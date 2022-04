DTM – ABT Sportline est prêt avec ses Audi R8 LMS pour la première course à Portimão

Avant le début de la saison à Portimão, ABT Sportsline a gagné un autre partenaire solide pour son implication dans le DTM via le spécialiste autrichien des séjours de loisirs ÖTZTAL GURGL, dont la marque figurera en bonne place sur les trois Audi R8 LMS GT3 evo II pilotées par Ricardo Feller (Suisse), René Rast (Allemagne) et Kelvin van der Linde (Afrique du Sud). Pour le propriétaire de l’équipe Hans-Jürgen Abt, c’est une nouvelle confirmation de la raison pour laquelle ABT Sportsline soutient la populaire série de courses pour la 23ème année consécutive. Dans une interview, il explique les attentes de l’équipe bavaroise pour la nouvelle saison DTM 2022.

La nouvelle saison DTM démarre à Portimão ce week-end. Le début de la saison DTM est-il encore quelque chose de spécial après 22 ans ?

« Je pense que le début de chaque saison est spécial. Vous êtes toujours excité après une longue pause hivernale. Vous voulez voir où vous en êtes et si vous avez tout fait correctement concernant votre préparation. »

ABT est l’équipe DTM active la plus performante. Quelles sont les attentes d’ABT Sportsline pour la nouvelle saison ?

« Notre objectif est toujours de nous battre pour le championnat. Nous y sommes parvenus presque à chaque saison jusqu’à présent. Nous avons également tout refait pour créer la meilleure base pour cela. »

Après de nombreuses années en tant qu’équipe d’usine Audi, ABT Sportsline était à nouveau seul pour la première fois en 2021. Comment s’est déroulée la première année avec les voitures GT de votre point de vue ?

« Étonnamment bien. C’était une saison DTM par équipe pour la première fois depuis de nombreuses années. J’ai été séduit par le haut niveau de professionnalisme. Tout le monde a travaillé dur pour mettre sur pied une grande série de courses. C’était définitivement la bonne voie à suivre. »

Portimão présente une grille complète avec une variété de marques et des équipes et des pilotes solides. Aimez-vous la version actuelle de DTM ?

« Vous voyez du sport automobile génial et cool dans le DTM : des batailles palpitantes, une grille extrêmement compétitive. Ce sont les meilleures conditions préalables pour que l’intérêt des fans atteigne à nouveau les anciens sommets. Le Coronavirus nous a un peu ralentis l’année dernière, mais les conditions sont complètement différentes maintenant. »

Alors, la décision de Gerhard Berger d’opter pour les voitures GT était la bonne ?

« Absolument! De plus en plus d’équipes attachent de l’importance à la compétition dans le DTM et non dans d’autres séries de courses. Le package que Gerhard a mis en place est bon. GT3 était absolument la bonne décision après le DTM avec les voitures de catégorie 1. »

Pourquoi le DTM est-il déjà l’une des séries de courses GT les plus populaires au monde après seulement un an ?

« Parce qu’ils veulent tous courir contre nous… Sérieusement : le nom DTM est tout simplement un centre d’attraction. Les gens connaissent le DTM – depuis 22 ans et même plus. Nous étions membre fondateur lors de sa relance en 2000. Depuis, le DTM a traversé toutes ses crises et a montré qu’il s’agit d’une série de courses allemande et européenne forte qui suscite l’intérêt partout. »

Vous pouvez le voir dans les trois voitures ABT Audi R8 LMS GT3 evo II : il n’y a pratiquement aucune voiture sur la grille sur laquelle les marques de tant de partenaires solides peuvent être vues. Cela se voit : Le DTM et ABT Sportsline sont très attractifs.

« L’esprit DTM fonctionne, et nous aimons vraiment le partager professionnellement avec nos partenaires. D’une part, nous proposons des expériences événementielles communes. De plus, nous voulons montrer que nous sommes une équipe solide. Notre responsable du marketing sportif, Harry Unflath, fait un excellent travail. Avec la région ÖTZTAL GURGL, nous avons gagné un autre partenaire solide du secteur des sports d’hiver peu avant le début de la saison. Ils sont à juste titre convaincus qu’ils atteignent le bon groupe cible avec le DTM et que la série est une excellente plate-forme pour les sponsors. Nous sommes fiers que ÖTZTAL GURGL ait choisi ABT Sportsline et que nous aurons ensemble une forte présence dans le DTM. »

Quelle est l’importance d’un partenaire TV solide comme ProSieben pour le DTM et ABT Sportsline ?

« La télévision a toujours été un sujet important pour le DTM – malgré le streaming et les réseaux sociaux. ProSieben a un groupe cible cool et est, entre guillemets, une « chaîne plus jeune ». Vous pouvez voir qu’ils s’amusent tout simplement avec le DTM. Ils font un très bon travail. Nous les connaissons également de la Formule E. Ils connaissent le sport automobile et veulent s’imposer encore plus comme une chaîne de sport automobile à l’avenir. Nous pouvons être reconnaissants d’avoir la permission de travailler avec eux. »

70 ans après la première course de votre père Johann Abt, la devise d’ABT Sportsline est plus que jamais « du circuit à la route ». Quelle est l’importance des succès en DTM pour la société ABT Sportsline ?

« C’est un sujet très important pour nous. Nous voulons montrer que nous construisons de superbes voitures, soutenons nos produits et faisons tout avec un engagement total. Nous savons simplement que l’étincelle du sport automobile est transmise. Cela fait partie de l’ADN de nombreuses entreprises – même si cela pourrait changer un peu en ce moment en raison de la mobilité électrique. Mais nous voyons toujours le DTM comme un environnement dans lequel nous pouvons montrer ce qui se cache derrière notre société ABT Sportsline. Beaucoup de nos clients sont heureux lorsqu’ils voient à la télévision, les samedi et dimanche, qu’une de nos voitures gagne – et avec elle, il y a aussi un petit morceau d’eux. »

Qu’est-ce qui est le plus important : les victoires ou le titre de champion ?

« L’important est d’être compétitif et en si bonne position pour pouvoir se battre pour des victoires. Les victoires sont la première condition pour remporter un championnat à la fin. Quand ça marche, vous êtes particulièrement heureux. Nous avons déjà remporté de nombreux championnats en DTM, même si le dernier remonte à quelque temps. Mais vous pouvez aussi être fier des nombreuses deuxièmes places, car elles montrent aussi que nous avons toujours été compétitifs, que nous étions toujours au sommet. Cela a toujours été la chose la plus importante pour moi personnellement. Au final, en sport automobile, le pilote le plus chanceux remporte souvent le titre. »

La dernière fois qu’ABT Sportsline a été champion du DTM, c’était en 2009. Cela fait-il mal que le titre ait été raté de peu à maintes reprises depuis lors ?

« Oui, bien sûr que ça fait mal. Mais c’est aussi une nouvelle incitation pour l’année prochaine afin d’éliminer une ou deux erreurs. Il faut s’y tenir et agir avec l’équipe de manière à ce que la base soit créée pour pouvoir devenir champion du tout. On parle de 29 voitures dans cette saison DTM. Ce n’est même pas acquis de finir dans les trois premiers. C’est une longue saison. Celui qui conduit le plus intelligemment pourrait finir par remporter le championnat. »

Avec Ricardo Feller, René Rast et Kelvin van der Linde, ABT Sportsline compte trois des pilotes les plus forts du DTM cette année. Cela ne recèle-t-il pas aussi un certain danger ? Au final, il ne peut y avoir qu’un seul champion…

« Je préfère avoir les trois dans ma propre équipe et ne pas courir contre eux. C’est un calcul très simple. Il est important qu’ils se poussent les uns les autres, qu’ils se traitent bien, qu’ils soient ouverts les uns avec les autres, échangent des données et travaillent ensemble sur la stratégie. C’est ainsi que vous pouvez réussir. C’est aussi clair qu’on doit tout donner en équipe quand on a trois pilotes aussi forts. »

Comment les décririez-vous tous les trois ?

« Ricardo est un Suisse typique. J’ai l’impression qu’il est très détendu dans son approche. Mais je pense qu’il a l’agressivité nécessaire dans la voiture. Avec Kelvin, nous savons qu’il l’a. Et il est fort en qualifications. René a beaucoup d’expérience. Il a déjà trois titres DTM à son actif, mais il subit certainement une certaine pression de la part des deux jeunes pilotes. On sait aussi que c’est un très bon analyste. Il peut toujours régler la voiture parfaitement pour lui-même. Je pense que les trois vont très bien ensemble. »

ABT Sportsline débutera cette année avec l’Audi R8 LMS GT3 evo II. Que peut faire ce modèle de mieux que son prédécesseur ?

« Le R8 a toujours été une bonne voiture en termes de philosophie de base. Ils ont maintenant amélioré la stabilité, l’équilibre entre sous-virage et survirage. C’est plus équilibré maintenant. En DTM, c’est encore beaucoup sur les pneus. Nous sommes satisfaits de la mise à niveau d’Audi Sport customer racing. »

Le DTM avec les voitures de course GT ne fonctionne qu’avec « l’équilibre des performances ». Qu’attend ABT de l’organisation DTM à cet égard ?

« Ce sera toujours un problème délicat et vous ne trouverez jamais la solution parfaite. Fondamentalement, le DTM doit créer les conditions pour que toutes les voitures soient en tête sur chaque circuit. Après tout, les voitures fonctionnent différemment sur les différentes pistes. De plus, nous avons toujours le système de poids handicap. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l’équilibre des performances si quelqu’un gagne le samedi et est encore loin devant le lendemain. Il est important de le reconnaître et de créer un équilibre raisonnable entre les marques, sinon ce sera difficile. Le problème se posera également cette année, mais il n’y a pas d’autre moyen avec les voitures GT, et d’autres séries de courses ont également ce problème. »

L’année dernière, les équipes Audi étaient désavantagées en termes d’arrêts aux stands, en raison de la réglementation. Cela a-t-il été résolu pour 2022?

« Oui, je pense que oui. Surtout, les gens ne sont plus soumis à une pression aussi extrême lors des arrêts aux stands. Tout le monde devrait pouvoir vivre avec le dernier framework. »

Un futur pilier du DTM sera le DTM Electric. Quelle est la position d’ABT Sportsline à ce sujet ?

« Nous ne sommes pas encore profondément impliqués dans le sujet, mais nous nous félicitons de l’étape. Il faut faire attention à ne pas avoir trop de faiblesses au début, car une nouvelle série de course a généralement des faiblesses. Vous devez vous assurer que le sport ne souffre pas. Mais si vous pouvez faire cela, le DTM Electric peut avoir un grand avenir. »

Dernière question : à quelle fréquence les fans verront-ils Hans-Jürgen Abt au DTM en 2022 ? Après tout, votre compte Twitter personnel est toujours @coolmandtm – cela suggère que votre cœur bat toujours spécialement pour le DTM…

« Oui, absolument, sinon je ne serais pas là. Avec Thomas Biermaier comme team principal, nous avons une très bonne équipe sur place. Mais j’aime toujours venir observer ce qui se passe et j’espère aussi contribuer un peu. Ainsi, il y a déjà quelques courses prévues pour cette année, dont Portimão. Je suis déjà très excité de voir ce qui en ressort. »

Photos : ABT Sportsline