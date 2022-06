Des VW Multivan aux couleurs de Zalando pour une tournée européeene

Volkswagen Véhicules Utilitaires a conclu un partenariat stratégique « Business to Business » avec Connected Retail by Zalando. Connected Retail est une solution numérique de Zalando qui fait le lien entre vente en ligne et vente en boutique. Volkswagen Véhicules Utilitaires présente cette solution en transformant le nouveau Multivan en showroom itinérant. Pour démarrer la tournée, des VW Multivan ainsi reconvertis partiront en Suisse et en Italie, avant de faire escale dans 10 pays et plus de 15 capitales de la mode pour présenter la solution numérique de Zalando sur le terrain, auprès de commerçants indépendants qui gèrent leurs propres boutiques.

« Nous sommes ravis de pouvoir franchir une nouvelle étape dans la numérisation de nos activités à travers cette collaboration avec Connected Retail by Zalando. Nous sommes des ambassadeurs de la mobilité du futur et entendons à ce titre étendre le spectre de nos initiatives dans le B2B. », a déclaré Stefan Pfeiffer, Directeur Marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Ce partenariat donne à Volkswagen Véhicules Utilitaires l’opportunité d’atteindre un public large à travers une exposition sur de nombreux points de vente. Tout au long des quatre mois que compte la tournée baptisée « Open to Grow » (« Ouvert à la croissance »), les véhicules voyageront d’événements en salons de mode, autant d’occasions de mettre en lumière la polyvalence du nouveau Multivan, mais aussi de montrer que mobilité et développement durable vont de pair.

« Avec le service numérique Connected Retail, nous permettons à des commerçants et des détaillants indépendants d’entrer en relation avec les millions de clients de Zalando. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Volkswagen Véhicules Utilitaires. Cette opération nous permettra de placer la solution numérique Connected Retail au cœur de nos relations avec nos partenaires. Cette collaboration nous permet de cibler davantage notre action de promotion de cette solution numérique au service des boutiques physiques et de rencontrer nos partenaires dans leur propre boutique. », a déclaré Carsten Keller, Vice-président de la vente directe (Direct-to-Consumer) et responsable de la solution numérique Connected Retail chez Zalando.

Connected Retail est une solution numérique de Zalando destinée aux commerçants qui possèdent leur propre boutique physique. La solution permet aux détaillants indépendants d’étendre leur zone de chalandise et d’élargir leur clientèle en proposant leurs gammes de produits à des millions de clients via une interface sécurisée et ergonomique. Avec cette opération, Volkswagen et Zalando réalisent une vision commune : « faire du commerce en ligne une expérience de vie ». Ce projet fait la part belle au nouveau VW Multivan, qui fera le tour des capitales européennes de la mode et bénéficiera, en tant que véhicule de démonstration, d’une forte exposition médiatique.

