DTM – 2 courses, 2 victoires pour les Audi R8 LMS GT3 evo II d’ABT Sportsline à Imola

Quel week-end pour ABT Sportsline en DTM ! Lors de la manche italienne de la populaire série de courses sur le célèbre circuit d’Imola, l’équipe de Kempten a remporté les deux courses depuis la pole position – il s’agissait des 72ème et 73ème victoires pour l’équipe ABT Sportsline en DTM.

La première course du samedi a été remportée par René Rast. Pour le triple champion DTM, c’était déjà la 25ème victoire en DTM et pourtant très spéciale : c’était sa première victoire pour ABT Sportsline et la première en DTM avec une voiture GT3.

René Rast a jeté les bases de son premier triomphe avec l’ABT Audi R8 LMS GT3 evo II avec un tour parfait en qualifications. En course, il a repoussé avec succès une attaque de Nico Müller dans le premier virage et a été expédié beaucoup plus rapidement par son équipage ABT lors de l’arrêt au stand. Rast a ensuite été en mesure de contrôler le rythme à l’avant et de remporter la victoire de manière magistrale. En conséquence, l’Allemand, qui vit en Autriche, a fait un grand bond en avant au classement général du DTM et est désormais définitivement l’un des prétendants au titre.

Dimanche, le grand spectacle de Ricardo Feller a suivi : le Suisse a roulé trois millièmes de seconde plus vite en qualifications que Rast la veille bien que toutes les voitures Audi R8 LMS aient dû ajouter 25 kilogrammes du jour au lendemain après un ajustement de la « balance des performances » (BoP ). Feller avait étudié les vidéos et les données de ses deux coéquipiers dans la soirée et avait trouvé des dixièmes de seconde cruciaux.

Depuis la pole position, cependant, Feller a dû se battre pour sa première victoire en DTM – d’abord contre Felipe Fraga dans la Ferrari, qui était beaucoup plus rapide dans les lignes droites, puis contre son collègue pilote Audi Dev Gore. Le jeune de l’équipe ABT Sportsline a prévalu dans les deux combats et a ensuite contrôlé le rythme à l’avant de la même manière que René Rast la veille.

Dimanche, Rast a dû abandonner peu après le départ sur une crevaison à l’arrière droit – un sort qui avait également frappé Ricardo Feller la veille. Le Suisse a donc essayé d’économiser au maximum ses pneus en tête de peloton dimanche. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, le Suisse a même conclu un accord avec le chef d’équipe Thomas Biermaier par radio : Feller obtiendra enfin la mise à niveau de puissance ABT tant attendue pour son Audi RS 6.

Avec une cinquième place samedi malgré une roue arrière desserrée, Kelvin van der Linde a également marqué des points à Imola. Dimanche, le Sud-Africain a dû se contenter de la 13ème place.

Le DTM se poursuit dans seulement 13 jours avec la course à domicile d’ABT Sportsline au Norisring de Nuremberg.

Photos : ABT Sportline