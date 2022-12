« The speed of Light » – Nouvelle exposition lumineuse à l’Audi museum mobile

Une nouvelle exposition est arrivée le 18 novembre 2020 à l’Audi museum mobile d’Ingolstadt sur une thématique technique et passionnante : l’histoire du développement de l’éclairage de la marque aux quatre anneaux à travers les décennies et des nouvelles technologies : de la simple bougie à l’Oled. L’exposition « The speed of Light » est accessible au sein du musée Audi au 1er étage et se tiendra jusqu’au 4 Juin 2023.

Une exposition sur l’évolution des technologies d’éclairage

L’éclairage automobile afin d’éclairer la route et de faire voir a su s’adapter au fils des décennies en faisant appel à de nombreuses technologies. Les débuts de l’éclairage des véhicules au début du XXème siècle se faisait avec des bougies et des lampes à kérosène. Plus d’un siècle plus tard, la technique d’éclairage fait appel massivement à la technologie LED et même OLED.

Audi explique de manière ludique l’évolution de l’éclairage via une exposition de dix véhicules différents et de tout âge. Différents objets exposés illustrent la fonctionnalité et la fascination des technologies de phares et de feux arrière en constante évolution.

« Les premiers jours de l’automobile sont restés longtemps dans l’ombre. », a déclaré Stefan Felber, commissaire de la nouvelle exposition spéciale d’Audi Tradition. Les phares et les feux arrière que les conducteurs considèrent aujourd’hui comme une évidence ont eu des débuts difficiles, étant donné que les voitures étaient dérivées des carrosses. Elles ont d’abord adopté la technologie d’éclairage de l’époque : des bougies dans des boîtiers abrités du vent, qui n’étaient guère plus que de simples feux de position. Ce n’est qu’avec l’augmentation de la vitesse et l’avènement de la conduite de nuit qu’un éclairage sûr de la route est devenu de plus en plus important et ensuite une obligation légale. Des bougies aux lampes à kérosène, l’éclairage des véhicules a connu une évolution rapide. Les phares au carbure ont servi de technologie de transition jusqu’à la mise en œuvre de l’éclairage électrique. La « lampe Bosch » de 1913 a été le premier jalon important vers les phares modernes. Le développement des lampes Bilux à deux fils en 1924 a permis, pour la première fois, d’avoir des feux de route et des feux de croisement dans un seul phare.

Mais le bon éclairage de la route par les voitures a toujours été un domaine en évolution. Avec l’arrivée de la technologie halogène au début des années 1970, l’innovation intensive en matière de technologies d’éclairage chez Audi s’est rapidement accélérée, pour aboutir à une nouvelle ère de l’éclairage en 1994, avec la première utilisation de phares au xénon dans l’Audi A8.

Dès le début du XXIème siècle, Audi a été le premier constructeur à exploiter tout le potentiel des diodes électroluminescentes (LED). Les feux diurnes à LED ont été produits en série sur l’Audi A8 W12 en 2004. En 2008, le constructeur automobile d’Ingolstadt a révolutionné le monde de l’éclairage avec les premiers phares entièrement à LED sur la voiture de sport hautes performances Audi R8. En 2014, Audi a présenté une autre première mondiale : des lasers comme feux de route supplémentaires sur les modèles de série, notamment via l’Audi R8 LMX. Audi a longtemps été précurseur des technologies d’éclairage, avec notamment les fameux feux de jours à LED sur de nombreux modèles puis les feux clignotants dynamiques repris depuis par d’autres constructeurs automobiles et même des fabricants de semi-remorques. La dernière évolution en série concerne les phares LED matriciels pouvant afficher différents dessins sur la chaussée et les feux arrière OLED.

Stephan Berlitz, responsable du développement de l’éclairage au sein de l’unité de développement technique d’Audi, a déclaré : » La technologie d’éclairage continue à prendre de plus en plus d’importance, et ses perspectives changent désormais. Si la sécurité reste l’aspect de développement le plus important, à l’avenir, les lumières des voitures pourront faire plus que produire de la lumière. Grâce à nos efforts de numérisation, Audi est le pionnier d’une nouvelle dimension de la technologie d’éclairage automobile. Les phares deviennent un moyen de communication externe et d’interaction – en d’autres termes, un moyen important de communiquer avec les autres usagers de la route. »

Avec le design automobile actuel, les phares et les feux arrière sont désormais l’élément de design parfait pour la personnalisation de la voiture, par exemple, grâce aux signatures lumineuses numériques.

Cette exposition propose divers ateliers ludiques afin de découvrir les différentes technologies d’éclairage et de les expérimenter dans un environnement sombre. L’avenir de l’éclairage s’annonce passionnant et Audi offre un avant-goût via cette exposition.

Des véhicules variés : de l’Audi Type C à l’Audi AI:CON

Cette exposition met en scène différents véhicules Audi qui embarquent différents types d’éclairage. Le modèle le plus ancien est une Audi Type C de 1919 avec des phares à acétylène suivie par une Horch 10/50 PS de 1925 ayant des phares électriques.

Dans le même espace se trouve également une Horch 850 Cabriolet de 1936 avec des feux de route Bilux. Au fond se trouvent une DKW F 91 de 1954 avec des feux de brouillard jaunes aux côtés d’une Audi 80 GTE de 1976 équipée de phares jumelés intégrant la technologie d’ampoules halogènes.

Le dernier véhicule de cette grande pièce d’exposition – mettant en avant une fresque des grandes dates clés de l’éclairage de l’histoire de la marque aux quatre anneaux – est la première génération de l’Audi S6 de 1994 utilisant des phares au xénon. Cette technologie est apparue pour la première fois en série sur l’Audi A8 D2 en 1994.

En passant dans la pièces d’à côté, les visiteurs découvrent une Audi A8 de 2004 avec des phares à LED. A côté, la technologie d’éclairage laser en tant que feu de route supplémentaire est mise en avant via une Audi R8 LMX de 2014.

Dans la pièce suivant se tient une Audi A8 de 2017 équipée de phares LED HD Matrix, comprenant un éclairage laser comme feu de route supplémentaire. L’Audi A8 a également été le premier modèle à mettre en œuvre des scénarios d’éclairage dynamiques à l’ouverture et à la fermeture du véhicule.

L’exposition s’achève avec un dernier véhicule orienté vers le futur : le concept car Audi AI:CON de 2017. L’avant et l’arrière intègrent des surfaces d’affichage entièrement numérisées, composées de centaines de segments de pixels triangulaires afin de mettre en avant un éclairage variable et communicant avec l’extérieur afin d’apporter une sécurité accrue aux conducteurs et aux autres usagers de la route.

Visite virtuelle via l’application Audi Tradition

L’exposition « The Speed of Light » peut être visitée numériquement via l’application Audi Tradition. L’application sert de compagnon numérique à l’Audi museum mobile d’Ingolstadt afin d’informer les visiteurs sur les voitures et les expositions sous forme de texte. Certains véhicules peuvent être découverts via un guide audio et même une vue panoramique à 360 degrés.

Photos : 4Legend.com