DTM – Engagement d’une nouvelle Audi R8 LMS GT3 evo II via Attempto Racing

Une nouvelle Audi est engagée dans le championnat DTM 2022 par l’équipe allemande Attempto Racing. A l’occasion de son 19ème anniversaire le 6 février 2022, le jeune pilote prometteur Marius Zug a signé son contrat pour débuter en DTM au volant d’une Audi R8 LMS GT3 evo II.

Habituée des championnats SRO, Attempto Racing s’engage pour la première fois en DTM pour la saison 2022, en parallèle du GT World Challenge Europe. Fidèle à la marque aux quatre anneaux depuis 2018, l’équipe allemande dirigée par Arkin Aka prépare une Audi R8 LMS GT3 evo II afin de la confier au jeune pilote allemand Marius Zug.

« Mon objectif a toujours été de piloter dans la plus haute ligue des voitures de tourisme et des voitures de sport. Je suis super content d’avoir pu signer le contrat avec Attempto Racing le jour de mon anniversaire. Un rêve est devenu réalité pour moi. Pour nous aussi, un rêve se réalise. Nous concourons depuis longtemps avec l’idée d’entrer dans le championnat premium DTM. Maintenant, nous allons tout faire pour faire bonne impression sur cette étape de premier ordre. Avec Marius, nous sommes convaincus que nous pouvons nous placer au milieu de terrain et devant. », a déclaré Marius Zug.

La saison 2022 du DTM débutera le 30 avril à Portimão, au Portugal.

Photos : Attempto Racing / DTM