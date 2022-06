Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de ten Voorde à Imola le dimanche

Première victoire de la saison 2022 de la Porsche Carrera Cup Deutschland pour Larry ten Voorde (Team GP Elite) : le Néerlandais a remporté la sixième manche dimanche à Imola (Italie).

« Lors des courses précédentes, les choses ne se sont pas bien passées pour moi, donc je suis content que ça se soit finalement réglé avec ma première victoire. Il faut aborder Imola avec une concentration totale car chaque erreur peut conduire à l’un des nombreux bacs à gravier. Mais je suis un grand fan de ce circuit. », a déclaré ten Voorde. Jusqu’à présent cette saison, six courses ont donné quatre vainqueurs différents. La deuxième place revient au compatriote de ten Voorde, Loek Hartog de l’équipe Black Falcon, Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix) complétant le podium. Lors du week-end de course organisé en soutien au DTM, 31 pilotes ont offert aux spectateurs du circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari des courses pleines d’action dans leur Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW).

Avec un soleil éclatant et des températures de 32 degrés Celsius, le beau temps a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles. ten Voorde s’élançait de la pole position, mais Hartog tentait de passer avant le premier virage. Dans un duel entre les deux Néerlandais, ten Voorde défendait sa position et prenait un avantage d’environ deux secondes sur les premiers tours. Fort de son expérience, le double champion de la Carrera Cup, âgé de 25 ans, a contrôlé la course devant le drapeau.

Derrière ten Voorde, le trio Hartog, Pereira et Porsche-Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing) se disputaient les autres places du podium. Dans une première phase animée, Hartog a défendu sa deuxième place et s’est finalement éloigné de ses poursuivants. « Au début, je n’arrêtais pas de vérifier dans le rétroviseur. Mais j’ai été plus rapide tour après tour et j’ai réussi à creuser un écart décent. », explique Hartog. Le jeune homme de 19 ans est l’un des huit pilotes du Talent Pool, l’initiative de soutien de la coupe monomarque pour les jeunes prometteurs. Pereira a conservé sa troisième place sur toute la distance. « Malheureusement, j’ai fait trop d’erreurs pour pouvoir obtenir un meilleur résultat. Je dois améliorer cela lors des prochaines courses. », a ajouté Pereira.

Bien que Heinrich ait régulièrement terminé sur le podium lors des cinq premières courses de la saison, le pilote de 20 ans a raté de peu le top trois à Imola avec la quatrième place. « Au départ, j’étais sur la ligne extérieure, donc c’était difficile de gagner des positions au début. J’ai fait plusieurs tentatives pour dépasser Dylan Pereira mais il fallait trouver le bon équilibre pour que les pneus et les freins ne surchauffent pas dans son sillage dans les hautes températures. », précise le pilote allemand. Le vainqueur de samedi Bastian Buus (Allied-Racing) a pris le drapeau à la cinquième place. Alors que le Danois dépassait Michael Ammermüller (Allemagne/SSR Huber Racing) dans le dernier tour, il envoyait son rival dans le bac à gravier et écopait par la suite d’une pénalité de trois secondes pour cette manœuvre. Ainsi, l’ordre après Heinrich était Max van Splunteren (Pays-Bas/Team GP Elite) suivi d’Ammermüller, Buus et Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing).

« C’était génial de revenir à Imola avec la Porsche Carrera Cup Deutschland après 30 ans. Grâce à son histoire illustre, le circuit dégage un charme particulier. Bastian Buus, l’un des pilotes du programme Talent Pool, a remporté ce week-end sa première victoire en Carrera Cup. C’est un grand succès pour notre programme de développement des jeunes. », a déclaré Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Pour les deux prochaines courses, la Porsche Carrera Cup Deutschland voyage de l’Italie aux Pays-Bas. Le Circuit de Zandvoort accueillera les septième et huitième manches ce week-end (du 24 au 26 juin) dans le cadre du programme de soutien à l’ADAC GT Masters. Heinrich (128 points) se rend sur la côte néerlandaise de la mer du Nord en tête du classement, suivi de Pereira et ten Voorde (tous deux 92 points). Neuf pilotes de la Carrera Cup et l’équipe GP Elite s’attaqueront à l’événement double à l’ouest d’Amsterdam devant le public local. L’équipe dirigée par le chef d’équipe Torsten van Haasteren est basée à De Rijp, à environ 40 kilomètres du circuit de Zandvoort.

Résultat course 6, Porsche Carrera Cup Deutschland

1. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

2. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

4. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

5. Max van Splunteren (Pays-Bas/Team GP Elite)

6. Michael Ammermüller (Allemagne/SSR Huber Racing)

7. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

8. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

9. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

10. Lucas Groeneveld (Pays-Bas/GP Elite)

Classement par points après 6 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 128 points

2. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 92 points

3. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 92 points

Photos : Porsche