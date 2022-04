La Bugatti Type 57 SC Atlantic présentée à l’exposition du musée Guggenheim Bilbao

Le talent artistique coule depuis longtemps dans les veines de la famille Bugatti. Le monde de l’art considère Rembrandt Bugatti – frère du fondateur de l’entreprise, Ettore – comme l’un des sculpteurs les plus remarquables et les plus indépendants artistiquement du début du XXe siècle. Ses œuvres sont aujourd’hui présentées dans plusieurs collections et musées à travers le monde. Ettore Bugatti voyait la créativité derrière ses véhicules légendaires comme un processus artistique, une passion qu’il a transmise à son fils Jean et qui a mené ce dernier à concevoir quelques-unes des formes automobiles les plus élégantes et intemporelles jamais créées. La Type 57 SC Atlantic, considérée par beaucoup comme la plus grande réussite de Jean et vue comme le véhicule le plus précieux et le plus exclusif au monde, est désormais sur le devant de la scène au musée Guggenheim Bilbao, dans le cadre d’une nouvelle exposition automobile.

L’architecture en titane du musée Guggenheim Bilbao, situé au cœur de la ville de Bilbao, au nord de l’Espagne, fait de ce bâtiment l’un des plus spectaculaires d’Europe continentale. Renommé pour ses expositions d’art moderne et contemporain, le musée Guggenheim Bilbao accueille actuellement une nouvelle exposition intitulée « Motion. Autos, Art, Architecture », organisée personnellement par le célèbre architecte britannique Norman Foster, qui célébre et étudie les parallèles entre le monde automobile et celui de l’art.

Ses proportions à couper le souffle ont permis à la légendaire Type 57 SC Atlantic de Bugatti de faire partie de cette sélection de voitures triées sur le volet, qui rassemble une quarantaine des créations de l’industrie automobile les plus belles, les plus exclusives et les plus innovantes techniquement. L’ingénierie d’excellence et les lignes fluides caractéristiques de la Type 57 SC Atlantic, conçue par les artisans Bugatti – des artistes à part entière – ont également attiré l’attention lorsque la voiture, présentée dans la galerie « Sculptures » de l’exposition, a été sélectionnée. Dans le musée Guggenheim Bilbao, la Type 57 SC Atlantic est placée à côté de la célèbre sculpture « Walking Panther » de Rembrandt Bugatti lui-même.

La Type 57 SC Atlantic en question est l’un des deux exemplaires d’origine encore existants. Prêtée à l’exposition par le Mullin Automotive Museun en Californie, ce véhicule datant de 1936 est le premier exemplaire à avoir été fabriqué, à l’origine pour le banquier britannique Victor Rothschild. Le designer de mode Ralph Lauren est le propriétaire de la dernière Atlantic produite – sur un total de quatre – et seul autre modèle original encore existant. Le troisième exemplaire a été impliqué dans une grosse collision qui l’a presque entièrement détruit en 1955. Il a depuis été restauré avec autant de pièces d’origine que possible, mais de nombreux composants ont dû être refabriqués.

Le deuxième exemplaire de l’Atlantic, enfin, a été créé par Jean Bugatti pour sa propre utilisation. Désormais tristement connu sous le nom de « La Voiture Noire1 », il a disparu en 1938, présumé perdu durant la Seconde Guerre mondiale. Sa disparition est l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’automobile. Les experts estiment la valeur de cette Atlantic à plus de 100 millions d’euros – si elle réapparaissait un jour.

Le président de Bugatti, Christophe Piochon, a commenté : « La Type 57 SC Atlantic, bien que créée par Jean Bugatti il y a plus de 80 ans, reste l’une des pièces de design automobile les plus formidables jamais conçues. Très peu de voitures encore existantes possèdent une telle présence. C’est la définition exacte de l’automobile transcendant le monde de l’art, et cela en fait le modèle idéal pour illustrer l’héritage de notre marque et les philosophies de design du musée Guggenheim Bilbao. »

Jean Bugatti a commencé à moderniser les modèles de la marque de luxe française à la fin des années 1920 grâce à sa passion et à son talent pour le design automobile, avant de se voir remettre les clés de l’entreprise paternelle en 1936.

Jean a conçu la Type 57 en tant que voiture de série, avec une version de course : l’ultime grand tourisme. La gamme comprenait diverses options de moteur et carrosseries, telles que la Galibier (berline quatre portes), la Stelvio (cabriolet), la Ventoux (berline deux portes) et l’Atlantic (coupé). Lorsque la production s’est arrêtée, en 1940, environ 800 modèles de différentes versions de la Type 57 avaient quitté l’usine.

Mais seuls quatre Atlantic ont été fabriqués, entre 1936 et 1938, ajoutant à son allure mystique et à son exclusivité. Sa carrosserie était déjà incroyablement belle lors de sa première apparition. Ses roues se démarquent de la carrosserie et son capot est extrêmement long pour une voiture d’une longueur totale de seulement 3,70 mètres.

L’arrière, complété de six fins tuyaux d’échappement, forme une courbe ovale descendant presque jusqu’au sol. Une caractéristique remarquable du design est la couture relevée allant verticalement de la charnière du capot fendu à l’arrière de la voiture. Tel un aileron, elle divise la carrosserie en son milieu. Les feuilles métalliques fendues sont maintenues par des rivets.

L’Atlantic est propulsée par un solide moteur 8 cylindres en ligne de 3,3 litres presque silencieux, produisant jusqu’à 200 ch et atteignant une vitesse maximale dépassant les 200 km/h. Et ce, à une époque où les voitures à cheval étaient encore très présentes sur de nombreuses routes.

Photos : Bugatti