Porsche célèbre 45 ans de modèles V8 lors de la Saint Valentin

Quarante-cinq ans après la première Porsche à huit cylindres, le moteur V8 est aujourd’hui le cœur des modèles hybrides les plus puissants du constructeur de voitures de sport de Zufenhausen – et continue d’innover et de gagner l’affection des clients. Retour sur l’évolution des modèles V8, de la Porsche 928 au dernier prototype Porsche LMDh en passant par la 918 Spyder.



Il y a quarante-cinq ans, la Porsche 928 fêtait sa première mondiale au Salon international de l’automobile de Genève 1977. Modèle révolutionnaire, la 928 allie performance sans effort et raffinement, grâce à son moteur V8 de caractère, qui en fait la première Porsche de route à huit cylindres.

Depuis, le moteur V8 a été le cœur battant de nombreux véhicules routiers Porsche parmi les plus puissants et les plus excitants – la 918 Spyder, plusieurs générations de Panamera et de Cayenne et, plus récemment, le Cayenne Turbo GT. Sur la piste, la voiture de course Porsche RS Spyder était propulsée par un V8 et bientôt le tout nouveau challenger Porsche LMDh, actuellement en cours de développement, sera propulsé par un V8 hybride turbocompressé de pointe. À l’occasion de cet anniversaire spécial, le constructeur basé à Stuttgart revisite le passé, célèbre le présent et se projette un peu dans l’avenir de la Porsche V8.

Le passé

Après sa révélation à Genève en 1977, la Porsche 928 a remporté le prix de la voiture européenne de l’année – la seule voiture de sport à remporter le titre, même à ce jour – et plus de 61 000 exemplaires vendus dans le monde. Le moteur V8 monté à l’avant a été utilisé dans toutes les itérations de la 928 et a amélioré la superbe ingénierie, le nouveau design et le haut niveau de performance du coupé sport.

Les moteurs Porsche V8 ont également remporté des victoires sur certains des terrains d’essai les plus impitoyables au monde – du Cayenne S roulant sur les dunes du Transsyberia Rally au RS Spyder traversant la ligne d’arrivée pour des victoires de catégorie à Sebring et au Mans.

De 2006 à 2008, la Porsche RS Spyder a régulièrement défié des pilotes de grande puissance dans l’American Le Mans Racing Series, surprenant le monde du sport automobile avec une victoire pure et simple aux 12 Heures de Sebring 2008. Les ingénieurs de Porsche ont entièrement conçu le V8 de 3,4 litres à 90 degrés à partir de zéro et ce fut un facteur clé dans le grand succès du RS Spyder tout au long de sa durée de vie.

La RS Spyder a ensuite donné naissance à la première supercar moderne de Porsche, la 918 Spyder. Cette voiture utilisait un groupe motopropulseur hybride et une technologie de sport automobile – un moteur électrique plus un moteur V8 atmosphérique à haut régime inspiré de celui de la voiture de course RS Spyder – commençant une nouvelle ère d’hybrides de performance. Cette technologie a également été transférée à certains des modèles hybrides actuels des séries Cayenne et Panamera, améliorant encore les performances et l’efficacité du moteur V8 aux côtés de leurs moteurs électriques à batterie.

Le présent

Un moteur V8 équipe sept modèles Porsche actuels :

– Panamera GTS

– Panamera Turbo S

– Panamera Turbo S E-Hybrid

– Cayenne GTS

– Cayenne Turbo

– Cayenne Turbo S E-Hybrid

– Cayenne Turbo GT

Le Porsche Cayenne Turbo GT, le nouveau haut de gamme de la gamme de modèles Cayenne, a fait ses preuves sur le légendaire circuit Nürburgring Nordschleife avec un temps au tour impressionnant et un record du tour pour un SUV de 7:38,9 minutes, sans oublier une expérience de conduite très engageante jamais vue auparavant dans un SUV.

L’avenir

L’histoire en constante évolution de la Porsche V8 commence un nouveau chapitre sous la forme du prototype Porsche LMDh 2023 nouvellement dévoilé. Cette voiture de course commencera à concourir sur la scène mondiale des courses en 2023 et combine la puissance brute d’un moteur V8 avec la technologie hybride pour offrir les performances, l’excitation et le potentiel de victoire attendus d’une Porsche.

Photos – Vidéo : Porsche