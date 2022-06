VW lance un second site de production allemand de véhicules électriques à Emden

Volkswagen poursuit l’adaptation de ses usines à la mobilité électrique. Volkswagen étend son réseau mondial de production de véhicules électriques en débutant la fabrication de l’ID.4 entièrement électrique à Emden. Emden devient désormais le deuxième site de véhicules électriques en Allemagne après Zwickau et rejoint ainsi les usines chinoises d’Anting et de Foshan. Les sites de Chattanooga (ID.4) et Hanovre démarreront également la production cette année. Ainsi, Volkswagen réunit en 2022 les conditions pour construire à l’avenir 1,2 million de véhicules entièrement électriques par an basés sur la plateforme MEB sur ses sites en Europe, aux États-Unis et en Chine. Volkswagen a investi environ un million d’euros dans la transformation de l’usine d’Emden, qui emploie 8 000 personnes. Emden est ainsi le premier site de haute technologie pour la mobilité électrique en Basse-Saxe. Le groupe Volkswagen investira un total de 21 milliards d’euros en Basse-Saxe jusqu’en 2026, faisant de ce Land le centre allemand de la mobilité électrique.

« L’expansion rapide des capacités de production de notre modèle à succès ID.4 est un élément clé de notre stratégie ACCELERATE. Elle nous aide à accélérer la transformation vers une mobilité zéro carbone et à créer des capacités supplémentaires pour répondre à une forte demande en véhicules électriques. Avec notre engagement clair sur le site, nous voulons démontrer que la rentabilité et la compétitivité sont non seulement possibles dans la région, mais que nous pouvons aussi les améliorer durablement. », a déclaré Ralf Brandstätter, Président du Directoire de Volkswagen.

La Basse-Saxe devient le centre de la mobilité électrique

« Volkswagen fait de la Basse-Saxe, où nous avons 130 000 employés, le centre allemand de la mobilité électrique. », a déclaré Ralf Brandstätter. Outre l’ID.4, Emden fabriquera dès l’année prochaine un autre modèle – l’AERO B. En outre, la production de l’emblématique ID. Buzz a débuté en 2022 chez Volkswagen Véhicules Utilitaires à Hanovre. Il sera rejoint à partir de 2023 par l’ID.3 fabriqué à Wolfsburg, tandis qu’un autre véhicule électrique – le Trinity – sortira de la chaîne de montage de ce site à partir de 2026. Le Groupe VW investit également à Braunschweig, Salzgitter et Kassel, notamment pour poursuivre l’expansion de la production MEB existante de systèmes de batteries, de rotors/stators et de moteurs électriques. Le site de Salzgitter est sur le point de devenir une plaque tournante européenne pour les batteries. D’ici 2026, les investissements en Basse-Saxe s’élèveront à un total de 21 milliards d’euros – un niveau sans précédent, même à l’international.

Gerardo Scarpino, vice-président du comité général d’entreprise : « La mobilité électrique n’est plus un objectif lointain – elle devient une réalité pour nos collègues dans de plus en plus d’usines. Pourtant, il n’était pas acquis que la mobilité électrique serait déployée de manière exhaustive sur nos sites allemands. Mais les organes de cogestion se sont mobilisés et ont rapidement conclu des accords de site. Ce succès nous donne raison. Nos collaborateurs, en particulier, font preuve d’une grande motivation et d’une grande flexibilité dans l’accomplissement des travaux de conversion et de montée en puissance. Leurs efforts méritent également d’être honorés aujourd’hui. »

Christian Vollmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de la production et de la logistique, a déclaré : « L’expansion cohérente du réseau de production est la clé du succès de notre offensive électrique mondiale. Grâce aux connaissances et à l’expérience acquises à Emden, nous serons en mesure de conduire la transformation d’autres usines rapidement et efficacement. Des concepts de production innovants et des équipes hautement qualifiées constituent la base de cette approche. C’est ainsi que nous allons de l’avant avec notre stratégie ACCELERATE – dans le monde entier, en Allemagne et ici même, en Basse-Saxe. »

Uwe Schwartz, directeur de l’usine d’Emden, a ajouté : « Le lancement de la production du premier modèle entièrement électrique sur le site est une étape sans précédent pour toute l’équipe d’Emden. Nous nous sommes préparés intensivement à la fabrication de l’ID.4 au cours des deux dernières années et nous attendions ce jour avec impatience. Voir l’ID.4 sortir de la chaîne à Emden nous remplit de fierté. Nous sommes fiers qu’Emden apporte sa contribution à l’accélération de la stratégie d’électrification de Volkswagen. Grâce à ce fantastique travail d’équipe, nous allons développer avec succès notre tradition de production et l’inscrire dans la durée. »

Manfred Wulff, Président du comité d’entreprise de l’usine d’Emden, a ajouté : « Le comité d’entreprise a fait campagne avec force pour investir dans la mobilité électrique à Emden. Ensuite, nous avons prouvé en Frise orientale que Volkswagen peut convertir une usine à la mobilité électrique en l’espace de deux ans. L’ID.4 marque ici le début réussi de la mobilité électrique. La berline AERO B ainsi qu’une version Variant suivront l’année prochaine et l’année suivante. Emden est désormais un acteur majeur de la mobilité électrique. Grâce à ces trois véhicules entièrement électriques fabriqués en Frise orientale, nous assurons durablement des emplois dans notre région. Mes remerciements vont à l’équipe formidable qui a tout préparé et tout mis en œuvre avec succès. »

La mise en service de l’ID.4 se déroule comme prévu, malgré les défis globaux qui se sont présentés pendant la phase de conversion qui a duré deux ans. La capacité de production maximale d’Emden à la fin de 2022 sera de 800 unités par jour ouvré, en fonction de la situation de l’approvisionnement.

Six nouveaux halls de production et cinq nouveaux ponts roulants et bâtiments logistiques sur une surface totale de quelque 125 000 mètres carrés ont été créés dans le cadre de la conversion de l’usine. Le concept de qualification d’Emden, qui comprend une formation à proximité de la ligne de production et une formation virtuelle, ainsi que le partage de connaissances et d’expériences avec le site Volkswagen de Zwickau, constitue la base d’une transformation réussie. Plus de 400 employés d’Emden ont été affectés à Zwickau depuis début 2020 afin de se préparer à la production de véhicules électriques.

L’ID.4 est désormais produit sur quatre sites – Forte demande – Capacités de production supplémentaires

Le VW ID.4 est désormais produit sur les sites d’Emden et de Zwickau ainsi que dans les usines d’Anting et de Foshan en Chine. Et l’expansion se poursuit : la production pour le marché américain débutera à Chattanooga à l’automne. Le réseau de production mondial passera ensuite à cinq sites. Depuis son lancement sur le marché début 2021, l’ID.4 est rapidement devenu un succès : rien qu’au cours du premier trimestre de 2022, Volkswagen a livré plus de 30 000 unités – ce qui signifie qu’un véhicule tout électrique sur deux de Volkswagen est un ID.4. 163 000 unités ont été livrées depuis son lancement, faisant de l’ID.4 le véhicule électrique le plus vendu de la marque Volkswagen et du Groupe. Sur de nombreux marchés, le SUV électrique s’est hissé en tête des ventes dès la première année et a été le véhicule tout électrique le plus vendu dans des pays tels que le Danemark, la Finlande, l’Irlande ou la Suède. Il y a actuellement environ 73 000 commandes en cours dans le monde pour ce modèle à succès.

Photos : Volkswagen