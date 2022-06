Origine des quatre anneaux d’Audi : naissance d’Auto Union AG il y a 90 ans

Marque déposée d’Audi, les quatre anneaux imbriqués symbolisent la fusion sous Auto Union AG, le 29 juin 1932, de quatre constructeurs automobiles auparavant indépendants : Audi, DKW, Horch et Wanderer. Ils sont à l’origine de la société AUDI AG d’aujourd’hui.

Le 29 juin 1932, à l’initiative de la Banque d’État de Saxe, les anciennes sociétés Audiwerke AG, Horchwerke AG et Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen AG (DKW) fusionnent pour former Auto Union AG. La nouvelle entité conclut simultanément un accord avec Wanderer Werke AG portant sur l’achat et la location de la division automobile de Wanderer. Le nouveau groupe est basé à Chemnitz, l’administration étant située dans l’usine DKW de Zschopau jusqu’en 1936.

Après sa création, Auto Union AG est le deuxième plus grand groupe automobile d’Allemagne. Le logo de l’entreprise montre quatre anneaux imbriqués, représentant l’unité inséparable des quatre entreprises fondatrices. Les marques Audi, DKW, Horch et Wanderer sont conservées. Chacune des quatre marques du groupe se voit attribuer un segment de marché spécifique : Alors que DKW est active dans le segment des motos et des petites voitures, et que Wanderer construit et vend des véhicules de taille moyenne, Audi commercialise des modèles dans le segment des véhicules de luxe de taille moyenne, tandis que Horch représente les véhicules de luxe dans le haut du marché.

Aujourd’hui, les fans d’Audi peuvent encore découvrir l’histoire d’Audi et l’histoire de la construction automobile – au musée August Horch à Zwickau, et aussi au musée mobile Audi à Ingolstadt.

Jusqu’au 24 septembre 2022, les visiteurs de ce dernier peuvent voir l’exposition spéciale « The Fifth Ring » (le cinquième anneau), qui raconte l’histoire de NSU, la plus ancienne marque qui a précédée l’actuelle AUDI AG.

