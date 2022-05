DTM – Ouverture de la saison 2022 moyenne pour les Audi R8 LMS d’ABT Sportsline à Portimão

Le début de la nouvelle saison DTM a confirmé un fait avant tout : la grille record de 29 voitures GT de six marques différentes a non seulement la quantité à offrir mais aussi la qualité. Sur le circuit exigeant de Portimão, dans le sud du Portugal, les 24 pilotes les plus rapides ont été distancés d’à peine une seule seconde lors des deux jours de qualification. Juste un dixième de seconde a fait une énorme différence. L’équipe ABT Sportsline a réussi à marquer des points avec deux voitures Audi R8 LMS GT3 evo II dans les deux courses et a quitté l’Algarve à la deuxième place du championnat des équipes DTM. Au classement des pilotes, Kelvin van der Linde est cinquième avec 20 points.

L’équipe bavaroise a eu du mal à Portimão principalement lors des qualifications. Kelvin van der Linde s’est retrouvé coincé dans la circulation dense du samedi et a également eu un souci. Le résultat : 17ème position sur la grille, la pire de sa carrière en DTM. « Ne jamais abandonner! » était la devise du Sud-Africain par la suite avec une performance de course impressionnante. Van der Linde s’est frayé un chemin jusqu’à la quatrième place en redonnant le sourire.

Les qualifications de dimanche se sont mieux déroulées pour lui avec une huitième place, mais les trois pilotes ABT ont perdu du temps lors de leurs tours de qualification, principalement dans le dernier virage. Van der Linde en a tiré le meilleur parti lors de la course de dimanche et a récolté huit autres points précieux en terminant sixième.

Ricardo Feller a fait des débuts remarqués en DTM et au sein du Team ABT Sportsline : le jeune Suisse a été impliqué dans le groupe de tête dès le départ et a marqué des points dans les deux courses en terminant 6ème et 9ème.

Le week-end de René Rast a montré que c’est tout sauf acquis dans le DTM 2022. Après un contact avec la Mercedes du tenant du titre Maximilian Götz, le volant de son ABT Audi R8 LMS GT3 evo II était de travers. De plus, une jante a été endommagée. Néanmoins, le triple champion du DTM avait des points à sa portée lors de son retour lorsqu’il a été impliqué dans une collision au redémarrage après une période de voiture de sécurité. La Lamborghini en tête de course n’avait pas réussi à démarrer correctement, déclenchant une réaction en chaîne dont René Rast fut également victime. Dimanche, il a raté le top 10 et des points de seulement 1,4 seconde à la 12ème place.

Après une ouverture de saison solide mais pas parfaite, les camions MAN d’ABT Sportsline s’attaqueront lundi matin au voyage aller-retour de 2 500 kilomètres vers Kempten. Au moment où les transporteurs arriveront dans la région de l’Allgäu, les ingénieurs de l’équipe auront depuis longtemps analysé toutes les données afin d’être encore plus forts sur le Lausitzring du 20 au 22 mai 2022 par rapport à Portimão, notamment en qualifications.

Photos : ABT Sportsline