Drift en Bugatti Chiron Pur Sport

La Bugatti Chiron Pur Sport a été conçue pour les virages : son ingénierie a été entièrement centrée sur son accélération latérale et sa dynamique de conduite sans égales. Tandis que 30 unités – soit la moitié de la production – ont déjà été livrées à leurs heureux propriétaires, Bugatti célèbre le large spectre de performances de ses modèles Chiron avec un challenge réalisé par la Pur Sport. L’hypersportive la plus agile de la famille dessine aujourd’hui au sol l’emblématique ligne en « C » – inscrite dans l’ADN de la marque – en driftant.



La piste est dégagée. Tout est calme. Après les pluies de la nuit, le tarmac parfaitement lisse scintille désormais sous l’effet des premiers rayons du soleil matinal. La Bugatti Chiron Pur Sport attend son heure, patiente au centre de la piste, prête à exécuter une manœuvre parfaitement contrôlée et précise – une manœuvre possible uniquement avec la Pur Sport qui allie à la fois performance et assurance. Son système quatre roues motrices de pointe est prêt à canaliser toute la fureur des 1 500 ch et des 1 600 Nm de l’un des groupes motopropulseurs les plus innovants jamais créés : le W16 8,0 litres.

Le défi pour la Chiron Pur Sport et son pilote expert – un ingénieur responsable du développement et du châssis chez Bugatti – est de se lancer dans un drift contrôlé des quatre roues afin de tracer un arc parfait qui formera alors, vu de dessus, la fameuse ligne en « C » de Bugatti. Depuis des dizaines d’années, cet élément de design immédiatement reconnaissable – présent aussi bien sur la Veyron et la Chiron2 que sur les premières créations de Jean Bugatti – définit l’élégance du style Bugatti. La signature que forme cette ligne en « C » joue un grand rôle dans le design des véhicules, allongeant visuellement la voiture sans aucune rupture, tout en lui conférant une belle fluidité et une impression de mouvement, même à l’arrêt. Cette signature avait déjà été utilisée dans la conception des premières créations de la marque telle que la Type 50, jusqu’aux célèbres Type 57.

Une fois le moteur W16 démarré, la voiture bondit de sa ligne de départ et les quatre pneus crissent dans un nuage de fumée. Elle prend de l’élan, montant rapidement un à un les rapports de la boîte de vitesses. Le pilote donne alors un coup de volant et amène délicatement la Pur Sport en drift en opérant une simple pression sur l’accélérateur. Tandis qu’il contrebraque dans le virage, la fumée des pneus s’échappe des quatre passages de roue et la Chiron Pur Sport montre pleinement son caractère : précision, contrôle et puissance. Par de subtils mouvements sur le volant et l’accélérateur, le pilote achève son drift à la perfection, marquant le tarmac du fameux « C », ligne signature de Bugatti.

« Ce que nous célébrons ici par cette démonstration, c’est la maniabilité sans égale de la Chiron Pur Sport. Cette voiture, l’une des plus agiles jamais créées dans notre gamme de véhicules, est à la fois suffisamment armée pour la conduite au quotidien et suffisamment précise pour effectuer un drift contrôlé sur quatre roues. Elle l’a même réalisé à maintes reprises, de sa toute première tentative jusqu’à la dernière au crépuscule. La Chiron Pur Sport a tenu ses promesses, réitérant l’exploit alors même que les pneus avaient déjà été poussés à l’extrême et que la voiture subissait les contraintes croissantes des températures élevées et des énormes charges latérales », souligne Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles.

« La Pur Sport est devenue l’un des modèles préférés de nos clients en raison de ses performances et de ses caractéristiques de conduite pures. Il était tout à fait normal que la Pur Sport soit le modèle Chiron sélectionné pour honorer notre signature, l’iconique ligne en « C », avec cet ambitieux drift. », a ajouté Christophe Piochon.

Chaque modèle de la famille Chiron a été soigneusement affiné et optimisé pour offrir une dynamique de conduite exceptionnelle quelles que soient les conditions de conduite. Grâce aux 1 500 ch du moteur W16 et à son système quatre roues motrices à la pointe de la technologie, la Pur Sport est la plus à l’aise sur les routes étroites et sinueuses. Comme tous les modèles Chiron, elle arbore fièrement la célèbre ligne en « C » Bugatti qui habille aujourd’hui le profil de tout véhicule Bugatti.

Devenue aujourd’hui une composante majeure du design, la ligne en « C » nait à l’origine de la nécessité d’augmenter la ventilation dans les modèles Bugatti dotés de 16 cylindres. Sa présence sert donc également à améliorer la performance des véhicules. Le flux d’air entre en contact avec la Pur Sport au niveau de la vitre située derrière le montant A. La ligne en « C » fait entrer l’air qui est ensuite canalisé à travers le passage de roue, puis expulsé à l’arrière de la voiture. Cette ligne est réalisée à partir d’une bande de garniture de 2,8 mètres composée d’un alliage d’aluminium unique.

La Chiron Pur Sport offre des performances exceptionnelles sur toutes les plages de vitesse. Son poids a été réduit de 50 kg, tandis que sa déportance a été considérablement augmentée, ce qui lui confère un caractère résolument sportif mais doté d’une configuration de suspension optimale.

Sven Bohnhorst, pilote expérimenté en charge du développement des véhicules chez Bugatti et auteur du drift en « C » explique : « La maitrise de la transmission intégrale de la Chiron Pur Sport est exceptionnelle. Vous, le conducteur, décidez si vous voulez faire patiner les roues arrières pour faire tourner le véhicule ou si vous voulez le stabiliser avec plus de patinage à l’avant, et cela uniquement en jouant avec l’accélérateur. Vous avez également la possibilité de faire tourner les quatre roues en même temps, c’est vous qui décidez ! C’est ce que j’appelle une voiture faite pour les pilotes ! »

La transmission à double embrayage et à sept rapports de la Pur Sport a subi une transformation radicale : les ingénieurs de Bugatti ont raccourci chaque rapport et optimisé de nombreux composants, ce qui a permis de raccourcir globalement les rapports de 15%.

La Chiron Pur Sport bénéficie d’un châssis doté de ressorts plus fermes de 65% à l’avant et 33% à l’arrière. Elle dispose également d’un contrôle d’amortissement adaptatif orienté sur la performance et de valeurs de carrossage fortement modifiées (+115% à l’avant ; +150% à l’arrière ; carrossage ajusté à -2,5 degrés) pour garantir un comportement encore plus dynamique, des performances accrues et encore plus d’agilité dans les virages.

La Chiron Pur Sport – réinterprétation de la philosophie Bugatti « La forme suit la performance » – adhère à la route notamment grâce à sa masse non suspendue plus faible due à l’utilisation de roues en magnésium légères qui permettent de gagner 16 kg au total. Tout ceci renforce encore plus la connexion entre le pilote, le véhicule et la route.

En ligne droite aussi, la Chiron Pur Sport est d’une rapidité foudroyante. Elle avale le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et le 0 à 200 km/h en 5,9 secondes. De plus, les rapports de vitesse plus courts permettent en reprise de repasser de 60 à 120 km/h en sixième en seulement 4,4 secondes.

« Avec ces caractéristiques de pointe qui réunissent puissance, agilité, dynamique latérale et performance pure, la Pur Sport est un modèle Chiron conçu et développé pour gérer les situations les plus extrêmes avec une précision, une finesse et une facilité totales. », a ajout » Christophe Piochon.

La Chiron Pur Sport a réalisé le drift en « C » dans des conditions de sécurité totale pour l’ensemble de l’équipe, y compris pour le pilote professionnel qui était au volant. La démonstration a été effectuée sur un circuit dont l’accès était exclusivement réservé à Bugatti pour l’occasion.

Photos – Vidéo : Bugatti