aux valeurs fondamentales de la marque automobile italienne.

L’inauguration fin janvier 2022 au 14780 Biscayne Blvd, North Miami Beach, FL 33181 a réuni le PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann, aux côtés du concessionnaire principal, Brett David, et a présenté la nouvelle esthétique de design de Lamborghini et la gamme complète de modèles pour un groupe restreint de VIP.

« La Floride continue d’être l’un des marchés les plus solides de Lamborghini. Cette nouvelle identité d’entreprise contribuera à améliorer les expériences des clients fidèles, tout en faisant passer l’entreprise à une nouvelle ère de voitures électrifiées à partir de 2023. », a déclaré Stephan Winkelmann.

Outre le dévoilement de la nouvelle identité visuelle de l’entreprise, la marque italienne annonce une nouvelle année record en termes de ventes. Les États-Unis restent le plus grand marché unique au monde avec un total de 2 472 véhicules livrés en 2021, soit une augmentation de 11% par rapport à 2020. Le marché le plus performant aux États-Unis est la Californie, qui représente 26% des ventes totales aux États-Unis, suivi par la Floride avec 19%. Le Super SUV Urus et les nouveaux produits phares Aventador Ultimae et Huracán STO contribueront à propulser une nouvelle dimension des ventes en 2022.

« Avec notre nouveau showroom à la pointe de la technologie, un nouveau chapitre de Lamborghini Miami est en train de s’écrire. L’ADN de Lamborghini vit au sein de notre famille, et nous sommes si fiers de faire partie de cet incroyable héritage et de poursuivre le rêve de mon père. », a déclaré commente Brett David.

La nouvelle expérience de vente au détail a été conçue avec un haut niveau de personnalisation à l’esprit. Caractérisée par des polygones, des formes nettes, des surfaces brutes et une diffusion de la lumière et de la couleur, Lamborghini Miami offre à ses clients une expérience de vente à 360 degrés représentative de l’esthétique moderne et avant-gardiste de Lamborghini. Une zone Ad Personam fournit des échantillons de finitions extérieures et intérieures pour personnaliser chaque véhicule, permettant aux clients d’équiper la Lamborghini de leur choix avec une pléthore de combinaisons de couleurs et de matériaux. Les options sur mesure comprennent des cuirs souples, des accents en fibre de carbone et des couleurs de peinture spéciales, entre autres sélections. Alors que la gamme complète de modèles Lamborghini reste bien en vue, des murs vidéo dynamiques donnent aux clients un aperçu du monde de Lamborghini. L’espace Collezione Automobili Lamborghini comprend un espace dédié aux vêtements et accessoires Collezione Automobili Lamborghini, disponibles à l’achat en magasin ou en ligne.

Photos : Lamborghini